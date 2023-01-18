تقدم Salt Edge حلولاً مصرفية مفتوحة إلى المملكة الأردنية الهاشمية

أعلنت شركة Salt Edge ، الشركة الرائدة في بناء حلول API للخدمات المصرفية المفتوحة ، عن توسعها في سوق جديد - المملكة الأردنية الهاشمية.

نظرًا لأن الشرق الأوسط يتخذ خطوات واثقة لتسريع مكانته كمركز مالي عالمي ، يسعدنا أن نرى دولًا مثل الأردن تتخذ إجراءات استباقية لتحقيق ذلك.” — Alina Beleuta، كبير مسؤولي النمو في Salt Edge

AMMAN, JORDAN, January 18, 2023/EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة Salt Edge ، الشركة الرائدة في بناء حلول API للخدمات المصرفية المفتوحة ، عن توسعها في سوق جديد - المملكة الأردنية الهاشمية. تهدف الشركة إلى مساعدة البنوك الأردنية والمؤسسات المالية المحلية الأخرى في تقديم حلول مبتكرة ، والمساهمة في جهود المملكة نحو مستقبل رقمي من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة ودعم "المفاهيم الحديثة الجديدة في نماذج الخدمات المالية" في المنطقة.

وسط الشعبية المتزايدة للخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح في دول مجلس التعاون الخليجي ، أطلقت Salt Edge حلول الخدمات المصرفية المفتوحة في السوق الأردني لمساعدة المؤسسات المالية على مساعدة عملائها في مشاركة بياناتهم المالية والمصرفية مع أطراف ثالثة باستخدام تقنية API لتصبح متوافقة مع الخدمات المصرفية المفتوحة شهر.

البنك المركزي الأردني مقتنع بأن التمويل المفتوح أمر بالغ الأهمية للابتكار والمنافسة للازدهار في المملكة وهو العنصر الأساسي للاقتصاد الشامل والرقمي. لذلك ، اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، اتخذ البنك المركزي الأردني خطوة مهمة نحو هذا الهدف من خلال إصدار إطار التمويل المفتوح الذي يجب على جميع البنوك العاملة في المنطقة التصرف وفقًا له. وفقًا للتعليمات الجديدة ، تم تكليف البنوك المحلية ومؤسسات الأموال الإلكترونية بالسماح للأطراف الثالثة المصرح لها (TPP) بالوصول المفتوح والآمن إلى الحسابات وبيانات العملاء من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API). في هذا الإطار ، يجب على المؤسسات تطوير التكنولوجيا اللازمة لتصبح متوافقة مع القواعد التنظيمية بحلول نهاية عام 2023.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، قدمت شركة Salt Edge ، الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة ، حلول التكنولوجيا المالية للبنوك والاتحادات الائتمانية والمقرضين وشركات المحاسبة والشركات المالية.

حاليًا ، تقدم Salt Edge اتصالات لأكثر من 5.000 بنك في أكثر من 50 دولة ، حيث قدمت بيانات مالية شاملة لأكثر من 10 ملايين مستخدم نهائي. حاصلة على شهادة ISO 27001 ، تنفذ الشركة أعلى معايير الأمان الدولية لضمان استقرار وموثوقية الاتصالات بين البنوك الأردنية وشركات الشراكة عبر الإنترنت والمستخدمين النهائيين.

"نظرًا لأن الشرق الأوسط يتخذ خطوات واثقة لتسريع مكانته كمركز مالي عالمي ، يسعدنا أن نرى دولًا مثل الأردن تتخذ إجراءات استباقية لتحقيق ذلك. تمثل الإرشادات الصادرة حديثًا خطوة نحو شمول مالي أوسع وتقنيات متطورة ، والتي يتم تمكينها جميعًا من خلال Open Banking. نظرًا لحلول Salt Edge الجاهزة ، يمكن للبنوك الأردنية الامتثال للخدمات المصرفية المفتوحة في شهر واحد فقط. وبدلاً من التركيز على الامتثال ، ستتمكن البنوك العاملة في المملكة من إنشاء إجراءات واستراتيجيات لبناء عدد لا يحصى من حالات استخدام الأعمال الناجحة قال Alina Beleuta ، الرئيس التنفيذي للنمو في سالت إيدج

نجحت مئات المؤسسات في اعتماد حلول الخدمات المصرفية المفتوحة في سولت إيدج ، بما في ذلك البنك الأهلي الأردني ، وبنك بيبلوس ، وبنك حبيب.

"تمتلك سالت إيدج جميع الأدوات والخبرة الواسعة لمساعدة اللاعبين الماليين في المنطقة ، مثل البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين ومقدمي الخدمات المالية المختلفين ، لبدء رحلة الخدمات المصرفية المفتوحة. وبالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة ، فإن الأردن لديه نهج تنظيمي مختلف قليلاً تجاه التفاعل بين البنوك والأطراف الثالثة - هذه بموجب اتفاقيات تعاقدية ، ونتيجة لذلك ، إضافة طبقة إضافية من الاحتكاك. من أجل إقامة العلاقة ، سيحتاج البنك إلى تحديد آلية لتحديد والتحقق الطرف الثالث ، مهمة أخرى يمكن أن تتولاها سالت إيدج "، أضافت ألينا.

حول سالت إيدج

سالت إيدج هي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة ، حيث تقوم ببناء حلول API التي تمكّن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من إنشاء خدمات ذكية لعملائها. الشركة هي محطة واحدة مع مجموعة من الحلول المصرفية المفتوحة: بوابة للوصول إلى أكثر من 5,000 بنك على مستوى العالم للحصول على معلومات الحساب وبدء الدفع وحلول الامتثال المصرفي المفتوح التي تساعد البنوك في المملكة العربية السعودية على الامتثال في 3 أشهر وفي الأردن في 1 شهر فقط. معتمدة من ISO 27001 ومرخصة للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة ، تستخدم الشركة أعلى معايير الأمان الدولية لضمان اتصالات مستقرة وموثوقة بين المؤسسات المالية وعملائها. تقدم الشركة خدماتها في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والأمريكيتين وخارجها.

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