BGI Group : Un Engagement pour la Qualité et l'Innovation dans un Monde des Normes

SHENZHEN, CHINA, October 23, 2023 / EINPresswire.com / -- Les normes touchent presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Elles veillent à ce que les produits et les services fonctionnent comme nous l'attendons, rendant la vie à la fois plus sûre et plus agréable. BGI Group comprend l'importance de maintenir les normes les plus élevées dans le domaine des soins de santé, et cet engagement se reflète dans nos laboratoires, nos appareils, la sécurité des données, la gestion de la conformité et d'autres aspects, au niveau mondial.Le 14 Octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée Mondiale de la Normalisation en tant que communauté mondiale pour reconnaître le pouvoir de la normalisation. Le thème pour 2023 est "Une Vision Partagée pour un Monde Meilleur : Intégrant l'ODD 3".L'Objectif de Développement Durable 3 (ODD 3) des Nations Unies est un élément essentiel de cette vision, car il vise à garantir une vie saine et à promouvoir le bien-être pour tous. La réalisation de l'ODD 3 et, plus largement, de l'Agenda 2030 pour le Développement Durable nécessite une adhésion rigoureuse aux normes internationales. À cet égard, BGI Group se distingue par son engagement à préserver la santé humaine et le bien-être de la société mondiale.Adhésion aux Normes Mondiales des Laboratoires Médicaux de Premier NiveauL'accréditation du College of American Pathologists (CAP) est considérée comme l'étalon-or des systèmes de qualité des laboratoires médicaux.Les laboratoires de BGI au Danemark, en Australie, à Hong Kong, à Shenzhen et à Tianjin participent chaque année aux programmes de PT du CAP et ont obtenu de bons résultats, tandis que le Laboratoire Médical Genalive, un laboratoire clinique indépendant exploité en commun par BGI et son partenaire Saoudien, a récemment subi un Audit CAP, démontrant l'excellence de ses tests de laboratoire clinique et de ses pratiques de gestion.Une autre norme importante dans le domaine des soins de santé est la norme ISO 15189, qui réglemente les exigences techniques et de gestion pour la qualité et la capacité des laboratoires médicaux au niveau international. Les laboratoires de BGI Group au Danemark et en Australie ont obtenu l'accréditation ISO 15189. L'accréditation du laboratoire Australien de BGI lui permet d'effectuer le séquençage clinique de l'exome entier (cWES). L'accréditation aide le laboratoire BGI en Australie à fournir des services aux laboratoires cliniques, aux hôpitaux et à d'autres partenaires pour détecter les changements dans l'exome qui contribuent à des maladies génétiques et pédiatriques rares.Ces certifications témoignent de l'engagement de BGI à respecter les normes internationales et la qualité des laboratoires médicaux de haut niveau.Les Qualifications pour les Dispositifs Médicaux Assurent une Gestion de la Plus Haute QualitéPour les dispositifs médicaux, la norme ISO 13485 est une norme essentielle du système de gestion de la qualité qui s'applique à la conception, à la production, au stockage, à la distribution et à l'installation des dispositifs médicaux.L'engagement de BGI Group s'étend aux produits de diagnostic in vitro (DIV), y compris les kits de tests de fertilité, d'oncologie et de maladies infectieuses. Les sites de BGI Group dans six villes de Chine et les sites à l'étranger à Singapour, au Danemark, en Lettonie et en Éthiopie ont tous obtenu la certification ISO 13485, ce qui renforce l'engagement de BGI à garantir la plus haute qualité des dispositifs médicaux.Importance Majeure de la Sécurité des Données et de la Protection de la Vie PrivéeEn cette ère du numérique, la protection de la vie privée est d'une importance capitale. BGI Group a démontré son engagement en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée en obtenant des certifications telles que BS 10012 et ISO/IEC 27001.BS 10012, délivrée par le British Standards Institute, correspond au rigoureux Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union Européenne, fournissant un cadre robuste pour la protection des informations personnelles dans le cadre de la gouvernance des données. BGI a obtenu la certification BS 10012 à Hong Kong et au Danemark et cherche activement à obtenir des certifications similaires dans diverses autres régions.Plusieurs filiales de BGI Group en Chine et à l'étranger ont également obtenu la certification ISO/IEC 27001, l'un des systèmes de gestion de la sécurité de l'information les plus répandus dans le monde. Ces certifications témoignent de l'engagement de BGI à protéger les données et la vie privée.Respecter Rigoureusement les Normes Mondiales de Gestion de la ConformitéRécemment, BGI Genomics, une filiale de BGI Group, a passé avec succès l'examen rigoureux de la British Standards Institution (BSI) et obtenu la Certification du Système de Gestion de la Conformité GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021, ce qui implique que le niveau de gestion de la conformité de l'entreprise a atteint les exigences des normes internationales.Engagé dans l'Etablissement de NormesL'engagement de BGI Group à l'égard des normes va au-delà de la conformité ; il participe activement à l'établissement des normes.Parmi les contributions récentes, on peut citer la publication de "ISO/TS 23511:2023 Biotechnologie - Exigences générales et considérations relatives à l'authentification des lignées cellulaires", "ISO/TS 8392:2023 Informatique génomique - Règles de description des données génomiques pour les produits et services de détection génétique" et "ISO/TS 24420:2023 Biotechnologie - Séquençage massif parallèle de l'ADN - Exigences générales pour le traitement des données des séquences métagénomiques shotgun". Ces normes sont les premières du genre dans leurs domaines respectifs et sont essentielles pour faire progresser la technologie génétique et garantir son utilisation responsable.BGI Group détient aujourd'hui plus de 100 certificats d'accréditation de systèmes de qualité internationaux dans le monde entier, ce qui lui permet de répondre aux exigences internationales. Ces certificats rassurent les clients sur l'engagement de BGI en matière de gestion de la qualité des laboratoires, de sécurité des données, de respect de la vie privée, de protection de l'environnement, et plus encore.L'engagement indéfectible de BGI Group envers les normes mondiales profite non seulement à ses clients, mais contribue également à la vision plus large d'un monde meilleur et plus sain décrite dans l'ODD 3 et l'Agenda 2030 pour le développement durable. Selon le Docteur Fu Wei, Directeur de la Gestion de la Qualité de BGI Genomics, " C'est la mission et la vision de BGI de faire bénéficier l'humanité de la technologie génétique, et la qualité est le fil conducteur auquel BGI adhère fermement. "