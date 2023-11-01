Yapay Zeka destekli MSI QD-OLED oyun monitörleri benzersiz bir deneyimin kapılarını aralıyor
Merakla beklenen MSI QD-OLED oyun monitörleri raflardaki yerlerini almaya hazırlanıyorTAIWAN, November 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- Dünyanın önde gelen gerçek oyun donanımı üreticisi MSI, büyük bir gururla tüm oyuncuların beğenisini kazanan donanım yelpazesini genişletiyor. OLED panelli monitörler sundukları benzersiz deneyim sebebiyle oyuncuların ilgi odağı haline geldi. Deneyim ve performans anlamında oyuncuları bir üst seviyeye taşıyacak yeni QD-OLED serisini duyurmaktan gurur duyuyoruz.
En son nesil kavisli ve düz QD-OLED panel ile donatılan bu yeni modeller, hassas piksel aydınlatma kontrolü ve gerçek siyah görüntülerle olağanüstü bir görüntü kalitesi vaat ediyor.
Bununla birlikte MSI OLED Care yazımınılı 2.0 sürümüne yükselterek uzun süreli kullanımlarda OLED panelin zarar görme riskini azaltmak için ekran koruma optimizasyonunu da geliştirdik. Grafenin olağanüstü ısıl iletkenliğinin doğal gücünü kullanan fansız tasarım, verimli ve sessiz ısı dağıtımını garanti ederken bu yenilikçi QD-OLED panellerin kullanım ömrünü daha da uzatıyor.
Görsel Bir Şölen - MSI QD-OLED Teknolojisiyle Karşınızda
Olağanüstü iki kavisli model bir ilke imza atıyor. 34" UWQHD QD-OLED 1800R kavisli panelle donatılan MAG 341CQP QD-OLED, 0,03 msn GTG tepki süresi ve 175 Hz yenileme hızı ile sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.
Oyuncuların yüksek beklentilerine karşılık verebilmek için QD-OLED kavisli panel, 32:9 formatına genişletildi.
49" DQHD 1800R panel - MPG 491CQP QD-OLED ile tanışın. Oyunculara en sürükleyici deneyimi sunmayı hedefleyen bu model, aynı zamanda en son QD-OLED panele, 144 Hz yenileme hızı ve 0,03 msn GTG tepki süresine sahiptir.
Her iki model de ClearMR 9000 ve DisplayHDR True Black 400 için VESA onaylıdır ve oyuncuların olağanüstü hareket bulanıklığı görselleri ve canlı görüntüler almasını sağlarlar. OLED Care 2.0 ayrıca bakım hizmetlerini geliştirmiştir ve OLED’de ekran yanması ihtimalini önemli oranda azaltmaktadır. Buna ek olarak ısıl tasarım da optimize edilmiştir. Dahası, gücünü Yapay Zekâ teknolojisinden alan MSI Gaming Intelligence, oyun deneyimini geliştirmekte ve Smart Crosshair, Night Vision AI, Optix Scope ve daha pek çok özellik sunmaktadır.
Konsol oyuncuları için tam 48 Gbps bant genişliğine, 120 Hz, VRR ve ALLM desteğine sahip HDMI 2.1 portlar sunuyoruz. Ayrıca MSI Konsol modu, kullanıcıların cihazlarını tek bir kumanda ile kontrol etmesini sağlayan CEC’i (Tüketici Elektroniği Kontrolü) içerisinde barındırmaktadır. Tüm bunlara ek olarak mobil cihazlarla bağlanabilirliği geliştirmek için Type-C işlevi de sunuyoruz.
Bu modeller 6 Ocak’tan sonra piyasada yer alacaktır.
Tüm oyuncuların arzusu gerçek olacak –4K/2K Flat QD-OLED
MSI, kendisini her zaman oyunculara kulak vermeye adamıştır. Oyuncuların büyük bir hevesle beklediği düz panel için yaygın olan 27" WQHD’ 360 Hz den 32" 4K 240 Hz modellerine kadar değişen çeşitli modeller hazırladık. MSI’ın yeni QD-OLED düz ekranları hem FPS oyunları hem de AAA oyunları için görüntü ve hız performansını önemli ölçüde geliştirmektedir. Tüm ürünler MSI OLED Care 2.0 ile birlikte gelmektedir ve OLED panelinizin kullanım ömrünü artırmak için en son fansız tasarıma sahiptir. Bu ürünler ayrıca tamamen MSI Gaming Intelligence’ın Yapay Zekâ özellikleri, 90W’ye kadar Type-C bağlantısı ve MSI konsol modu için tam destek ile donatılmıştır.
•MPG 321URX QD-OLED, UHD 4K, 240 Hz, 0,03 msn GTG
•MAG 321UPX QD-OLED, UHD 4K, 240 Hz, 0,03 msn GTG
•MPG 271QRX QD-OLED, WQHD 2K, 360 Hz, 0,03 msn GTG
•MAG 271QPX QD-OLED, WQHD 2K, 360 Hz, 0,03 msn GTG
Bu monitörler oyun teknolojisinin en ön sıralarında yer alıyor ve oyuncular için eşi benzeri görülmemiş, sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunculara benzersiz bir oyun deneyimi sunarak MSI’ın mükemmelliğe ve yeniliğe olan bağlılığını temsil ediyorlar.
CES 2024’te daha fazla detay açıklayacağız, lütfen bizi takip etmeye devam edin.
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MSI GAMING Hakkında
Dünyanın önde gelen oyun markalarından biri olan MSI, oyun ve e-Spor alanında en güvenilen isimdir. Tasarımda çığır açma, mükemmellik arayışı ve teknolojik yenilik ilkelerimizle her zaman yanınızdayız. Oyuncuların en arzuladığı ekstrem performans, gerçekçi görseller, gerçek ses, hassas kontrol ve sorunsuz canlı yayın işlevlerini masaüstü bilgisayarlara entegre eden MSI, oyuncuları can sıkıcı deneme-yanılma yönteminden kurtarıyor ve oyun performansını sınırların ötesine taşıyor. Geçmiş başarıları gölgede bırakma kararlılığı MSI’ı, tüm sektör içinde sahip olduğu oyun ruhu ile ‘Gerçek Oyun’ markası hâline getirmiştir. Daha fazla ürün bilgisi için lütfen https://www.msi.com/ adresine gidin.
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