L'application Dillyview révolutionne la bande dessinée numérique avec des fonctionnalités uniques et une mission de soutien des artistes

AMSTELVEEN, NORTH HOLLAND, THE NETHERLANDS, November 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Dillyhub est fière d'annoncer le lancement officiel aujourd'hui de Dillyview, une application révolutionnaire de visualisation de bandes dessinées numériques conçue pour répondre aux besoins des amateurs de bandes dessinées. Dillyview offre une expérience conviviale aux fans de bandes dessinées et une plateforme permettant aux artistes émergents et établis de partager leurs récits créatifs. Les principales caractéristiques de l'application sont la compatibilité avec les formats de défilement et de page des webtoons, une interface simple et intuitive, et un processus d'achat transparent qui permet aux utilisateurs de télécharger des épisodes gratuitement avant de les acheter."Nous croyons au pouvoir des bandes dessinées pour engager, inspirer et divertir, et nous nous réjouissons de présenter Dillyview au monde", a déclaré Jin Park, PDG de Dillyhub. "Notre app aide à la fois les lecteurs et les artistes, en rendant les bandes dessinées de qualité plus accessibles et en offrant aux créateurs une plateforme pour mettre en valeur leurs œuvres."Dillyhub propose actuellement une sélection de titres captivants, tels que « Daily France », « La nuit de la Vérité », « Usual Youth » et « La Nuit du renouveau », via l'application Dillyview, permettant aux lecteurs de découvrir gratuitement quelques chapitres avant d’acheter. La plateforme prévoit d'élargir son offre en collaborant avec des auteurs et des éditeurs afin de proposer un contenu nouveau et engageant à ses utilisateurs.La mission de Dillyhub est de renforcer les artistes et célébrer leur indépendance créative en diffusant leurs œuvres en France dans un premier temps, puis dans d'autres marchés occidentaux. Au cœur de la philosophie de Dillyhub se trouve la croyance en l'autonomie des artistes, en leur donnant la liberté d'explorer les sujets et les récits qu'ils ont choisis et de s'impliquer avec leur public selon leurs propres conditions. Cette approche vise à permettre aux artistes de monétiser leurs œuvres de manière transparente et éthique, en préservant leur indépendance et leurs revenus.Pour célébrer le lancement de Dillyview, l'app propose une promotion spéciale pendant la période d'automne, permettant aux lecteurs de bénéficier d'une réduction de 50 % sur certains titres. Cette offre limitée dans le temps constitue une formidable opportunité pour les utilisateurs de plonger dans le monde captivant de la bande dessinée numérique."Dillyview est plus qu'une simple app, c'est une plateforme qui comble le fossé entre les artistes et leur public. Nous voulons donner aux artistes les moyens de partager leurs récits tout en gardant le contrôle sur leurs projets créatifs", a ajouté Jin Park.Dillyview est disponible en téléchargement sur les plateformes iOS et Android. Pour accéder à cette application innovante de lecture de bandes dessinées et découvrir un contenu riche et varié, veuillez visiter les liens suivants :Téléchargez Dillyview pour iOS Téléchargez Dillyview pour Android À propos de Dillyhub :Dillyhub est une plateforme révolutionnaire de création ouverte, spécialisée dans l'édition de livres numériques et dédiée au soutien des artistes affiliés et à la célébration de leur indépendance artistique. La plateforme offre aux amateurs de bandes dessinées du monde entier un moyen convivial de découvrir et de soutenir le travail de créateurs talentueux. Dillyhub aspire à construire un réseau mondial qui relie les artistes à leurs fans et présente leur travail à de nouveaux publics. Grâce à Dillyhub, les artistes conservent les droits sur leurs créations tout en accédant à de vastes publics et en conservant la majorité de leurs revenus. Ce modèle durable permet aux artistes de faire connaître leurs œuvres au plus grand nombre tout en préservant leur indépendance.