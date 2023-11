Une armée d’écrans gaming QD-OLED AI en marche chez MSI

Des écrans gaming MSI QD-OLED très attendus

TAIWAN, November 1, 2023 / EINPresswire.com / -- MSI, l’une des marques leaders en matière de fabrication de matériel gaming, est fière de développer depuis plus de 30 ans du matériel de pointe pour les joueurs. La dalle OLED étant un indispensable pour profiter des jeux toujours plus exigeants, MSI a développé sa nouvelle gamme QD-OLED pour s’assurer que les joueurs puissent profiter de la meilleure expérience de jeu possible.Tous les modèles seront équipés de la dernière génération de dalle QD-OLED et seront disponibles en modèles incurvés et en modèles plats, assurant une qualité d'image exceptionnelle avec un contrôle de l'éclairage des pixels précis et de véritables scènes noires.MSI propose également l’outil MSI OLED Care 2.0 qui optimise la protection de la dalle OLED et réduit le risque d'endommagement durant l'utilisation prolongée. Le design sans ventilateur, permettant de tirer parti de la conductivité thermique exceptionnelle du graphène, permet la dispersion efficace et silencieuse de la chaleur, prolongeant davantage la durée de vie des écrans innovants QD-OLED.Un régal pour les yeux - MSI dévoile la technologie QD-OLEDDeux modèles incurvés exceptionnels ouvrent la voie. Le MAG 341CQP QD-OLED, équipé de la dernière dalle incurvée UWQHD QD-OLED 1800R de 34 pouces, offre l'expérience de jeu immersive ultime grâce à un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms et une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz.En réponse aux exigences élevées des joueurs, les dalles incurvées QD-OLED ont été poussées au format 32:9. MSI nous propose donc aujourd’hui un nouvel écran DQHD 1800R de 49 pouces, le MPG 491CQP QD-OLED, dont le but est d'offrir aux joueurs l'expérience la plus immersive possible, avec également le dernier écran QD-OLED, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms.Les deux modèles ont reçu les certifications VESA ClearMR 9000 et DisplayHDR True Black 400, garantissant aux joueurs des effets de flous de mouvements exceptionnels et des images extrêmement réalistes. L’outil OLED Care 2.0 de MSI aide à prendre soin de votre dalle OLED et réduit de manière considérable les risques de burn-in. De plus, le système de refroidissement a lui aussi été optimisée, et la suite de logiciels MSI Gaming Intelligence, alimentée par l’intelligence artificielle, améliore l'expérience de jeu en vous proposant des fonctionnalités telles que Smart Crosshair, Night Vision AI, Optix Scope, et plus encore.Pour les joueurs console, nous proposons des ports HDMI 2.1 avec une bande passante complète de 48 Gbit/s, et une prise en charge de la fréquence 120 Hz, du VRR (Variable Refresh Rate) et de l'ALLM (Auto Low Latency Mode). D’autre part, le mode console MSI intègre la fonction CEC (Consumer Electronics Control) qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs dispositifs depuis une seule télécommande. MSI propose également des connecteurs Type-C pour améliorer et faciliter l’utilisation de dispositifs mobiles.Ces nouveaux produits seront lancés le 6 janvier 2024.Les aspirations de tous les joueurs vont devenir réalité – Écran plat QD-OLED 4K/2KPour répondre aux différentes attentes et préférences des joueurs, MSI a préparé une variété de modèles, allant de modèles grand public WQHD 360 Hz de 27 pouces à des modèles 4K 240 Hz de 32 pouces. Les nouveaux écrans plats QD-OLED de MSI améliorent considérablement les performances de vitesse et graphiques pour les jeux FPS et les jeux AAA. Tous les produits sont livrés avec l’outil MSI OLED Care 2.0, ainsi qu’avec le tout dernier design de refroidissement sans ventilateur permettant de prolonger la durée de vie de votre dalle OLED. Ces produits sont également entièrement équipés des fonctionnalités d’IA de MSI Gaming Intelligence, de connecteurs Type-C avec support d’une fonction de charge allant jusqu'à 90 watts et ils prennent entièrement en charge le mode console de MSI.• MPG 321URX QD-OLED, UHD 4K, 240 Hz, 0,03 ms (gris à gris)• MAG 321UPX QD-OLED, UHD 4K, 4K, 240 Hz, 0,03 ms (gris à gris)• MPG 271QRX QD-OLED, WQHD 2K, 360 Hz, 0,03 ms (gris à gris)• MAG 271QPX QD-OLED, WQHD 2K, 360 Hz, 0,03 ms (gris à gris)Ces écrans offrent le meilleur de la technologie gaming et garantissent une expérience de jeu immersive sans précédent aux gamers. 