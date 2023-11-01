شراكة استراتيجية تجمع كل من Access To Arabia و Salt Edge لدعم الخدمات المالية المفتوحة في الأردن

معًا، نحن ملتزمون بدعم رؤية المملكة من خلال دعم مستقبل التحول الرقمي من خلال الخدمات المالية المفتوحة وفتح آفاق جديدة للشركات والأفراد على حد سواء.” — Vasile Valcov, Chief Commercial Officer at Salt Edge

CANADA, November 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- لمبادرة تتوافق مع الاتجاهات العالمية المتطورة في الخدمات المالية، مما يُسهل المشاركة الآمنة للبيانات المالية والمصرفية مع مقدمي الخدمات الخارجيين، من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) المتطورة

أعلنت شركة (Access To Arabia – A2A) ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها الأردن، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة Salt Edge، مزود الحلول المالية المفتوحة، بهدف دعم جهود المؤسسات المالية المحلية في تحقيق المتطلبات التنظيمية الطموحة التي وضعها البنك المركزي الأردني، وإتاحة العديد من الفرص في مجالات الخدمات المالية المفتوحة، من خلال تسخير إمكانيات شركة Salt Edge في مجال الاتصال المالي العالمي والشامل، إضافة إلى خبرات A2A الكبيرة في مجال البرمجيات الوسيطة وخدمات ربط البرمجيات وتكاملها.

وكان البنك المركزي الأردني، الذي يعتبر من الجهات التنظيمية الحكيمة في المنطقة، قد اتخذ خطوة مهمة نحو تحديث مشهد الخدمات المالية في المملكة من خلال الكشف عن المبادئ التوجيهية الشاملة للخدمات المالية المفتوحة، والتي تنطبق على جميع البنوك العاملة ضمن اختصاص البنك المركزي الأردني، وشركات الدفع عبر الإنترنت وشركات تحويل الأموال الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الأردني.

وتأتي أهمية دور شركة A2A في هذا الإطار، كشركة حلول برمجية عريقة متخصصة في أنظمة البرمجيات المالية الوسيطة والتكاملية إضافة إلى القنوات الإلكترونية المتطورة، حيث تحظى بثقة أكثر من 72 بنكًا في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأما فيما يتعلق بشركة Salt Edge فيكمن دورها في تمكين البنوك والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وتسهيل امتثالها لمتطلبات الخدمات المالية المفتوحة وتشريعاتها، إضافة إلى توفيرها الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 5000 قناة مالية ومصرفية في أكثر من 50 دولة حول العالم من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة، مما يعني توفير بيانات مصرفية موحدة للمستخدمين النهائيين وتسهيل وصولهم إليها بسهولة عبر حساباتهم.

وتعتبر Salt Edge، من الشركات الرائدة في صناعة واجهات برمجة التطبيقات المالية، فبالإضافة لحصولها على شهادة ISO 27001، توفر Salt Edge حلولاً متوافقة مع PSD2 والخدمات المصرفية المفتوحة التي تلبي احتياجات الشركات حول العالم، كما تُسهل خدماتها وصول الأطراف الخارجية إلى القنوات المصرفية من خلال منصة موحدة، وذلك من خلال تطوير التقنيات اللازمة لمساعدة البنوك على الامتثال لمتطلبات الجهات المنظمة، مع تبني تدابير أمنية حسب المقاييس الدولية لضمان اتصالات آمنة وموثوقة بين المؤسسات المالية وعملائها، وهي حاصلة أيضاً على تقدير كجهة ذات ” أداء قوي” في تقرير (The Forrester Wave™: وسطاء الخدمات المالية المفتوحة 2023)، كما قامت بتوسيع خدماتها لتشمل المملكة العربية السعودية والأردن استجابةً للاهتمام المتزايد بالخدمات المالية المفتوحة في هذه الأسواق المتسارعة.

في ظل الحديث عن المملكة العربية السعودية والأردن، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط بقيادة عدد من الجهات التنظيمية، مثل البنك المركزي الأردني، تطورات ملحوظة فيما يتعلق بالقطاع المالي، وقد أصبح الأردن على وجه الخصوص في طليعة هذا التقدم، خصوصاً بما يتعلق بالتحول الرقمي، حيث أصبحت تطبيقات التكنولوجيا المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتجار والمقرضين وكافة المؤسسات المالية مستعدة لتبني الإمكانات والفرص التي تدعمها الخدمات المالية المفتوحة. وهنا يكمن الدور المحوري لشركتي A2A و Salt Edge في مشهد التحول الرقمي في الأردن، والذي أصبح يدعم بقاء المؤسسات المالية في مقدمة المجالات المالية المتطورة في المنطقة، من خلال التكامل والربط مع الواجهات البرمجية الخاصة بالبنوك الأخرى، مما يعني تمكين المؤسسات المالية الأردنية من ابتكار استخدامات ومزايا جديدة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كلٍ من A2A و Salt Edge في مجالات الخدمات المالية المفتوحة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد نبيل هلسة، المدير العام لشركة A2A عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: “نحن متحمسون للدخول في هذه الشراكة مع Salt Edge لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في الاستفادة من قوة الخدمات المالية المفتوحة، حيث ستساعدنا خبرات Salt Edge الكبيرة في الخدمات المالية المفتوحة على تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية وعملائها”.

وبدوره، قال السيد فاسيلي فالكوف، الرئيس التجاري في شركة Salt Edge: “شراكتنا مع A2A تملؤنا بالحماس والأمل الكبيرين، حيث نتحد مع مزود حلول برمجية متمكن وجدير بالثقة في الأردن، ومن خلال هذا التعاون، سوف نكون مستعدين لمواجهة تحديات وتجارب جديدة والسعي لتحقيق المزيد من التميز في المنطقة! نحن ملتزمون معًا بدعم رؤية المملكة بدعم مستقبل التحول الرقمي من خلال الخدمات المالية المفتوحة وفتح آفاق جديدة للشركات والأفراد على حدٍ سواء”.