GLOBAL MOBILITY CALL 论坛蓬勃发展，参与者数量增加了42%

Over 8,000 mobility professionals joined Global Mobility Call / IFEMA Madrid Global Mobility Call 2023 Banner Mission H24 unveiled its first hydrogen-electric prototype race car at Global Mobility Call / IFEMA Madrid

电气化和替代燃料、交通多式联运、新的基础设施和创新将有助于推动新的交通模式 GMC确认了明年的第三届:2024年11月19日、20日和21日将是全球可持续交通发展行业再次相聚

MADRID, SPAIN, October 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- 马德里，2023年10月27日–第二届全球可持续性交通移动行业论坛昨日圆满结束，各项指标均取得了巨大成功，巩固了GMC作为从整体角度讨论可持续移动性的重要会议点的地位。现场参观者增加了42%，达到8，000名专业人士；大约500名发言者参加了120个部门圆桌会议和会议中的一些会议。有超过104个组织参与，参展商的数量比上一届增长了76%。

GMC综合论坛博览会由IFEMA MADRID和Smobhub组织，是独一无二的国际平台，汇集了参与可持续人员和货物流动的所有行业和利益攸关方，与会者有机会深入研究塑造可持续全球流动未来的最新趋势、突破性创新和最先进的项目。全球可持续交通大会已确认，第三届会议将于明年11月19日至21日举行。

电气化和其他替代燃料在脱碳、运输多式联运、新基础设施中的作用，以及创新、数字化和新技术是最常提到的一些主题，有助于创建一个无污染、安全、负担得起和可持续的全球新交通模式。来自弗劳恩霍夫协会的专家将在未来几周内编写第一份GMC可持续移动性报告，其中将汇集发言人提供的信息和大会讨论的内容。目的是向所有利益相关者提供活动期间产生的知识。

全球交通论坛首次有了另一个国家合作伙伴:意大利，通过意大利对外贸易署(ICE)，在80平方米的展览空间内推广意大利中小企业和初创企业，其中12家意大利公司展示了可持续交通不同领域的“意大利制造”技术和创新。

此外，这一届还首次颁发了创新奖、个性奖和可持续展位奖，以表彰最佳技术创新、参展商的可持续性以及有利于可持续移动性的杰出职业生涯。颁发的奖品是安托林公司的创新奖；Trent Victor的个性，Arriva公司立场的可持续参与。

主礼堂的顶级主题演讲人 在西班牙公司和机构代表中，国际主题演讲人(占总演讲人的30%)在主礼堂发表了全球移动性主题演讲。Bertrand Piccard是第一个在没有燃料的情况下驾驶太阳能飞机环游世界的航空人，他谈到了应对交通、能源、农业、废物、水和建筑等部门环境危机的现有解决方案。他主持的基金会已经确定了近1500种解决方案，可以帮助从当前的“质量经济”模式转变为另一种旨在“用很少的资源和资金做非常高效的事情”的模式。

中美清洁能源合作组织(JUCCCE)的刘佩琦(Peggy Liu)捍卫了中国作为“基础设施合作伙伴”在实现净零足迹流动性方面可以发挥的作用。刘解释了中国宏观城市的未来是如何通过环保方式来应对这些空间中不断增长的人口和更有效的流动管理。

关于紧急流动性主题的讨论

客运的多式联运是这一期《全球交通呼吁》的主题之一，专家们选择了公私合作的最佳发展方式。与会者敦促考虑到城市和农村环境的情况，并请考虑到除集体运输以外的最后一英里旅行中的微机动性的作用。

关于欧洲联盟内旅行者服务的转型，讨论了多模式数字移动服务(MDMS)的发展，欧盟委员会正在筹备这项工作，目的是保护消费者隐私，采用最新技术，将公民置于战略的中心。

大会的最后一天主持了一个关于360走廊:大西洋和地中海的综合会议。跨欧洲走廊是经济和社会发展的重要多式联运基础设施，也是欧洲内部连接以及货运和客运去碳化的重要基础设施。机构和私营公司代表指出，这些基础设施是提高公司效率和改善公民连通性的杠杆。

车辆电气化是全球交通呼吁中的另一个主题领域，被视为向可持续交通模式转变的一个不可或缺的途径，另外还有数字化和创新。电动汽车领域的不同专家解释了实现更多电动汽车和加速电气化以实现欧洲联盟设定的目标的紧迫性。其他替代燃料，如氢气或生物甲烷也被认为是实现清洁交通的补充方式。

GMC博览会上最先进的解决方案 GMC博览会吸引了100多家公司和初创企业展示他们的创新项目。博览会展示了一系列不同的领域，包括交通、基础设施、消费品、技术和法律，每个领域都在移动解决方案的开发中发挥着关键作用。

在展区，Mission H24项目展出了其首款氢电原型赛车，勒芒氢(H2)气态原型，并成为活动的主要亮点之一。该车旨在展示氢在耐力赛和机动性方面的潜力。这一领域的一些其他创新是一个Formula E模拟器，一个在大空间为盲人提供指导的机器人，或者行人安全解决方案，等等。

在展馆外，土耳其公司Karsan展示了e-Atak，这是欧洲首次在挪威成功管理道路交通，无需司机干预。