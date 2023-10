La mobilità sostenibile prospera alla Global Mobility Call, con un aumento del 42% del numero di partecipanti

Over 8,000 mobility professionals joined Global Mobility Call / IFEMA Madrid Mission H24 unveiled its first hydrogen-electric prototype race car at Global Mobility Call / IFEMA Madrid Global Mobility Call 2023 Banner

L'elettrificazione e i carburanti alternativi, la multimodalità, le nuove infrastrutture e l'innovazione contribuiranno a dare impulso a la nuova mobilità.

MADRID, SPAIN, October 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- La seconda edizione del Global Mobility Call si è conclusa ieri con grande successo in tutti i suoi indicatori, consolidando GMC come punto d'incontro chiave per discutere di mobilità sostenibile con una prospettiva olistica. I visitatori in loco sono aumentati del 42%, raggiungendo gli 8.000 professionisti; circa 500 relatori hanno partecipato ad alcune delle 120 tavole rotonde e conferenze settoriali. Con oltre 104 organizzazioni partecipanti, il numero di espositori è cresciuto del 76% rispetto all'edizione precedente.

Organizzato da IFEMA MADRID e Smobhub, GMC Congress and Expo si conferma come l'unica piattaforma internazionale che riunisce tutti i settori e gli stakeholder coinvolti nella mobilità sostenibile di persone e merci, dove i partecipanti hanno l'opportunità di approfondire le ultime tendenze, le innovazioni rivoluzionarie e i progetti all'avanguardia che stanno plasmando il futuro della mobilità globale sostenibile. Il Global Mobility Call ha confermato che la terza edizione si terrà il prossimo anno, dal 19 al 21 novembre.

Il ruolo dell'elettrificazione e di altri carburanti alternativi nella decarbonizzazione, la multimodalità dei trasporti, le nuove infrastrutture, insieme all'innovazione, alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie sono stati alcuni degli argomenti più citati, contribuendo a creare un paradigma di una nuova mobilità mondiale che sarà non inquinante, sicura, conveniente e sostenibile. Le informazioni fornite dai relatori e le discussioni nelle aree del congresso saranno raccolte nel primo rapporto sulla mobilità sostenibile del GMC, che gli esperti dell'Istituto Fraunhofer produrranno nelle prossime settimane. Lo scopo di questo documento è quello di mettere a disposizione di tutte le parti interessate le conoscenze generate durante l'evento.

Per la prima volta, Global Mobility Call ha avuto un paese partner per l'evento: L'Italia, attraverso l'Agenzia italiana per il commercio estero (ICE), che ha promosso le PMI e le startup italiane in uno spazio espositivo di 80 m2, dove dodici di queste aziende italiane erano presenti per mostrare le tecnologie e l'innovazione "Made in Italy" nei diversi settori della mobilità sostenibile. Maggiori informazioni qui.

Anche questa edizione ha presentato per la prima volta i premi Innowinner, Personality e Sustainable Stand, che riconoscono le migliori iniziative tecnologiche, la sostenibilità degli espositori e le carriere professionali eccellenti a favore della mobilità sostenibile. I premi assegnati sono stati Innowinner all'azienda Antolin, Personality a Trent Victor e Sustainable Participation allo stand dell'azienda Arriva.

I principali oratori presso l'Auditorium Principale.

Tra le aziende spagnole e i rappresentanti delle istituzioni, i relatori internazionali (che hanno rappresentato il 30% dei relatori totali) hanno affrontato i temi della mobilità mondiale presso l'Auditorium principale. Bertrand Piccard, il primo aeronauta a fare il giro del mondo con un aereo solare senza carburante, ha parlato delle soluzioni esistenti per affrontare la crisi ambientale in settori come la mobilità, l'energia, l'agricoltura, i rifiuti, l'acqua e l'edilizia, tra gli altri, e passare dall'attuale modello di "economia qualitativa" a un altro volto a "fare cose molto efficienti con poche risorse e denaro".

Peggy Liu, JUCCCE (Joint US China Collaboration on Clean Energy) ha difeso il ruolo de la Cina come "partner infrastrutturale fondamentale". Liu ha spiegato come il futuro delle macro-città cinesi si stia forgiando con un approccio ambientale, per far fronte alla crescita della popolazione in questi spazi e a una gestione più efficiente della mobilità.

Discussione sui temi urgenti della mobilità

La multimodalità nel trasporto passeggeri è stato uno dei temi di questa edizione del Global Mobility Call, dove gli esperti hanno optato per la collaborazione tra pubblico e privato. I partecipanti hanno esortato a tenere conto della situazione degli ambienti urbani e rurali e hanno invitato a considerare anche il ruolo della micromobilità per gli spostamenti dell'ultimo miglio al di là del trasporto collettivo.

Per quanto riguarda la trasformazione dei servizi per i viaggiatori all'interno dell'Unione Europea, si è discusso dello sviluppo dei Servizi di Mobilità Digitale Multimodale (MDMS), che la Commissione Europea sta preparando con l'obiettivo di proteggere la privacy dei consumatori, adottare le ultime tecnologie e mettere il cittadino al centro della strategia.

L'ultimo giorno del congresso ha ospitato una conferenza completa sui Corridoi a 360º: Atlantico e Mediterraneo. I corridoi transeuropei sono un'infrastruttura multimodale fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, nonché per i collegamenti all'interno dell'Europa e per la decarbonizzazione del trasporto merci e passeggeri. I rappresentanti delle istituzioni e delle imprese private hanno sottolineato che queste infrastrutture sono la leva che consentirà una maggiore efficienza per le imprese e una migliore connettività per i cittadini.

Propulsori alternativi

L'elettrificazione dei veicoli è stata un'altra delle aree tematiche molto presenti, ed è stata indicata come una via indispensabile per il cambiamento verso modelli di mobilità sostenibile, insieme alla digitalizzazione e all'innovazione. Diversi esperti di mobilità elettrica hanno spiegato l'urgenza di realizzare una realtà con una maggiore presenza di veicoli elettrici e di accelerare l'elettrificazione per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea. Anche altri carburanti alternativi, come l'idrogeno o il biometano, sono stati citati come modi complementari per ottenere una mobilità pulita.

Soluzioni all'avanguardia alla GMC Expo

La GMC Expo ha ospitato oltre 100 aziende e startup che hanno presentato i loro progetti innovativi. L'esposizione ha messo in mostra una serie di settori diversi, tra cui i trasporti, le infrastrutture, i beni di consumo, la tecnologia e il settore legale, ognuno dei quali svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di soluzioni per la mobilità.

Nell'area espositiva, il progetto Mission H24 ha esposto il suo primo prototipo di auto da corsa a idrogeno-elettrica, il prototipo Le Mans Hydrogen (H2) Gaseous. L'auto mira a mostrare il potenziale dell'idrogeno sia per il circuito di endurance che per la mobilità in generale.

