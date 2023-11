Sostenere il Potere dei Nastri Rosa: I Progressi nella Ricerca sul Cancro al Seno e Nello Screening del Gruppo BGI

Indossare nastri rosa è un modo per mostrare forza e sostegno.

SHENZHEN, CHINA, November 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Ogni ottobre vediamo molte persone indossare nastri rosa o qualcosa di rosa, a simboleggiare la consapevolezza del cancro al seno poiché ottobre è designato come mese della sensibilizzazione sul cancro al seno. Si tratta di una campagna annuale mondiale volta ad aumentare la consapevolezza sulla malattia e a raccogliere fondi per la ricerca sulle sue cause, prevenzione, diagnosi, trattamento e potenziale cura.Secondo le statistiche dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’Organizzazione mondiale della sanità, il cancro al seno ha sostituito il cancro ai polmoni diventando per la prima volta il cancro numero uno al mondo nel 2020. Nel 2020, i nuovi casi di cancro al seno a livello globale hanno raggiunto i 2,26 milioni, superando i casi di cancro ai polmoni di 2,2 milioni. L’elevata incidenza è dovuta all’aumento dell’aspettativa di vita e l’incidenza è in costante aumento, in particolare nelle regioni sviluppate.Sebbene possa colpire sia uomini che donne, colpisce prevalentemente le donne. Il cancro al seno di solito ha origine nei dotti lattiferi o nei lobuli e può manifestarsi come invasivo o non invasivo, a seconda della sua estensione oltre queste aree.A circa il 13% delle donne verrà diagnosticato un cancro al seno nell’arco della propria vita. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per il cancro al seno localizzato (Stadio I) si aggira intorno al 90%, mentre il tasso per il cancro al seno in stadio avanzato (Stadio IV) è solo del 27%.I progressi nella scienza e nella tecnologia hanno continuamente ampliato la nostra comprensione e il trattamento del cancro al seno, dall’invenzione della mammografia all’emergere delle terapie neoadiuvanti. Queste innovazioni hanno salvato numerose vite migliorando l’individuazione e il trattamento del cancro al seno.Oggi, la tecnologia genomica, derivante dal Progetto Genoma Umano, è emersa come lo strumento più recente e potente per rivelare la vera natura di questa formidabile malattia.La genomica consente l’identificazione di specifiche mutazioni genetiche e alterazioni nelle cellule del cancro al seno. Queste informazioni consentono agli operatori sanitari di identificare marcatori genetici associati a un aumento del rischio di sviluppare il cancro al seno in fase iniziale e di personalizzare le terapie per colpire le specifiche anomalie genetiche presenti nelle cellule del cancro al seno. Comprendendo le basi genetiche della malattia, gli scienziati lavorano verso trattamenti più efficaci e potenziali cure, mentre le aziende farmaceutiche acquisiscono conoscenze per lo sviluppo di nuovi farmaci.Scienziati provenienti da istituti di ricerca di tutto il mondo lavorano instancabilmente per combattere il cancro al seno e il Gruppo BGI assume un ruolo di primo piano in questo impegno.Tra le scoperte tecnologiche c'è la tecnologia di sequenziamento di singole cellule di BGI, che consente l'analisi dell'eterogeneità delle cellule tumorali e di vari tipi di cellule in un dato ambiente. Ciò supera i metodi precedenti che fornivano solo livelli medi di espressione genica per intere popolazioni cellulari, non riuscendo a catturare lo stato di ciascun componente nell’ambiente del tumore.L'introduzione della tecnologia multi-omica spaziale di BGI, Stereo-seq, ha dato un impulso significativo alla ricerca sul cancro. Stereo-seq incorpora informazioni spaziali, consentendo ai ricercatori di osservare la posizione e le caratteristiche di stato delle cellule, che sono cruciali per comprendere il microambiente del cancro, in particolare l'interazione tra le cellule.Se combinata con la ricerca sui vari stadi di sviluppo del cancro, la tecnologia Stereo-seq offre una comprensione più profonda della progressione del tumore e dei fattori chiave locali che la influenzano. Questa conoscenza fornisce una solida base teorica e una guida per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento del cancro.A novembre 2022, BGI ha pubblicato oltre 440 articoli SCI (Science Citation Index) nel campo della ricerca sul cancro, con un fattore di impatto cumulativo di oltre 4.000 punti. Un numero consistente di importanti articoli BGI è stato pubblicato su Nature Medicine, Cell, Nature, Science, Cell Research, Nature Genetics e altre importanti riviste scientifiche.L'ambito di ricerca di BGI copre oltre 20 tipi di cancro, tra cui cancro al polmone, cancro esofageo, cancro del colon-retto, cancro gastrico, cancro del pancreas, cancro al fegato, cancro al seno, cancro della cervice, cancro dell'endometrio, cancro del rinofaringe, cancro della tiroide, cancro della prostata, linfoma, melanoma, glioma e tumore al cervello.La tecnologia Stereo-seq è stata adottata anche da molti esperti di cancro provenienti da istituti di ricerca internazionali, come l’Harry Perkins Institute of Medical Research in Australia e il Flanders Institute for Biotechnology (VIB) in Belgio. BGI ha stabilito collaborazioni con questi importanti istituti di ricerca per promuovere una comunità globale focalizzata sulla ricerca sul cancro.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, molti tumori possono essere curati se individuati precocemente e trattati in modo efficace. Ciò va di pari passo con ciò in cui crede BGI Group, ovvero che lo screening precoce è molto importante.BGI Group fornisce la valutazione del rischio genetico SeqBRCA™-geni di suscettibilità al cancro al seno e al cancro ovarico BRCA1/2, nonché lo screening del cancro ereditario BGI SENTIS™ per la diagnosi precoce del cancro al seno e di altri tipi di cancro.All'inizio del 2022, il kit di rilevamento delle mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 di BGI ha ricevuto l'approvazione dalla Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Questo kit identifica e classifica le varianti genetiche dei geni BRCA1 e BRCA2, comunemente associati ai tumori ereditari della mammella e delle ovaie.Nel luglio 2023, BGI Genomics, una filiale di BGI Group, ha ottenuto valutazioni "Buone" in tutte le categorie valutate nel programma di valutazione del sequenziamento BRCA-A 2023 BRCA1/2 del College of American Pathologists (CAP) in tre dei suoi laboratori di test medici in Danimarca, Shenzhen e Tianjin. BGI Genomics mantiene una tradizione annuale di partecipazione ai programmi CAP PT, con i suoi laboratori in Danimarca, Australia, Hong Kong, Shenzhen e Tianjin che ottengono costantemente valutazioni di performance "Buone".Il cancro al seno rimane un nemico temibile, ma con l’aiuto della tecnologia genomica e di organizzazioni come BGI Group, si stanno facendo progressi nella battaglia contro questa malattia devastante. La genomica ci fornisce gli strumenti per comprendere, prevenire e curare meglio il cancro al seno, migliorando in definitiva la vita di innumerevoli individui e famiglie in tutto il mondo.