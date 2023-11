Axxel is exclusive advisor to Environmental 360 Solutions in acquisition of Saninord

E360S becoming the leader in Environmental Management. E360S poursuit son objectif d'être le chef de file en gestion environnementale.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- Axxel announced the acquisition of Saninord, a division of Beauregard Environnement, by Environmental 360 Solutions Inc.

E360S’ CEO, Donato Ardellini, said, “We welcome the dedicated employees of the Company to the growing E360S team. The Company’s infrastructure complements E360S’ existing operations in the Province of Quebec and establishes E360S as one of the leading septic servicing and commercial liquid waste collectors. E360S is excited to provide the Company’s customers with the entire suite of E360S’ waste management solutions. E360S continues to execute on its goal of becoming Canada’s most trusted environmental management company.”

Jean-Michel Zakhour, Managing Partner, Corporate Finance - M&A at Axxel Capital added:

“E360S strategic plan for the Quebec septic tank cleanup and treatment market encompassed four different acquisitions. Our team had the privilege of sourcing and completing these 4 acquisitions over the last 18 months. We are excited to see Beauregard join the E360S team under the leadership of Steve Matte and wish them continued success in completing their comprehensive service offering and increasing their footprint in the Quebec market.”

About Axxel

We are a boutique firm specializing in mergers and acquisitions for SMEs. We shape a unique moment in a company's history by bringing people together to ensure that our client's most valuable assets are seen at fair value. Our approach is unique, and our multidisciplinary team will stop at nothing to sign the best deal for your organization.

About Saninord

For more than 50 years, Saninord has been offering customized, fast and efficient pumping and cleaning services to municipalities, organizations, businesses and residences on the North Shore of Montreal. Saninord offers the expertise of more than 40 teams on the road and has a fleet of around sixty vehicles. Both our administrative staff (representatives, dispatchers) and our technicians in the field know the ins and outs of the trade and are trained to provide our customers with the most efficient and timely environmental service interventions. Thanks to our state-of-the-art equipment and facilities, we can meet all types of cleaning or pumping needs.

About Environmental 360 Solutions Ltd.

Founded by industry veteran Donato Ardellini, E360S is dedicated to becoming North America’s leading and most trusted environmental management company. E360S is a vertically integrated provider of waste management, environmental, and

recycling/circular economy services to over 30,000 Canadian municipal, commercial and industrial customers. E360S is based in Aurora, Ontario, Canada roughout Alberta, British Columbia, Ontario, Quebec, and Saskatchewan.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Axxel annonce l’acquisition de Saninord, une division de Beauregard Environnement, par Solutions Environnementales 360 Ltée (E360S) .

Donato Ardellini, PDG de E360S, déclare: “Nous souhaitons la bienvenue aux employés dévoués de l’entreprise au sein de l’équipe grandissante de E360S. La structure de la compagnie complète les opérations existantes de E360S dans la province de Québec et établit E360S comme l’un des chefs de file de l’entretien des fosses septiques et de la collecte des déchets liquides commerciaux. E360S est enthousiaste à l’idée de fournir à ses clients une gamme complète de solutions de gestion des déchets de E360S. E360S continue de réaliser son objectif de devenir l’entreprise de gestion environnementale la plus fiable au Canada”.

Jean-Michel Zakhour, Associé principal, Financement, Fusions et Acquisitions chez Axxel ajoute :

« Le plan stratégique E360S pour le marché québécois du nettoyage et du traitement des fosses septiques comprenait quatre acquisitions différentes. Au cours des 18 derniers mois, notre équipe a eu le privilège d’effectuer ces quatre acquisitions.

Nous sommes heureux de voir Beauregard se joindre à l’équipe E360S sous la direction de Steve Matte et nous leur souhaitons un succès continu dans la réalisation de leur offre de services complète et l’augmentation de leur présence sur le marché québécois. »

À propos d'Axxel

Axxel est un cabinet boutique spécialisé dans les fusions et acquisitions de PME. Nous façonnons un moment unique dans l'histoire d'une entreprise en rassemblant les gens pour s'assurer que les actifs les plus précieux de nos clients soient vus à leur juste valeur. Notre approche est unique et notre équipe multidisciplinaire ne recule devant rien pour signer la

meilleure entente pour votre organisation.

À propos de Saninord

Depuis plus de 50 ans, Saninord offre des services de pompage et de nettoyage personnalisés, rapides et efficaces aux municipalités, organisations, commerces et résidences de la Rive-Nord de Montréal. Saninord propose l'expertise de plus de 40 équipes sur la route et dispose d'une flotte d'une soixantaine de véhicules. Tant que le personnel administratif (représentants, répartiteurs) que les techniciens sur le terrain, ils connaissent les rouages du métier et offrent à la clientèle des interventions en matière de services environnementaux de la plus grande efficience. Grâce aux équipements et installations à la fine pointe technologique l’industrie, la compagnie répond à tous les types de besoins en nettoyage ou en pompage.

À propos de Solutions Environnementales 360 Ltée (E360S)

Fondée par Donato Ardellini, vétéran de l’industrie, E360S a pour objectif de devenir l’entreprise de gestion environnementale la plus importante et la plus fiable d’Amérique du Nord.E360S est un fournisseur verticalement intégré de services de gestion des déchets, d’environnement et de recyclage/économie circulaire à plus de 30 000 clients municipaux, commerciaux et industriels canadiens.

E360S est basée à Aurora, Ontario, Canada à travers l’Alberta, la Colombie Britannique, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan.