Duurzame mobiliteit floreert bij Global Mobility Call, met 42% meer deelnemers

MADRID, SPAIN, October 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- De tweede editie van Global Mobility Call werd gisteren met groot succes afgesloten, waardoor GMC een belangrijk forum is geworden voor het bespreken van duurzame mobiliteit vanuit een holistisch perspectief. Het aantal fysiek bezoekers steeg met 42% tot 8.000 professionals, en ongeveer 500 sprekers namen deel aan enkele van de 120 sectorale rondetafelgesprekken en conferenties. Met meer dan 104 deelnemende organisaties groeide het aantal exposanten met 76% ten opzichte van de vorige editie.

Georganiseerd door IFEMA MADRID en Smobhub, bevestigt GMC Congres en Expo zichzelf als het unieke internationale platform dat alle industrieën en belanghebbenden die betrokken zijn bij de duurzame mobiliteit van mensen en goederen samenbrengt. Deelnemers krijgen de kans om zich te verdiepen in de nieuwste trends, baanbrekende innovaties en state-of-the-art projecten die de toekomst van duurzame wereldwijde mobiliteit vormgeven.Global Mobility Call heeft bevestigd dat er volgend jaar een derde editie zal plaatsvinden op 19, 20 en 21 november 2024.

De rol van elektrificatie en andere alternatieve brandstoffen in het koolstofvrij maken van de economie, transport multimodaliteit, nieuwe infrastructuren, samen met innovatie, digitalisering en nieuwe technologieën waren enkele van de meest genoemde onderwerpen, die helpen bij het creëren van een paradigma voor een wereldwijde nieuwe mobiliteit die niet vervuilend, veilig, betaalbaar en duurzaam zal zijn. De informatie van de sprekers en de discussies in de congreszalen zullen worden gebundeld in het eerste GMC-rapport over duurzame mobiliteit, dat in de komende weken zal worden opgesteld door experts van het Fraunhofer Instituut. Het doel van dit document is om de kennis die tijdens het evenement is gegenereerd beschikbaar te maken voor alle belanghebbenden.

Voor het eerst had Global Mobility Call een landenpartner voor het evenement: Italië, via het Italiaanse Agentschap voor Buitenlandse Handel (ICE), dat Italiaanse kmo's en startups promootte in een tentoonstellingsruimte van 80 m2. Twaalf Italiaanse bedrijven toonden "Made in Italy"-technologie en innovatie in verschillende sectoren van duurzame mobiliteit.

Deze editie markeerde ook de inauguratie van de Innowinner, Personality en Sustainable Stand Awards, die technologische initiatieven, duurzaamheid van exposanten en uitzonderlijke professionele prestaties ten gunste van duurzame mobiliteit erkennen. De Innowinner Award ging naar het bedrijf Antolin, de Personality Award naar Trent Victor en de Sustainable Stand Award naar het bedrijf Arriva.

Toonaangevende Sprekers in het Hoofd Auditorium

Naast Spaanse bedrijven en institutionele vertegenwoordigers deelden internationale sprekers, die 30% van het totale aantal sprekers uitmaakten, hun inzichten in mondiale mobiliteitsthema's in het Hoofd Auditorium. Bertrand Piccard, de eerste aeronaut die rond de wereld vloog in een vliegtuig op zonne-energie zonder brandstof, sprak over bestaande oplossingen om de milieucrisis aan te pakken in sectoren zoals mobiliteit, energie, landbouw, afval, water en bouwen. De stichting waarvan hij voorzitter is, heeft bijna 1500 oplossingen geïdentificeerd die kunnen bijdragen om van het huidige "kwalitatieve economie"-model over te stappen op een ander model dat gericht is op "zeer efficiënte dingen doen met weinig middelen en geld".

Peggy Liu van JUCCCE (Joint US China Collaboration on Clean Energy) benadrukte de rol die China kan spelen als "fundamentele infrastructuurpartner" op weg naar een mobiliteit zonder voetafdruk. Liu besprak de milieubewuste aanpak voor de toekomst van China's macrosteden en hoe deze aanpak de groeiende bevolking in dergelijke gebieden en efficiënt mobiliteitsbeheer kan ondersteunen.

Belangrijke Mobiliteitsonderwerpen Besproken

Multimodaal personenvervoer was een van de belangijke thema's van deze editie van de Global Mobility Call. Experts benadrukten de noodzaak van publiek-private samenwerking voor de optimale ontwikkeling van multimodaal transport. Deelnemers drongen aan op rekening houden met zowel stedelijke als landelijke omgevingen, en benadrukten ook de rol van micromobiliteit naast collectief vervoer voor de "last mile" verplaatsingen.

Met betrekking tot de transformatie van reizigersdiensten binnen de Europese Unie werd de ontwikkeling van Multimodale Digitale Mobiliteitsdiensten (MDMS) besproken, die de Europese Commissie voorbereidt met als doel de privacy van de consument te beschermen, de nieuwste technologieën te gebruiken en de burger centraal te stellen in de strategie.

Op de laatste dag van het congres vond een uitgebreide conferentie plaats over Corridors 360º: Atlantische Oceaan en Middellandse Zee. De trans-Europese corridors zijn cruciale multimodale infrastructuren voor economische en sociale ontwikkeling, voor verbindingen binnen Europa en voor het koolstofvrij maken van het goederen- en personenvervoer. Vertegenwoordigers van zowel institutionele als particuliere bedrijven benadrukten dat deze infrastructuren de hefboom zijn voor meer efficiëntie voor bedrijven en betere connectiviteit voor burgers.

Alternatieve aandrijflijnen

De elektrificatie van voertuigen was een ander thematisch gebied dat een prominente rol had in de Global Mobility Call, en werd beschouwd als een essentiële stap in de overgang naar duurzame mobiliteitsmodellen, samen met digitalisering en innovatie. Experts in elektrische mobiliteit benadrukten de urgentie van het vergroten van de aanwezigheid van elektrische voertuigen om de doelstellingen van de Europese Unie te behalen. Andere alternatieve brandstoffen, zoals waterstof of biomethaan, werden ook genoemd als aanvullende manieren om schone mobiliteit te bereiken.

Geavanceerde oplossingen op GMC Expo

Meer dan 100 bedrijven en startups presenteerden hun innovatieve projecten op de GMC Expo. De expo toonde een breed scala aan sectoren, waaronder transport, infrastructuur, consumentengoederen, technologie en juridische zaken, die elk een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen.

Het Mission H24-project presenteerde zijn eerste waterstof-elektrische prototype raceauto, het Le Mans Prototype Hydrogen (H2) Gaseous, en werd een van de belangrijkste attracties van het evenement. De auto demonstreert het potentieel van waterstof, zowel voor het endurancecircuit als voor mobiliteit in het algemeen. Andere innovaties op dit gebied waren onder andere een Formule E-simulator, een geleiderobot voor blinden in grote ruimtes en oplossingen voor voetgangersveiligheid.

Buiten het paviljoen presenteerde het Turkse bedrijf Karsan e-Atak, een autonome elektrische bus die met succes voor het eerst in Europa het wegverkeer in Noorwegen regelt in alle wegomstandigheden.

