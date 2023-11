Le festival "ReA" a réuni Dave Bossert, vétéran de Disney, Ed Hooks et d'autres professionnels influents de 40 pays.

Le festival ”ReA”

EREVAN, ARMÉNIE, November 6, 2023 / EINPresswire.com / -- La vie est une image, donnez vie à l'image.Grâce au 15e anniversaire du Festival international du film d'animation et de la bande dessinée “ReAnimania” d'Erevan , l'esprit et les couleurs vibrantes de l'art du cinéma d'animation ont régné à Erevan pendant une semaine. Le festival du 15e anniversaire était dédié au 85e anniversaire de l'animation arménienne et au 100e anniversaire du cinéma arménien.Le 22 octobre, le festival ReAnimania s'est ouvert avec le film "La Sirène" de Sepideh Farsi.«Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude qu'il y a 15 ans, le festival a été créé avec le but, le principe et l'idée pour lesquels nous avons décidé de l'organiser maintenant. Au cours de ces années, nous avons obtenu des résultats significatifs, l'Arménie a occupé des positions uniques sur la carte du domaine, de nombreux jeunes ont noué des relations internationales, de nouvelles collaborations, ont promu et mis en œuvre leurs idées, certains d'entre eux ont créé des studios personnels», a souligné dans son discours Vrej Kassouny , le fondateur du festival.Le festival ”ReA” a présenté environ 300 films, dont des courts métrages, des longs métrages et des films de fin d'études."Linda veut du poulet!", réalisé par Sébastien Laudenbach, Chiara Malta, a remporté le prix du "Meilleur long métrage"."La Sirène" de Sepideh Farsi a reçu le prix "Mention spéciale du jury"."Sirocco et le royaume des vents", réalisé par Benoît Chieux, a reçu le Prix Valentin Podpomogov" du meilleur concept fictionnel de long métrage d'animation.Suite aux projections et évaluations de courts métrages, le premier prix a été attribué à "Lettre au cochon" (Réalisateur: Tal Kantor).Le film de Jalal Maghout "Have a Nice Dog!" (Réalisateur : Jalal Maghout) a reçu une “Mention Spéciale du Jury” avec une mention spéciale supplémentaire pour son animation.La deuxième mention spéciale a été attribuée à "Dog-Apartment", réalisé par Priit Tender. Le jury l'a trouvé surréaliste mais profondément significatif.Le film “Back to Rock”, réalisé par Gor Yengoyan, a remporté le “Prix Lev Atamanov “du meilleur film d'animation arménien, salué par le jury pour son énergie et sa créativité : «Nous voulons voir davantage de cette histoire. Une mention spéciale pour la musique»."Migrants" a été annoncé comme le meilleur animation des films de fin d'études, réalisé par Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte et Zoé Devise. Le “Prix Spécial du Jury” a été décerné à “Le Dernier Bar”, réalisé par Arne Hain.Cette année, le festival a introduit le “Concours national de projets de bandes dessinées”, dans le cadre duquel les créateurs arméniens devaient présenter des projets de bandes dessinées sur des thèmes prédéterminés afin de concourir pour des prix de soutien pour leur réalisation.En ce qui concerne les bandes dessinées, le premier prix de soutien a été attribué à “Sasuntsi Davit”, le deuxième prix de soutien à “Les Femmes de Gyumri” et le troisième prix de soutien à “Le Gardien des égarés”.Vrej Kassouny a remis des prix aux passionnés de l'animation arménienne. En plus de cela, supporteur constant du festival, le producteur français Jean-Paul Commin a reçu le prix "Robert Sahakyants".Le festival “ReA” en Arménie a accueilli environ 30 professionnels de 40 pays, dont des personnalités de premier plan, des animateurs, des producteurs, des réalisateurs et d'autres experts de l'industrie. Le festival comprenait des tables rondes, des discours individuels, des ateliers et des masterclasses dirigés par des professionnels internationaux et arméniens, qui se sont déroulés dans le cadre de MarAni (Marché de l'animation).Parmi les présentateurs notables figuraient le peintre et réalisateur Dave Bossert de Disney, l'auteur et conférencier Ed Hooks sur le jeu dans l'animation, le réalisateur et animateur Javier de la Chica discutant de l'animation AI, Tigran Arakelyan de ONoff Studio et l'artiste 3D Aghvan Khachatryan de POPOK Studio offrant un aperçu de développement de l’animation arménienne dans le paysage mondial de l’animation. Sean M. Bobbitt, producteur du film “Les paysans”, et le peintre Piotr Dominiak ont ​​présenté leurs films et leurs techniques de réalisation.Un autre élément important de MarAni était la plateforme de coproduction, où les créateurs arméniens présentaient leurs projets à des producteurs internationaux, recherchant un soutien financier et des opportunités potentielles de coproduction. Le premier prix a été attribué au projet “L'hiver en mars” présenté par Art Step Studio : Producteur : Armine Harutyunyan, Réalisatrice : Natalya Mirzoyan.La deuxième place a été attribuée au projet “L'homme qui jouait du saxophone” du studio Siluete, réalisé par Aram Shahbazyan.Le projet "Rendezvous", présenté par le producteur individuel Silva Khnkanosyan, a remporté la troisième place."Sevanik", produit par Susanna Khachatryan du studio OnOff, s'est imposé comme un projet prometteur pour une coproduction internationale. L'évaluation a été réalisée par un panel de producteurs, parmi lesquels Jean-Paul Commin (France), Gorune Aprikian, scénariste, réalisateur et éditeur français (France), Alain Grandgerard-Baratian, producteur de Bright Lights Films (France), Théophile Robert , producteur chez Sacrebleu Production (France), Olivier Catherin, producteur français, Barbara Vougnon, productrice de Tchack (France), Luciano Lepinay, autre producteur de Tchack (France), Matthieu Liégeois, également producteur de Tchack (France), Juste Michailinaite, un producteur de Broom Films (Lituanie), Kestutis Drazdauskas, producteur chez Artbox (Lituanie), Catherine Esteves, PDG des Films du Poisson (France), et Charlie Sansonetti, producteur.En collaboration avec le Festival international du film d'Erevan “Golden Apricot” (Abricot doré), le festival “ReA” a placé des étoiles commémoratives pour Lev Atamanov, le fondateur de l'animation arménienne, et l'éminent animateur Valentin Podpomogov, sur l'avenue des étoiles de la place Charles Aznavour. Dans le cadre du festival, OnOff Animation Studio a signé simultanément un protocole de coopération avec deux sociétés internationales: la société lituanienne Broom Films et le français TCHACK, entrant ainsi sur la plateforme de coproduction internationale.Le film de clôture du festival "ReA" était "Les Paysans" de Dorota Kobiela Welchman et Hugh Welchman.En 2024, le Festival “ReA” international du film d'animation et de la bande dessinée d'Erevan aura lieu du 22 au 27 octobre à Erevan.