LONDON, OFFICE 403, UNITED KINGDOM, October 26, 2023 /EINPresswire.com/ -- Collaboration and Innovation Shine lors de la Première Journée de #APPP2023 : Le Principal Événement sur les PPP en Afrique

Maroc, le 25 octobre - La 13e Conférence sur les Partenariats Public-Privé en Afrique 2023 (#APPP) a commencé avec un grand enthousiasme, réunissant plus de 160 experts en PPP, des dirigeants du secteur public et privé, ainsi que de nombreux sponsors et partenaires de renom. Cet événement, soutenu par le Ministère de la Finance et de l'Économie du Royaume du Maroc, en partenariat avec les sponsors ALSF, CNP-PPP et G. Elias, ainsi qu'avec des partenaires tels que AQUAFED, AFFECTIO MUTANDI, AFRIKA-VEREIN DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT E. V., AVCA, AHK et AMIC, a posé les bases d'une réunion remarquable.

Discours d'ouverture et Allocutions d'ouverture :

La session d'ouverture a donné le ton pour #APPP avec des mots de bienvenue de Primah Atugonza, Conseillère Juridique Senior et Responsable du Portefeuille PPP/Infrastructure à la Facilité de Soutien Juridique Africain (ALSF) en Côte d'Ivoire, et Présidente de WAPPP Africa. Fidelis Adewole, Associé Gérant de G. Elias, a partagé ses précieuses idées, suivi d'un discours de bienvenue de Khalid Sbia, Directeur, Direction des entreprises publiques et de la privatisation.

Session 1 : Étapes Clés pour la Continuité des PPP

La première journée de la conférence a été marquée par une discussion dynamique sur les étapes clés pour assurer la continuité des Partenariats Public-Privé. Des orateurs de renom, dont Adele Paris, Officier d'Investissement Senior, Services de Conseil Transactionnel, IFC, ont partagé des idées précieuses. La conversation a mis en lumière l'importance des facteurs de temps, de budget et d'engagement politique, soulignant la complémentarité de ces éléments dans la réussite des PPP.

Session 2 : Amélioration de l'Infrastructure Africaine

La deuxième session a été le théâtre de délibérations instructives sur les stratégies visant à améliorer l'infrastructure en Afrique tout en optimisant les dépenses publiques. Les experts ont exploré des sujets tels que l'utilisation de fonds de développement, la durabilité des garanties, le rôle de l'assistance technique et l'importance des obligations gouvernementales dans le financement de projets. Avec les contributions d'experts tels que Meriem Bennani du UK Export Finance et Patrick Kouame des Gestionnaires d'Investissements en Infrastructure Africaine, la session a été marquée par des idées enrichissantes.

Session 3 : Perspective sur l'Infrastructure Marocaine

Lors de la troisième session, les parties prenantes marocaines ont abordé les problématiques d'infrastructure propres à la région. En mettant l'accent sur le contexte marocain, les intervenants ont souligné l'importance de l'investissement dans l'infrastructure pour le développement économique du pays. Les défis liés aux partenariats public-privé ont été discutés ouvertement, tandis que des projets réussis et des opportunités de collaboration ont été mis en avant.

Session 4 : Mise en Lumière de la Préparation des Projets

La journée s'est conclue par une mise en lumière de la préparation des projets, avec des discussions sur la priorisation, l'analyse de la viabilité financière, les stratégies pour de nouvelles sources de revenus, la gestion des risques et la garantie de la viabilité économique. Le panel a bénéficié de la présence d'experts tels qu'Augusto Dembo, Directeur de l'Office National des PPP en Angola, et Atef Majdoub, Président de l'Unité des PPP de la Tunisie (IGPPP).

La première journée de #APPP2023 a mis en lumière le pouvoir de la collaboration, du partage de connaissances et de l'innovation. L'événement témoigne de l'engagement à établir des partenariats qui contribueront à la mise en œuvre réussie des Partenariats Public-Privé, favorisant ainsi la croissance et le développement de l'Afrique.

#APPP2023 se poursuit demain avec d'autres sessions captivantes, des orateurs influents et d'inestimables opportunités de réseautage. Pour plus d'informations et pour participer aux discussions en cours, veuillez visiter le site web de l'événement - https://africappp.com/

À propos de #APPP2023

La Conférence sur les Partenariats Public-Privé en Afrique (#APPP2023) est l'événement le plus ancien de ce genre en Afrique, favorisant la collaboration et le partage de connaissances entre les experts en PPP, les dirigeants du secteur public et privé, ainsi que les principales parties prenantes. La conférence vise à aborder les défis critiques du développement des infrastructures et à fournir une plateforme pour la discussion et la mise en œuvre de solutions innovantes en matière de PPP.