Nič več srednjega managementa - pravi Darko Butina v novi knjigi "Management in AI powered world"

ZüRICH, ŠVICA, June 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Darko Butina, avtor knjige "Management in AI powered world", trdi, da bo srednji management izkoreninjen in da bodo v prihodnosti delovna mesta belih ovratnikov postala delovna mesta, povezana s strankami. Prepričan je tudi, da če vaše podjetje svoje strategije takoj ne prilagodi jutrišnji realnosti umetne inteligence, bo v prihodnosti postalo nepomembno.Na drugi strani pa Darko omenja, da nove priložnosti čakajo tiste, ki bodo sprejeli spremembe v novem svetu, ki ga poganja umetna inteligenca. Prepričan je tudi, da bo umetna inteligenca omogočila nastanek novih zmagovalcev v (skoraj) vseh panogah. Poleg tega Darko poda oris novega strateškega orodja, imenovanega Compleximplicity, ki lahko podjetjem pomaga pri prilagajanju na novo prihodnost, ki jo bo poganjala umetna inteligenca.Na vprašanje, zakaj se je odločil napisati knjigo, je Darko Butina pojasnil: "Imel sem srečo, da sem delal za nekatera najnaprednejša podjetja na svetu - ne za velika podjetja, temveč za hitra, ustvarjalna in inovativna mala in srednje velika podjetja. To me je izpostavilo ne le veščinam managementa in vodenja, temveč tudi uporabi tehnologij strojnega učenja in umetne inteligence v zadnjih več kot 15 letih. S svojimi izkušnjami sem pridobil edinstven vpogled v to, kako se bo moralo vodstvo spremeniti, da bi bilo uspešno v novem svetu umetne inteligence jutrišnjega dne. In to je tisto, kar želim deliti z javnostjo in zainteresiranimi bralci."Darko najprej pojasni, kako je velik tehnološki napredek povzročil različne industrijske revolucije. Te niso prinesle le tehnološkega in poslovnega napredka, temveč so spodbujale tudi spremembe v upravljanju in celo omogočile pomembne družbene spremembe. Kot pravi knjiga bo imela umetna inteligenca podoben vpliv tako na razvoj upravljanja kot tudi na naša življenja. Najverjetneje se vloga najvišjega vodstva podjetij sicer ne bo preveč spremenila, zelo verjetno pa bomo priča izkoreninjenju srednjega vodstva, saj bodo rešitve UI njegovo vlogo nadomestile učinkoviteje in tudi z večjo pozornostjo do zaposlenih in njihovega dobrega počutja, kot jo srednje vodstvo standardno namenja.Ker posel poteka in bo še naprej potekal med ljudmi kot končnimi upravičenci na obeh straneh, Darko napoveduje, da se bo potreba po vlogah, povezanih z odnosi s strankami, znatno povečala. Prav vanje se bo lahko preusmerila večina današnjih belih ovratnikov.Knjiga ne odgovarja na vsa vprašanja, ki jih bo prinesel sedanji in prihodnji razvoj umetne inteligence, vendar nakazuje smer, v katero nas bo ta razvoj najverjetneje pripeljal kot ljudi in civilizacijo.Na splošno je knjiga "Management in AI powered world" zelo koristno branje za vse, ki se ukvarjajo z upravljanjem, strategijo podjetja in razvojem poslovanja z razvojem umetne inteligence v prihodnosti.O Darku ButiniDarko je ponosen mož in oče treh čudovitih otrok in danes živi v Zürichu v Švici. Je manager in podjetnik z več kot 20-letnimi izkušnjami, od nastajajočih zagonskih podjetij do velikih uveljavljenih igralcev. Darko že več kot 15 let sodeluje s podjetji, ki razvijajo in uporabljajo strojno učenje.O knjigi "Management in AI powered world"Knjiga je trenutno objavljena le v angleškem jeziku. V kratkem bo objavljena tudi nemška verzija knjige. Objava slovenske verzije je odvisna od interesa javnosti.Knjigo najdete na Amazon US na https://www.amazon.com/dp/3952586609 , Amazon DE na https://www.amazon.de/dp/3952586609 , Amazon UK na https://www.amazon.co.uk/dp/3952586609 in na vseh drugih Amazonovih spletnih straneh okoli sveta.