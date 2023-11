KLEVV RENFORCE SA GAMME DE MÉMOIRES DE JEU DDR5 AVEC DE NOUVEAUX KITS NON BINAIRES ET DE HAUTE CAPACITÉ

KITS DE MÉMOIRE À DOUBLE CANAL DE 48GO ET 64GO DISPONIBLES

HONG KONG, November 3, 2023 / EINPresswire.com / -- KLEVV, marque de mémoire émergente présentée par Essencore, est heureuse de dévoiler les nouveaux ajouts à sa gamme de mémoires overclocking DDR5 non binaires de haute capacité, soigneusement conçue pour répondre aux besoins exigeants des joueurs, des créateurs de contenus et des amateurs de PC du monde entier.La gamme de mémoires DDR5 de KLEVV propose maintenant de nouvelles combinaisons non binaires et de grande capacité avec le but d’offrir aux utilisateurs une gamme de produits de pointe diversifiée.Les mémoires de jeu/d’overclocking CRAS V RGB, CRAS XR5 RGB et BOLT V DDR5 sont désormais disponibles dans des kits non binaires de 48Go (24Go x 2) et de 64Go (32Go x 2) à haute capacité, offrant des performances améliorées et des capacités multitâches. Idéales pour les besoins informatiques modernes, ces nouveaux produits conviennent aux postes de travail PC et aux plates-formes de jeux qui recherchent uniquement le meilleur. La mémoire de jeu/d’overclocking CRAS V RGB et CRAS XR5 RGB DDR5 de KLEVV fournit une vitesse d'horloge allant jusqu'à 8000MT/s, parfaite pour les créateurs de contenus qui recherchent les performances inégalées de la toute dernière technologie DDR5.D’autre part, la série KLEVV DDR5 U-DIMM dispose également d’un kit non binaire de 48Go (24Go x 2), complétant la variante 64Go (32Go x 2) disponible auparavant, offrant une expérience informatique sans égal aux utilisateurs qui recherchent une alternative économique.Le paysage matériel continuant d'évoluer chaque jour, les comportements des utilisateurs deviennent de plus en plus avancés, ce qui nécessite une augmentation de la capacité de mémoire. Comprenant cette évolution, KLEVV se consacre à l’offre de combinaisons de capacités plus diverses, offrant aux consommateurs le choix de la solution de mémoire idéale adaptée à leurs besoins spécifiques.Les derniers kits de mémoire de haute capacité et non binaires seront disponibles à partir de novembre 2023. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc, et sont également disponibles sur les canaux locaux en ligne/ hors ligne.À PROPOS D'ESSENCORECréée en 2014, l’objectif d’Essencore Limited est de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. L'objectif de départ de l'entreprise est : « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs ». Les stratégies commerciales d'Essencore sont d'adopter les technologies les plus récentes pour se différencier de ses concurrents, fournir des produits de mémoire dédiés et offrir divers portefeuilles de produits pour la préparation des clients à la concurrence. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.essencore.com À PROPOS DE KLEVVKLEVV, est une marque haut de gamme d'Essencore, principal fournisseur de modules et d'applications NAND Flash. La gamme KLEVV s'est concentrée sur des modules de mémoire de jeux et des disques SSD de qualité supérieure. KLEVV s’engage à fournir des produits de classe mondiale de première qualité, et tous les produits sont conçus pour les amateurs qui recherchent les meilleures choses de la vie. La mémoire SSD KLEVV a été récompensée par le Red Dot Design Award allemand pour son design de produit innovant en 2015, 2019, 2021 et 2022. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com