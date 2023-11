Een volledig nieuwe lijn van MSI QD-OLED AI-gamingmonitors staat voor de deur

Langverwachte MSI QD-OLED-gamingmonitors

TAIWAN, November 1, 2023 / EINPresswire.com / -- MSI, de wereldwijd toonaangevende fabrikant van gaminghardware, is er trots op de hardwaremogelijkheden voor alle gamers uit te breiden. Een OLED-scherm is ondertussen de mainstream keuze geworden voor high-end gaming. Om gamers de voorsprong te blijven geven in de gamingwereld, zijn we er trots op de nieuwe QD-OLED-lijn aan te kondigen.Alle modellen zullen worden uitgerust met de nieuwste generatie van het QD-OLED-scherm en zullen beschikbaar zijn in gebogen en vlakke modellen, wat zorgt voor een voortreffelijke beeldkwaliteit dankzij een nauwgezette pixelverlichtingsregeling en ‘True Black’ scènes.We hebben ook een upgrade van MSI OLED Care 2.0 uitgevoerd waardoor de schermbeschermingsoptimalisatie wordt verbeterd om het risico op schade aan het OLED-scherm tijdens langdurig gebruik te verminderen. Het design zonder ventilator dat gebruik maakt van de uitzonderlijke thermische geleidbaarheid van grafeen, garandeert een efficiënte en stille warmteverspreiding waardoor de levensduur van deze innovatieve QD-OLED-schermen wordt verlengd.Een feest voor het oog - MSI onthult de QD-OLED-technologieOm de nieuwe lijn af te trappen staan twee voortreffelijke curved modellen centraal. De MAG 341CQP QD-OLED, uitgerust met het nieuwste 34” UWQHD QD-OLED 1800R gebogen scherm, levert de ultieme meeslepende gamingervaring met GTG-responstijd van 0,03 ms en een refresh rate van 175Hz.Als antwoord op de hoge verwachtingen van gamers, werd het gebogen QD-OLED-scherm uitgebreid tot 32:9.Maak kennis met het 49” DQHD 1800R-scherm – de MPG 491CQP QD-OLED. Het is erop gericht gamers de meest meeslepende ervaring te bieden met het nieuwste QD-OLED-scherm, 144 Hz refresh rate en een GTG responstijd van 0,03 ms.Beide modellen hebben het VESA-certificaat voor ClearMR 9000 en DisplayHDR True Black 400, wat garandeert dat gamers uitzonderlijke bewegingsscherpte en levendige beelden krijgen. OLED Care 2.0 heeft ook verbeterde zorgservices en vermindert aanzienlijk het inbranden van OLED's. Daarnaast is ook het thermische design geoptimaliseerd. Bovendien verbetert MSI Gaming Intelligence, geboden door AI-technologie, de gamingervaring en biedt het functies zoals Smart Crosshair, Night Vision AI, Optix Scope en meer.Voor consolegamers bieden we HDMI 2.1-poorten met volledige 48Gbps bandbreedte, ondersteuning voor 120Hz, VRR en ALLM. Bovendien integreert de MSI-consolemodus CEC (Consumer Electronics Control) waarmee gebruikers hun apparaten kunnen bedienen met één controller. We bieden ook de Type-C-functionaliteit om de verbinding met mobiele apparaten te verbeteren.De lancering van alle bovenstaande modellen wordt verwacht op 6 januari 2024.De wensen van alle gamers worden waargemaakt – 4K/2K vlakke QD-OLEDMSI heeft ook altijd een luisterend oor voor gamers. Voor het vlakke scherm waar gamers reikhalzend naar hebben uitgekeken, hebben we verschillende modellen klaar, gaande van mainstream 27” WQHD 360Hz tot 32” 4K 240Hz-modellen. De nieuwe vlakke QD-OLED-schermen van MSI zorgen voor een aanzienlijke verbetering in de visuele en snelheidsprestaties voor zowel FPS- als AAA-games. Alle producten worden geleverd met MSI OLED Care 2.0, met het nieuwste design zonder ventilator voor een langere levensduur van OLED-schermen. Deze producten zijn ook volledig uitgerust met AI-functies van MSI Gaming Intelligence, tot 90W Type-C-connectiviteit en volledige ondersteuning van de MSI-consolemodus.•MPG 321URX QD-OLED, UHD 4K, 240Hz, 0,03ms GTG•MAG 321UPX QD-OLED, UHD 4K, 240Hz, 0,03ms GTG•MPG 271QRX QD-OLED, WQHD 2K, 360Hz, 0,03ms GTG•MAG 271QPX QD-OLED, WQHD 2K, 360Hz, 0,03ms GTGDeze monitoren staan voorop in de innovatie van gamingtechnologie en bieden een ongekende, meeslepende game-ervaring. Ze staan voor de toewijding van MSI aan uitmuntendheid en innovatie en bieden gamers een ongeëvenaarde gamingervaring.Tijdens CES 2024 zullen meer details onthult worden over deze modellen.MSI GAMING: https://www.msi.com/ MSI Facebook: https://www.facebook.com/MSIGaming MSI Instagram: https://www.instagram.com/msigaming/ MSI YouTube: https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal MSI Twitter: https://twitter.com/msitweets Abonneer u op MSI RSS Feeds via https://www.msi.com/rss voor realtime nieuws en meer productinfo.Over MSI GAMINGAls wereldwijd toonaangevend gamingmerk, is MSI de meest vertrouwde naam in op het vlak van gaming en eSports. We staan voor onze principes van doorbraken in design, het nastreven van uitmuntendheid en technologische innovatie. Het integreren van de meest begeerde extreme prestaties, realistische beelden, authentiek geluid, nauwgezette bediening en vloeiende streamingfuncties in haar gaminguitrusting, bevrijdt MSI gamers van het vervelende vallen en opstaan en brengt het de gamingprestaties buiten de standaard limieten. De vastberadenheid om vroegere prestaties te overtreffen, heeft van MSI een ‘echt gamingmerk' gemaakt met een gaming spirit in de hele sector! Meer productinformatie vindt u op https://www.msi.com/ ●Alle rechten op de technische informatie, afbeeldingen, tekst en andere inhoud die in dit persbericht zijn gepubliceerd, zijn voorbehouden. De inhoud is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.