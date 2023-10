La mobilité durable en plein essor lors du Global Mobility Call, avec une augmentation de 42 % du nombre de participants

Over 8,000 mobility professionals joined Global Mobility Call / IFEMA Madrid Mission H24 unveiled its first hydrogen-electric prototype race car at Global Mobility Call / IFEMA Madrid Global Mobility Call 2023 Banner

Électrification, carburants alternatifs, multimodalité, nouvelles infrastructures et innovation contribuernt à l'émergence d'un nouveau paradigme de la mobilité

MADRID, SPAIN, October 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- La deuxième édition du Global Mobility Call s'est achevée hier, avec un grand succès dans tous ses indicateurs, consolidant le GMC en tant que point de rencontre clé pour discuter de la mobilité durable dans une perspective holistique. Le nombre de visiteurs sur place a augmenté de 42 % pour atteindre 8 000 professionnels, et environ 500 intervenants ont participé à certaines des 120 tables rondes et conférences sectorielles. Avec plus de 104 organisations participantes, le nombre d'exposants a augmenté de 76 % par rapport à l'édition précédente.

Organisé par IFEMA MADRID et Smobhub, le congrès et l'exposition GMC sont confirmés en tant que plateforme internationale unique, réunissant toutes les industries et parties prenantes impliquées dans la mobilité durable des personnes et des biens, où les participants ont l'occasion de se plonger dans les dernières tendances, les innovations révolutionnaires et les projets de pointe qui façonnent l'avenir de la mobilité durable à l'échelle mondiale. Le Global Mobility Call a confirmé qu'une troisième édition aurait lieu l'année prochaine, du 19 au 21 novembre.

Le rôle de l'électrification et d'autres carburants alternatifs dans la décarbonisation, la multimodalité des transports, les nouvelles infrastructures, ainsi que l'innovation, la numérisation et les nouvelles technologies ont été quelques-uns des sujets les plus mentionnés. Les informations fournies par les intervenants et les discussions dans les espaces du congrès seront compilées dans le premier rapport sur la mobilité durable du GMC, que les experts de l'Institut Fraunhofer produiront dans les semaines à venir. L'objectif de ce document est de mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les connaissances générées lors de l'événement.

Pour la première fois, le Global Mobility Call avait un pays partenaire pour l'événement: l'Italie, par l'intermédiaire de l'Agence Italienne pour le Commerce Extérieur (ICE), qui a promu les PME et les startups italiennes dans un espace d'exposition de 80 m2.

Cette édition a également décerné pour la première fois les prix Innowinner, Personality et Sustainable Stand, qui récompensent les meilleures initiatives technologiques, la dimension “durabilité” des exposants, et les carrières professionnelles exceptionnelles en faveur de la mobilité durable. Les prix décernés ont été Innowinner pour l'entreprise Antolin, Personality pour Trent Victor et Sustainable Stand pour le stand de l'entreprise Arriva.

Principaux intervenants à l'auditorium principal

Parmi les entreprises et les représentants institutionnels espagnols, des intervenants internationaux (qui représentaient 30 % du nombre total d'intervenants) ont abordé des thèmes liés à la mobilité mondiale dans l'auditorium principal. Bertrand Piccard, premier aéronaute à avoir fait le tour du monde à bord d'un avion solaire sans carburant, a parlé des solutions existantes pour faire face à la crise environnementale dans des secteurs tels que la mobilité, l'énergie, l'agriculture, les déchets, l'eau et la construction, entre autres. La fondation qu'il préside a ainsi identifié près de 1 500 solutions.

Peggy Liu, de la JUCCCE (Joint US China Collaboration on Clean Energy), a défendu le rôle que la Chine peut jouer en tant que "partenaire d'infrastructure fondamental" vers une mobilité à empreinte nette zéro. Mme Liu a expliqué comment l'avenir des macro-villes chinoises se forge avec une approche environnementale, pour faire face à la croissance de la population dans ces espaces et à une gestion plus efficace de la mobilité.

Discussion sur des sujets urgents liés à la mobilité

La multimodalité dans le transport de passagers était l'un des thèmes de cette édition du Global Mobility Call, où les experts ont opté, pour son développement optimal, pour une collaboration public-privé..

En ce qui concerne la transformation des services aux voyageurs au sein de l'Union Européenne, il a été question du développement des services multimodaux de mobilité numérique (SMMN), que la Commission européenne prépare dans le but de protéger la vie privée des consommateurs, d'adopter les technologies les plus récentes et de placer le citoyen au centre de la stratégie.

Le dernier jour du congrès a été consacré à une conférence exhaustive sur les Corridors 360º : Atlantique et Méditerranée. Les corridors transeuropéens sont une infrastructure multimodale clé pour le développement économique et social, ainsi que pour les connexions au sein de l'Europe et pour la décarbonisation du transport de marchandises et des passagers.

Groupes motopropulseurs alternatifs

L'électrification des véhicules était un autre des domaines thématiques très présents dans le Global Mobility Call, et a été présentée comme un moyen indispensable pour le changement vers des modèles de mobilité durable, avec la numérisation et l'innovation. D'autres carburants alternatifs tels que l'hydrogène ou le biométhane ont également été mentionnés comme des moyens complémentaires de parvenir à une mobilité propre.

Des solutions de pointe à la GMC Expo

L'exposition GMC a accueilli plus de 100 entreprises et startups qui ont présenté leurs projets innovants. L'exposition a mis en avant un large éventail de secteurs, notamment les transports, les infrastructures, les biens de consommation, la technologie et le secteur juridique, chacun jouant un rôle essentiel dans le développement de solutions de mobilité.

Dans la zone d'exposition, le projet Mission H24 a présenté son premier prototype de voiture de course à hydrogène-électricité, le prototype Le Mans Hydrogen (H2) Gaseous. Parmi les autres nouveautés présentées dans cette zone, citons un simulateur de Formule E, un robot de guidage pour les non-voyants dans les grands espaces, ou encore des solutions de sécurité pour les piétons, entre autres.

À l'extérieur du pavillon, la société turque Karsan a présenté e-Atak, un bus électrique autonome qui, pour la première fois en Europe, en Norvège, gère avec succès le trafic routier dans toutes les conditions de circulation et sans intervention du conducteur.

Galerie photos ici.