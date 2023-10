Auf der Buchmesse Frankfurt：Der Schriftsteller Xue Mo wird interpretiert weibliche Kraft

Author Xue Mo Works by Xue Mo Xue Mo Illuminates Feminine Power Xue Mo will attend the 2023 Frankfurt Book Fair

Schon im Jahr 2022 war der Name Xue Mo Top 1 der Hot Topics, die in Medien verschiedener Länder besprochen wurden.

In den Werken von Xue Mo wird die geschlechtliche Einschränkung überwunden, zudem wird in seinen Werken mit der Kompliziertheit der Menschlichkeit auseinandergesetzt.” — Xue Mo

AURORA, IL, USA, October 17, 2023 /EINPresswire.com/ -- Die Frankfurter Buchmesse 2023 wird bald eröffnet. Der Veranstalter der 75. Frankfurter Buchmesse hat den chinesischen Schriftsteller Xue Mo eingeladen, an der Eröffnung der Buchmesse und an den Veranstaltungen von Slowenia, dem Hauptgastland, teilzunehmen.

Am 19.Oktober 2023 wird der Autor Xue Mo zwischen 17 Uhr und 18 Uhr (Deutsche Zeit)Dialoge mit Besuchern aus aller Welt führen. Auf der internationalen Bühne, die die Buchmesse bietet, wird Xue Mo dem Publikum den eigenartigen intellektuellen Kunstraum, den er mit dem Stift geschaffen hat, darstellen.Das Thema seiner Rede lautet: “Xue Mo interpretiert weibliche Kraft”. Die Buchmesse schenkt große Aufmerksamkeit auf Xue Mos Auftritt. Der Termin des Auftritts von Xue Mo wird auf der Homepage für den Buchmessekalender stehen.



Xue Mo ist ein fleißiger Autor. Seine Werke sind schon in mehr als 20 Sprachen übersetzt und veröffentlicht. Schon im Jahr 2022 war der Name Xue Mo Top 1 der Hot Topics, die in Medien verschiedener Länder besprochen wurden. Man hat mehr Aufmerksamkeit auf Xue Mo geschenkt als auf das Hauptgastland Spanien, was als der erstaunlichste und beeindruckendeste Fall der Frankfurter Buchmesse 2022 angesehen wurde.



In den Werken von Xue Mo wird die geschlechtliche Einschränkung überwunden, zudem wird in seinen Werken mit der Kompliziertheit der Menschlichkeit auseinandergesetzt. Xue Mo hat eine Entwicklungslinie vom Aufwachen bis zum seelischen Streben erlebt. Anregung bekommt er von seiner eigenen Erfahrung und Entdeckung. Somit bietet er den Lesern eine Reihe alltagsnahe, authentische, aber beeindruckende Geschichten. Seine neuesten Werke Die Tochter der Wüste und Jagdfeld haben goßes Echo bekommen. Es gelingt Xue Mo, mit seelischer Kraft die Leser aus China und aus anderen Ländern zu beeindrucken.

Gäste aus aller Welt werden zu der Veranstaltung kommen. So zum Beispiel die stellvertretende Direktorin der Frankfurter Buchmesse Claudia Kaiser, die zuständig für Asien, Afrika und arabische Länder ist;der bekannte Sinologe Martina Hasse, der die Werke von Liu Cixin, Mo Yan und anderen chinesischen Autoren übersetzt hat; die deutsche Übersetzerin Crina Obster, die an der Universität Wien und München zwei Mastertitel in Literatur erworben hat. (Crina Obster ist gut in Deutsch, Chinesisch und Französisch. Sie hat im Jahr 2023 Auswahl der Novellensammlung von Xue Mo ins Deutsche übersetzt.) Doktor Sunandan Roy Chowhury, der als Chefredaktuer des Journals Orientalische Kommentare arbeitet (Doktor Sunanda Roy Chowhury ist auch Gründer des Verlags Sampark. )Mit Hilfe und Unterstützung von Doktor Sunandan Roy Chowhury hat der Verlag Sampark die Prosaband Die Welt ist eine Wiederspiegleung der Seele von Xue Mo in bangladescher und Indischer Sprache veröffentlicht.

Literatur kann die Grenze der Länder überschreiten. Lassen wir uns mit Frankfurt im Oktober verbinden. Wir können gemeinsam die Kraft der Schrift von Xue Mo fühlen und über die Wirkung der Mütterlichkeit auf den Weltfrieden zur heutigen Zeit diskutieren. Nicht zuletzt ist der Beitrag der weiblichen Stimme zur Entwicklung der Menschheit, was in den Werken von Xue Mo zu lesen ist.