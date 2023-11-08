اذاعة العربية اف ام تطلق 3 برامج جديدة

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برامج جديدة تستهدف فئات مختلفة من الجمهور في المملكة العربية السعودية

الرياض, الرياض, المملكة العربية السعودية, November 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- أطلقت إذاعة "العربية إف إم" ثلاث برامج جديدة تستهدف فئات مختلفة من الجمهور في المملكة العربية السعودية.

برنامج "Tech Now" تقديم عبد العزيز حمادي، يسلط الضوء على آخر الصيحات التقنية بالشرح والتحليل في كل المجالات: مواقع، منصات، هواتف، ذكاء اصطناعي. برنامج تفاعلي يستقبل اتصالات المستمعين ويرد على تساؤلاتهم، ويستضيف مختصين في الزاوية التي يطرحها. يذاع كل اثنين وخميس 9:00 صباحا

برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، يتعدى مجرد أخبار ونتائج المباريات والمسابقات، حيث يسلط الضوء على قصص نجاح وإنجازات لا تُنسى من عالم الرياضة. أيضاً يغطي النشاط الرياضي السعودي والعربي والدولي ويستضيف محللين ولاعبين وحكام وناقدين رياضيين. يستقبل اتصالات المستمعين من الأحد الى الخميس 3:00 عصراً

"حوار مفتوح" مع خالد مدخلي، عبارة عن برنامج حواري يستضيف متخصصين في كل ما يهم المستمع من قضايا وأحداث جارية ويستقبل اتصالات المستمعين على الهاتف. يذاع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 1:00 ظهراً

تبث اذاعة "العربية إف إم" من استوديوهات العربية في الرياض وتغطي كافة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الساعة. بالإضافة، تمتلك الإذاعة شبكة متميزة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم تتيح لها تغطية الأحداث بكفاءة. "العربية إف إم" هي منصة من المنصات المختلفة التي تديرها قناة "العربية" للوصول إلى جمهورها في كل مكان، وباستخدام كافة الأدوات الإعلامية المتاحة. للمزيد من المعلومات عن البرامج والترددات alarabiya.fm

نبذة عن "العربية"

انطلق بث قناة "العربية" لأول مرة في الثالث من مارس عام 2003.

اعتمدت "العربية" شعار "أن تعرف أكثر" كنهجٍ إخباري، وواقعية مهنية عكست التزامها بالصدقية والمصداقية، مع التشديد على عدم الانحياز إلا للمُشاهد والكلمة المسؤولة والحقيقة والخبر والرأي الحر.

تضم مجموعة "العربية" الإخبارية اليوم بالإضافة إلى قناة "العربية" كل من قناة "الحدث" التي تقدم نشرات إخبارية على مدار الساعة، وعدد من المنصات الرقمية المنضوية تحت مظلّتها، وكذلك خدمة البودكاست الرائدة في المنطقة والتي يتابعها ويتفاعل معها الملايين حول العالم.

يبلغ اليوم أعداد متابعي الشبكة على منصات التواصل الاجتماعي نحو 200 مليون متابع، فيما يسجّل المحتوى الذي ينتجه فريق التحرير ومراسلو القناة مشاهَدات تفوق المليار مشاهَدة شهرياً! وهي أرقام تضع "العربية" في صدارة القنوات الإخبارية عربياً وإقليمياً، وفي طليعة نظيراتها العالمية.