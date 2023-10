le "Salon de la Culture Saoudienne" sous le théme les Trésors d’Arabie, commence à Paris

PARIS, FRANCE, October 30, 2023 / EINPresswire.com / -- Aujourd'hui (samedi), le Comité de Littérature, de publication et de Traduction a lancé le "Salon de la Culture Saoudienne" à Paris, Qui se déroule sur une période de deux semaines, du 28 octobre au 10 novembre prochain, en collaboration avec des comités et structures culturelles affiliées au ministère de la Culture. Le salon comprend une série d’activités et d’évènements représentant la culture saoudienne dans ses divers aspects. L'objectif est de promouvoir et renforcer les idées et l’échange culturel, tout en renforçant la présence des créateurs saoudiens sur la scène culturelle locale et internationale.La participation saoudienne vise à mettre en lumière les domaines créatifs saoudiens les plus remarquables et les promouvoir à l'échelle mondiale. Cela s'inscrit dans le cadre de l'engagement du ministère de la Culture en faveur de la promotion de l'échange culturel international, comme priorité stratégique de la vision saoudienne 2030. Ainsi, l’organisation de Littérature, de publication et de Traduction, affilié au ministère de la Culture, a élaboré un programme riche en collaborations avec le comité du Patrimoine, le comité des Bibliothèques le comité de la Musique, le comité des Arts Culinaires, le comité des Arts Architecturaux et du Design, le comité de la Mode, le comité des films, en plus du Centre international du Prince Mohammed bin Salmane pour la Calligraphie arabe.La première semaine du salon comprendra quatre tables rondes sur le roman saoudien, l'image de l'autre et les personnages du roman dans la littérature saoudienne et française, l'avenir de l'industrie de la mode locale, ainsi que deux soirées poétiques, et la projection de sept courts métrages de la compétition « Lumière » en soutien au films. La deuxième semaine comportera huit tables rondes, trois soirées poétiques, la projection de cinq courts métrages, ainsi que la projection du film documentaire "Tarouq", produit par le comité de la Musique, et celui du théâtre et des arts art Dramatique, de plus une table ronde sur la Charte urbaine du Roi Salmane, trois présentations sur l’artisanat traditionnelle , la langue vernaculaire de l'architecture, et le renforcement des compétences des techniques, et l'utilisation de la technologie dans le développement du patrimoine. Par ailleurs, la maison d'édition française Assouline organisera une soirée de lancement du livre "La Mecque : Ville Sacrée de l'Islam", écrit par l'historien et géographe à l'université Um Al-Qura, Dr. Maaraj bin Nawab Marza, le livre est illustré par le célèbre photographe français Aziz Hamani. Le deuxième livre s'intitule "Madinah : Ville du Prophète", écrit par l’historien et le spécialiste de l'histoire de Médine, Dr. Taneedab Al-Faydi, illustré par le photographe saoudien Amin Qaysaran. En plus de cela, il y aura un mini-musée dédié à la poésie arabe 2023 en partenariat avec l'Académie de la Poésie.Le système culturel, vise à mettre en avant la richesse et la diversité de la culture saoudienne ancrée dans l’histoire du royaume, à travers des tables rondes sur la littérature saoudienne, les efforts de traduction entre les deux pays, l'échange culturel musical, la préservation du patrimoine culinaire à travers des ouvrages spécialisés et promouvoir les sites du patrimoine mondial du royaume, cela avec la participation de plusieurs écrivains et romanciers saoudiens.L'expérience du visiteur comprend une présentation de l'initiative "traduis", une conférence philosophique, un festival du livre et des lecteurs, une exposition photographique sur le chercheur et photographe français Thierry Mojieh, comprenant ses œuvres majeures dans la région du Sud de l'Arabie Saoudite et ses ouvrages photographiques, un pavillon dédié aux manuscrits rares, des pièces antiques anciennes, une présentation de la mode locale pour promouvoir l'échange culturel entre les sociétés saoudienne et française, et renforcer l'image du Royaume en tant que destination culturelle diversifiée et innovante.