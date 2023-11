Eine Nation inmitten von Herausforderungen ernähren: Mehrjähriger Reis bringt neue Hoffnung für Madagaskar

Lokale Bauern in Madagaskar ernten mehrjährigen Reis. Das Klima und die Umwelt in Madagaskar sind ideal für den Anbau von mehrjährigem Reis. Das Abklopfen des Reises von den Halmen durch Schlagen in ein Fass - eine traditionelle Technik, die noch heute von den Bauern Madagaskars angewendet wird.

SHENZHEN, CHINA, November 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Madagaskar, ein bezaubernder Inselstaat vor der Südostküste Afrikas, ist bekannt für sein außergewöhnliches kulturelles Erbe, seine atemberaubenden Landschaften und seine unvergleichliche biologische Vielfalt. Madagaskar ist auch stolz auf seine Vielfalt an Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Traditionen, die seine Bevölkerung seit Jahrhunderten ernähren.Die landwirtschaftlichen Praktiken in Madagaskar sind tief in der Geschichte verwurzelt und konzentrieren sich auf traditionelle Anbaumethoden. Die Vielfalt der Ökosysteme und Mikroklimata der Insel bietet günstige Bedingungen für den Anbau einer breiten Palette von Nutzpflanzen. Die wichtigsten Grundnahrungsmittel der madagassischen Küche sind Reis, Maniok, Süßkartoffeln, Mais und Bohnen. Reis spielt dabei eine besonders wichtige Rolle und wird in verschiedenen Formen und zu jeder Tageszeit gegessen. Die verschlungenen Reisterrassen, die viele Regionen des Landes zieren, zeugen von der Bedeutung und dem kulturellen Stellenwert des Reisanbaus in Madagaskar.Die traditionelle Landwirtschaft in Madagaskar sah sich in den letzten Jahrzehnten zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Klimawandel, Entwaldung, unzureichende Transportinfrastruktur und begrenzter Zugang zu modernen Ressourcen erschweren die landwirtschaftliche Produktion. Mitte 2021 führte eine schwere Dürre im Süden Madagaskars zu einer weit verbreiteten Ernährungsunsicherheit, von der Hunderttausende Menschen betroffen waren. Schätzungen zufolge waren mehr als eine Million Menschen betroffen, die Hälfte davon Kinder.Madagaskar unternimmt wichtige Schritte, um diesen Herausforderungen mit innovativen und nachhaltigen Ansätzen zu begegnen. Insbesondere ist das Land eine Partnerschaft mit der BGI Group eingegangen, um den Anbau von mehrjährigem Reis zu fördern. Diese Zusammenarbeit unterstreicht Madagaskars Engagement für die Einführung fortschrittlicher landwirtschaftlicher Praktiken und für nachhaltige und widerstandsfähige Systeme der Nahrungsmittelproduktion. Durch die Zusammenarbeit mit der BGI Group will Madagaskar die Expertise und Ressourcen beider Unternehmen nutzen, um die breite Einführung und den Erfolg des mehrjährigen Reisanbaus zu fördern und so zur landwirtschaftlichen Entwicklung und Ernährungssicherheit des Landes beizutragen.Der mehrjährige Reis ist eine außergewöhnliche Sorte, die den bemerkenswerten Vorteil hat, dass sie nur einmal gepflanzt werden muss und über einen Zeitraum von 2 bis 4 Jahren geerntet werden kann. Diese einzigartige Eigenschaft macht den Kauf von Saatgut ab dem zweiten Lebensjahr des Reises überflüssig. Mehrjähriger Reis, der von Science als einer der 10 wichtigsten wissenschaftlichen Durchbrüche im Jahr 2022 anerkannt wurde, hat gezeigt, dass er den Arbeitsaufwand pro Hektar um bis zu 77 Personentage pro Saison reduzieren kann. Darüber hinaus hat er das Potenzial, die Kosten der Landwirte um 30% zu senken. Diese bemerkenswerten Vorteile machen mehrjährigen Reis zu einer bahnbrechenden Innovation in der Landwirtschaft, die die Produktivität steigert und gleichzeitig die finanzielle Belastung der Landwirte senkt.Der mehrjährige Reis wurde Anfang 2023 in Madagaskar eingeführt und zeigt auf den lokalen Anbauflächen vielversprechende Ergebnisse. Der durchschnittliche Ertrag liegt bei über 10 Tonnen pro Hektar, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Diese bedeutenden Fortschritte sind das jüngste Ergebnis der laufenden internationalen Zusammenarbeit zwischen der BGI Group und der Regierung von Madagaskar, die 2018 mit dem Schwerpunkt Hirse begann."Wir sind wirklich erstaunt, was die BGI Group mit mehrjährigem Reis erreicht hat und wie die Erträge gesteigert und gleichzeitig die Kosten gesenkt werden können. Da sich die madagassische Landwirtschaft in Richtung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Nahrungsmittelproduktion bewegt, bietet dieser Durchbruch eine große Chance, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Landwirte diese Pflanze mit Begeisterung angenommen haben", sagt Arolalaina Ramboasalama, Agrartechniker des Landwirtschaftsministeriums und Berater im Distrikt Ambohidratrimo in Madagaskar.Die lokale Bevölkerung hat den mehrjährigen Reis nicht nur wegen seiner beeindruckenden Eigenschaften, sondern auch wegen seines köstlichen Geschmacks angenommen. Einige Mitglieder der Gemeinschaft haben ihre Bewunderung für den Geschmack dieses chinesischen Reises ausgedrückt und ihn als "exzellent" bezeichnet.Durch die Verbindung von traditionellem Wissen mit modernen Methoden und internationaler Zusammenarbeit bahnt sich Madagaskar den Weg in eine widerstandsfähigere und erfolgreichere landwirtschaftliche Zukunft. In Zusammenarbeit mit der BGI Group schützt das Land seine vielfältigen Nutzpflanzen und einzigartigen Ökosysteme, die nicht nur für seine Bevölkerung, sondern auch für die Welt wichtig sind.