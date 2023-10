MMEC 2024: Impulsionando o Progresso nos Setores de Mineração e Energia em Moçambique

Conferência de Mineração e Energia de Moçambique (MMEC) 2024, que terá lugar de 17 a 18 de Abril de 2024

LONDON, OFFICE 403, UNITED KINGDOM, October 26, 2023 /EINPresswire.com/ -- Começou a contagem decrescente para a tão esperada 10ª edição do maior e mais antigo evento da indústria mineira e energética de Moçambique, a Conferência de Mineração e Energia de Moçambique (MMEC) 2024, que terá lugar de 17 a 18 de Abril de 2024 no prestigiado Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo. . Amplamente considerado como o principal evento de negócios para as partes interessadas locais, regionais e internacionais, incluindo funcionários governamentais e representantes seniores das indústrias extractivas e de geração de energia, o MMEC 2024 irá centrar-se no tema “Parcerias para a Prosperidade: Desbloquear os Recursos de Moçambique para Avançar a Economia Nacional e Regional”. Crescimento." É a plataforma perfeita para colaborar com o governo nos seus planos e visão para o sector, para aceder a oportunidades específicas da indústria e de projectos no sector dos recursos naturais e para cimentar parcerias entre empresas e acordos de investimento com os principais decisores.

O MMEC é planeado e organizado pela AME Moçambique em associação com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) e é apoiado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME).

A 9ª edição do MMEC, de grande sucesso em 2023, foi oficialmente inaugurada por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique e outros intervenientes internacionais e regionais, como Sua Excelência o Eng. Mohamed Hamel, Secretário Geral, Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF), S.Excia Carlos J. Zacarias, Ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Ilustre Ibrahim Matola, Ministro da Energia do Malawi, Ilustre Monica Chang'anamuno, Ministra das Minas do Malawi , Honorável Magna Mudyiwa, Vice-Ministra da Energia e Desenvolvimento Energético do Zimbabué. O evento contou com a presença de mais de 520 delegados de mais de 20 países, consolidando sua posição como um dos maiores eventos nacionais, regionais e globais unindo players do setor. A 10ª edição deverá atingir alturas ainda maiores como uma edição especial comemorativa reconhecendo a contribuição do MMEC há mais de uma década para o desenvolvimento de Moçambique e da região.

Moçambique continua a estar sob os holofotes globais como um centro energético regional líder e em crescimento e, com base nas suas vastas descobertas de riqueza em gás natural, está no bom caminho para se tornar um interveniente importante no mercado energético global. Num mundo em que a diversificação das cadeias de abastecimento de energia é uma prioridade, o gás natural moçambicano é uma fonte muito procurada, com renovado optimismo na progressão positiva dos actuais e futuros projectos de grande escala, incluindo o tão esperado renascimento do multi-bilionário Total LNG projecto e o segundo projecto flutuante de GNL planeado pela ENI. Estão a ser desenvolvidas infra-estruturas de energia limpa no país, incluindo a mega-barragem hidroeléctrica de 4,5 mil milhões de dólares, Mphanda Nkuwa, um projecto de energia de 1500 MW, bem como outros projectos de energia hídrica, solar e eólica. Além disso, a exploração e a expansão que ocorrem no sector mineiro devido a um aumento dos preços impulsionado pela transição energética da sua grafite, bauxite, lítio, tântalo e titânio, entre outros, estão a transformar o país num destino de investimento internacional ainda mais atraente.

O MMEC 2024 reunirá mais uma vez a liderança nacional de Moçambique aos mais altos níveis e proporcionará aos mais de 500 profissionais esperados um lugar na primeira fila para aprenderem mais sobre a visão e os compromissos políticos em curso para desenvolver o país através da utilização eficaz dos seus recursos naturais.

Os participantes no evento deste ano podem esperar sair da conferência e exposição com uma rede empresarial alargada, informações detalhadas sobre oportunidades comerciais locais atuais e emergentes e novas parcerias comerciais e de investimento.

Para mais informações sobre a conferência, incluindo detalhes de inscrição e agenda completa, visite https://mmec-moz.com/.