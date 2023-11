Biocarburants avancés Canada annonce la publication du rapport Biofuels in Canada 2023 de Navius Research

Teneur en carburant renouvelable par groupe de carburants

Le rapport évalue l’incidence du RCP et montre une hausse de l’adoption des carburants à faible teneur en carbone

VANCOUVER, CANADA, November 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Biocarburants avancés Canada a annoncé la publication du huitième rapport annuel Biofuels in Canada (BIC) de Navius Research (publié le 31 octobre 2023), accompagné de données détaillées et complètes sur les marchés canadiens des carburants renouvelables et à faible teneur en carbone.Voici les points saillants du rapport pour 2022 ainsi que les treize dernières années (2010-2022) :- Dans l’ensemble, la consommation de biocarburants a permis aux Canadiens de réduire leurs coûts de carburant en gros de 3,7 G$ entre 2010 et 2022.- Entre 2010 et 2022, les biocarburants ont permis au propriétaire type d’une voiture ou d’un camion léger à essence d’économiser environ 0,3 % en coûts annuels de carburant, tandis que le propriétaire d’un camion moyen ou lourd au diesel a vu ses coûts augmenter de 1 % en raison de l’utilisation de biocarburants au cours de cette période.- En 2022, les mélanges d’éthanol ont augmenté à un rythme plus rapide qu’au cours des dix dernières années, poursuivant une tendance d’utilisation à la hausse de 6,7 % en 2020, 6,9 % en 2021, et atteignant 7,6 % en 2022.- Les mélanges de biodiesel et de DRPH dans les carburants diesel ont totalisé 3,8 % en 2022, en hausse par rapport à 3,4 % en 2020 et 3,5 % en 2021.- L’utilisation des biocarburants en Alberta et au Manitoba a connu une forte hausse, avec plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées (45 % et 24 %, respectivement) que celles évitées en 2021, par rapport à l’augmentation moyenne des émissions de GES évitées au Canada de 13 %.- L’électrification a contribué à 13 % des réductions de GES dans le secteur des transports au Canada en 2022, contre 4 % cinq ans plus tôt (2018).- L’intensité carbone moyenne pondérée des biocarburants utilisés au Canada a diminué de 11 % entre 2018 et 2022.- La taxation volumétrique des biocarburants et l’application inappropriée des taxes sur le carbone sur les biocarburants ont généré un surplus de recettes fiscales de 3,9 G$ pour les gouvernements (entre 2010 et 2022). Une taxation juste des biocarburants aurait permis de réduire les coûts des carburants de 423 M$ pour les consommateurs en 2022.Le rapport est commandé chaque année par Biocarburants avancés Canada et rédigé indépendamment par Navius Research, une importante société d’analyse quantitative du marché de l’énergie et de l’environnement. Il évalue les politiques canadiennes en matière de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone et leur incidence sur la consommation de carburant, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les coûts pour les consommateurs de chaque province.« Le rapport fait état d’une augmentation de l’utilisation des biocarburants au Canada, ce qui se traduit par des avantages accrus pour le climat. L’utilisation des biocarburants en 2022 a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 7 Mt pour la première fois. Bien que la génération anticipée de crédits dans le cadre du nouveau Règlement sur les combustibles propres (le RCP) du Canada ait eu une incidence sur l’utilisation des biocarburants au cours du dernier semestre de 2022, les données révèlent que les règlements provinciaux sur les carburants continuent d’envoyer un signal efficace au marché pour décarboner les moyens de transport à émissions non nulles » déclare Ian Thomson, président de Biocarburants avancés Canada.Le rapport annuel calcule les volumes de carburants de transport renouvelables et à base de pétrole consommés dans chaque province canadienne et les caractérise par type de carburant, matière première et intensité carbone (IC). Les carburants propres présentés comprennent l’éthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable produit par hydrogénation (DRPH); les carburants issus de matières premières biosourcées qui sont co-traitées avec du pétrole brut dans une raffinerie conventionnelle sont également analysés. Le rapport comprend également des données sur les répercussions des véhicules électriques sur les marchés canadiens des carburants.« Le rapport met en évidence le dysfonctionnement des régimes fédéraux et provinciaux de taxe sur le carbone. Lorsque les biocarburants à très faible teneur en carbone en Colombie-Britannique se voient appliquer une taxe carbone plus élevée que l’essence et le diesel (après ajustement énergétique), cela envoie exactement le mauvais signal aux utilisateurs de carburants. Navius estime que d’ici 2030, la pénalité fiscale sur les biocarburants coûterait aux consommateurs canadiens de carburant 1,5 G$ par an, sans aucun bénéfice pour l’action climatique. Il n’y a pas d’obstacle technique à la correction de la taxe carbone sur les biocarburants; il faut une volonté politique. »Biocarburants avancés Canada a également mis à jour la fiche de rendement sur les carburants propres , qui dresse le profil des leaders et des retardataires provinciaux du Canada, en se basant sur les principales mesures du marché des carburants du rapport BIC de Navius. La fiche de rendement de Biocarburants avancés Canada met l’accent sur la réduction des émissions dans le secteur des transports, en soulignant l’importance des biocarburants et des carburants propres non fossiles pour atteindre les objectifs climatiques du Canada. Un plus vaste ensemble de visualisations de données et de renseignements tirés du dernier rapport BIC est présenté dans le tableau de bord des carburants de transport canadien de Biocarburants avancés Canada.Biocarburants avancés Canada est la voix nationale des producteurs, distributeurs et concepteurs des technologies des biocarburants avancés et des carburants synthétiques renouvelables. Nos membres sont des leaders mondiaux de la production commerciale de ces carburants fonctionnels et modulables, avec plus de 36 milliards de litres de capacité annuelle installée de production sur la planète. Pour en savoir plus sur Biocarburants avancés Canada et ses membres, rendez-vous au www.advancedbiofuels.ca