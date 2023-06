Kein mittleres Management mehr - sagt das neue Buch "Management in der KI-gesteuerten Welt" von Darko Butina

Management in AI powered world

Das mittlere Management wird abgeschafft werden und die Zukunft der Büroangestellten Jobs wird in der Kundenbetreuung liegen. Man sollte jetzt reagieren.

ZüRICH, SCHWEIZ, June 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Darko Butina, Autor des Buches "Management in der KI-gesteuerten Welt", behauptet, dass das mittlere Management abgeschafft werden wird und dass die Zukunft der Büroangestellter Jobs in der Kundenbetreuung liegt. Er glaubt auch, dass Ihr Unternehmen in Zukunft irrelevant sein wird, wenn es seine Strategie nicht sofort an die KI-Realität von morgen anpasst.Auf der anderen Seite erwähnt Darko, dass neue Chancen auf diejenigen warten, die den Wandel in der neuen KI-gesteuerten Welt annehmen. Er glaubt auch, dass KI in (fast) allen Branchen neue Gewinner hervorbringen wird. Darüber hinaus skizziert Darko einen neuen Strategierahmen namens Compleximplicity, der Unternehmen dabei helfen kann, sich an die neue KI-gesteuerten Zukunft von morgen anzupassen.Auf die Frage, warum er sich entschlossen hat, das Buch zu schreiben, erklärte Darko Butina: "Ich war immer Teil der Geschäftsleitung der Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte, und ich hatte das Glück, für einige der fortschrittlichsten Unternehmen der Welt zu arbeiten – nicht für Großunternehmen, sondern für schnelle, kreative und innovative KMUs. Dadurch lernte ich nicht nur das Management als solches kennen, sondern war da auch bei den Anwendungen von maschinellem Lernen und KI-Technologien, und das schon seit mehr als 15 Jahren. Durch meine Erfahrungen konnte ich einen einzigartigen Einblick gewinnen, wie sich das Management verändern muss, um in der neuen KI-Welt von morgen erfolgreich zu sein. Und das ist es, was ich mit der Öffentlichkeit und interessierten Lesern teilen möchte."Darko begründet seine Argumentation, indem er zunächst erläutert, wie die großen technologischen Fortschritte zu verschiedenen industriellen Revolutionen führten. Diese brachten nicht nur technologische und wirtschaftliche Fortschritte, sondern förderten auch Veränderungen im Management und ermöglichten sogar bedeutende soziale Veränderungen. Dem Buch zufolge wird die künstliche Intelligenz ähnliche Auswirkungen sowohl auf die Entwicklung des Managements als auch auf unser Leben haben. Während sich die Rolle des Top-Managements nicht allzu sehr verändern wird, werden wir höchstwahrscheinlich eine Abschaffung des mittleren Managements erleben, da die KI-Lösungen dessen Rolle effizienter und mit mehr Aufmerksamkeit für die Mitarbeiter und ihr Wohlergehen ersetzen werden, als es das mittlere Management üblicherweise gewährt.Da das Geschäft zwischen Menschen als Endbegünstigten auf beiden Seiten abgewickelt wird, prognostiziert Darko, dass der Bedarf an Funktionen, die mit Kundenbeziehungen zu tun haben, erheblich steigen wird. In diesen Bereich wird die Mehrheit der heutigen Angestellten wechseln können.Das Buch beantwortet nicht alle Fragen, die die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen der KI mit sich bringen werden, aber es zeigt eine Richtung auf, in die diese Entwicklungen uns als Menschen und als Zivilisation höchstwahrscheinlich führen werden.Alles in allem ist das Buch "Management in der KI-gesteuerten Welt" eine sehr nützliche Lektüre für alle, die sich mit Management, Unternehmensstrategie und der Frage beschäftigen, wie sich das Geschäft mit der Weiterentwicklung der KI in Zukunft entwickeln wird.Über Darko ButinaDarko ist stolzer Ehemann und Vater dreier wunderbarer Kinder, der heute in Zürich in der Schweiz lebt. Außerdem ist er ein erfahrener Manager und ein Unternehmer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, von aufstrebenden Start-ups bis hin zu großen etablierten Unternehmen. Darko arbeitet bereits seit mehr als 15 Jahren mit Unternehmen zusammen, die maschinelles Lernen anwenden und nutzen.Über das Buch "Management in der KI-gesteuerten Welt"Das Buch wird in englischer Sprache auf Amazon weltweit veröffentlicht. In den nächsten Wochen wird das Buch auch auf deutsche Sprache übersetzt und in Schweiz, Deutschland und Österreich veröffentlicht.Sie finden es bei Amazon DE unter https://www.amazon.de/dp/3952586609 , Amazon US unter https://www.amazon.com/dp/3952586609 , Amazon UK unter https://www.amazon.co.uk/dp/3952586609 und auf allen anderen Amazon-Webseiten weltweit.