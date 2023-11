Dillyhub annonce son programme de partenariat pour les artistes et les éditeurs

Dillyhub logo Chagrin D'Amour main app banner

AMSTELVEEN, NOORD HOLLAND, NETHERLANDS, November 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Dillyhub annonce son programme de partenariat pour les artistes et les éditeursDillyhub, une plateforme pionnière pour les créateurs, est fière de dévoiler son programme de partenariat innovant, offrant aux artistes et aux éditeurs une opportunité unique de diffuser leurs bandes dessinées à un public mondial. Le programme est conçu pour aider les créateurs et leur fournir un site Web dédié, un soutien marketing et les conseils d’experts.Alors que Dillyhub ouvre ses portes aux artistes et aux éditeurs, la société recherche activement des partenaires désireux de partager leurs œuvres créatives avec le monde entier. Grâce à son programme de partenariat, l'équipe Dillyhub créera des sites Web personnalisés pour les bandes dessinées, permettant aux créateurs de commercialiser efficacement leurs œuvres. De plus, les partenaires recevront de précieux conseils sur les stratégies marketing afin de maximiser la portée et l'impact de leurs bandes dessinées.Les critères d'éligibilité pour les partenaires potentiels comprennent :ge : Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans.Réseaux sociaux : les partenaires doivent avoir au moins 1 000 abonnés sur leur réseau social principal.Rejoindre le programme de partenariat Dillyhub est simple. Les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire de candidature disponible sur https://www.about.dillyhub.com/application et l'équipe Dillyhub examinera les soumissions avant d’informer les candidats retenus."Nous croyons au pouvoir des bandes dessinées pour engager, inspirer et divertir, et nous nous réjouissons de présenter Dillyview au monde", a déclaré Jin Park, CEO à Dillyhub. "Notre app aide à la fois les lecteurs et les artistes, en rendant les bandes dessinées de qualité plus accessibles et en offrant aux créateurs une plateforme pour mettre en valeur leurs œuvres."Dillyhub propose actuellement une sélection de titres captivants, tels que « Daily France », « La nuit de la Vérité », « Usual Youth » et « La Nuit du renouveau », via l'application Dillyview, permettant aux lecteurs de découvrir gratuitement quelques chapitres avant d’acheter. La plateforme prévoit d'élargir son offre en collaborant avec des auteurs et des éditeurs afin de proposer un contenu nouveau et engageant à ses utilisateurs.La mission de Dillyhub est de renforcer les artistes et célébrer leur indépendance créative en diffusant leurs œuvres en France dans un premier temps, puis dans d'autres marchés occidentaux. Au cœur de la philosophie de Dillyhub se trouve la croyance en l'autonomie des artistes, en leur donnant la liberté d'explorer les sujets et les récits qu'ils ont choisis et de s'impliquer avec leur public selon leurs propres conditions. Cette approche vise à permettre aux artistes de monétiser leurs œuvres de manière transparente et éthique, en préservant leur indépendance et leurs revenus.Dillyview est disponible en téléchargement sur les plateformes iOS et Android. Pour accéder à cette application innovante de lecture de bandes dessinées et découvrir un contenu riche et varié, veuillez visiter les liens suivants :Téléchargez Dillyview pour iOS Téléchargez Dillyview pour Android À propos de Dillyhub :Dillyhub est une plateforme révolutionnaire de création ouverte, spécialisée dans l'édition de livres numériques et dédiée au soutien des artistes affiliés et à la célébration de leur indépendance artistique. La plateforme offre aux amateurs de bandes dessinées du monde entier un moyen convivial de découvrir et de soutenir le travail de créateurs talentueux. Dillyhub aspire à construire un réseau mondial qui relie les artistes à leurs fans et présente leur travail à de nouveaux publics. Grâce à Dillyhub, les artistes conservent les droits sur leurs créations tout en accédant à de vastes publics et en conservant la majorité de leurs revenus. Ce modèle durable permet aux artistes de faire connaître leurs œuvres au plus grand nombre tout en préservant leur indépendance.