Biocarburants avancés Canada publie un Stratégie sur les carburants propres du Canada avec des recommandations fiscales

L’impact de la croissance des carburants propres d’ici 2030 Capacité de production pro forma de carburant à faible intensité carbone (CFIC) au Canada jusqu’en 2030 (Biocarburants avancés Canada – scénario élevé)

Les mesures fiscales relatives aux carburants propres soutiendront des investissements d’une valeur de 10 à 15 G$ et réduiront les coûts pour les consommateurs

VANCOUVER, CANADA, November 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Biocarburants avancés Canada a publié aujourd’hui ses recommandations fiscales visant à attirer entre 10 et 15 G$ de nouveaux investissements dans les carburants propres afin de créer de nouvelles infrastructures et capacités de production de carburants propres au Canada d’ici 2030.Le rapport Stratégie sur les carburants propres de Biocarburants avancés Canada présente des mesures fiscales qui permettront à la production de carburants propres basée au Canada de rester concurrentielles sur le marché mondial et, surtout, qui permettront au secteur de rivaliser avec les producteurs américains subventionnés par les mesures de la loi américaine sur la réduction de l’inflation – Inflation Reduction Act (IRA).Ian Thomson, président de Biocarburants avancés Canada, souligne que « le Canada a besoin d’une stratégie de lutte contre les changements climatiques complète pour s’assurer que le transport conventionnel a accès à des carburants propres, abordables et fabriqués au Canada. Nos recommandations complètent les politiques de transition vers la mobilité électrique et l’hydrogène propre, avec des mesures fiscales visant les transports à émissions non nulles dans les secteurs difficiles à décarboner, tels que le camionnage longue distance, l’aviation, le transport maritime et le transport ferroviaire. La capacité totale du Canada en matière de carburants à faible intensité carbone (CFIC) est suffisante pour répondre à environ 75 % de la demande actuelle du marché; sans nouveaux investissements, cette capacité diminuera à moins de 50 % d’ici 2030, ce qui accroîtra notre dépendance à l’égard des carburants propres importés. »L’analyse de Biocarburants avancés Canada est principalement axée sur l’expansion de la production et de l’utilisation du diesel renouvelable (DR) et du carburant aviation durable (SAF); toutefois, les mesures fiscales soutiendront l’ensemble des types de carburants propres, y compris le méthanol renouvelable, l’essence renouvelable et l’hydrogène à faible intensité carbone d’origine biologique, les technologies et les matières premières qui s’y rapportent.Navius Research a réalisé une analyse indépendante des répercussions sur l’économie et les gaz à effet de serre (GES) des estimations de Biocarburants avancés Canada concernant le renforcement des capacités en matière de CFIC et la production résultant des politiques fiscales sur les carburants propres. Le tableau ci-joint résume les résultats obtenus.M. Thomson revient sur les résultats de la modélisation de Navius : « Essentiellement, avec 8 G$ à 10 G$ en politiques fiscales ciblées, la capacité actuelle du secteur canadien des carburants propres sera plus que doublée, 20 000 emplois seront créés dans le domaine de l’énergie propre et 5 G$ seront générés chaque année par l’activité économique. Il s’agit d’investissements intelligents et très rentables, qui permettent à nos secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de la foresterie et des technologies propres de devenir des chefs de file de l’économie à faible émission de carbone de demain.»Outre les nouvelles politiques destinées aux développeurs et aux exploitants de carburants propres, le rapport propose également des mesures qui réduiraient directement le coût des carburants propres pour les consommateurs canadiens. M. Thomson ajoute : « Nous plaidons depuis longtemps pour la suppression de la taxe carbone sur les carburants propres. Le nouveau rapport Biofuels in Canada 2023 de Navius Research indique que “... [les taxes carbone appliquées aux carburants à faible teneur en carbone à elles seules] entraîneraient un surcoût de 1,5 G$ par an pour les consommateurs en 2030”. Nous demandons également aux gouvernements fédéral et provinciaux de réformer la taxe d’accise sur les carburants de transport – le système actuel ne suit pas le rythme de l’évolution des transports. L’élimination de la taxe carbone et l’application équitable des taxes sur les carburants de transport à tous les produits de CFIC permettraient de réduire considérablement le coût des carburants pour tous les Canadiens. »Le rapport Stratégie sur les carburants propres de Biocarburants avancés Canada a été rédigé pour soutenir la consultation sur les biocarburants prévue dans le budget fédéral en mars 2023. M. Thomson indique que « Ressources naturelles Canada et Finances Canada ont mené un examen efficace et ciblé du secteur des biocarburants au cours du printemps et de l’été. La consultation a permis de confirmer le potentiel d’investissement en capital du secteur privé et de déterminer les écarts de compétitivité, principalement entre les projets canadiens et les concurrents basés aux États-Unis.. Le secteur canadien des carburants propres attend l’énoncé économique de l’automne et le budget de 2024 pour définir et mettre en œuvre de nouvelles mesures qui favorisent la croissance – les retards ne sont plus permis. »Le rapport Stratégie sur les carburants propres de Biocarburants avancés Canada peut être consulté ici Biocarburants avancés Canada est la voix nationale des producteurs, distributeurs et concepteurs des technologies des biocarburants avancés et des carburants synthétiques renouvelables. Nos membres sont des leaders mondiaux de la production commerciale de ces carburants fonctionnels et modulables, avec plus de 36 milliards de litres de capacité annuelle installée de production sur la planète. Pour en savoir plus sur Biocarburants avancés Canada et ses membres, rendez-vous au www.advancedbiofuels.ca