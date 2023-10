Pinnacle Infotech erhält überwältigende Resonanz auf der INTERGEO 2023

Pinnacle Infotech bereitet sich auf seine nächste Großveranstaltung vor, BIM World Munich 2023, die am 28. und 29.

Die Teilnahme an der INTERGEO war eine Ehre. Ansichts des Wachstums des deutschen Baumarktes von 5,5 % CAGR (2023-2032) ist der Einsatz von BIM für die Effizienz entscheidend.” — Bimal Patwari, CEO und Mitbegründer von Pinnacle Infotech

BERLIN, GERMANY, October 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Pinnacle Infotech , ein weltweit führender Anbieter von Building Information Modeling (BIM)-Lösungen, ist bereit, die deutsche Baulandschaft zu verändern. Als wichtiger Schritt, um die AEC-Deutschland Branche zu erreichen, hat Pinnacle Infotech an der kürzlich zu Ende gegangenen INTERGEO MESSE 2023 teilgenommen.Laut dem Bericht von Future Market Insights (ESOMAR-zertifiziertes Marktforschungsunternehmen) wird BIM zunehmend von Projekteigentümern auf dem deutschen Markt eingesetzt. Es wird erwartet, dass die BIM-Branche des Landes zwischen 2023 und 2032 um das 3,9 mal wachsen wird.Bimal Patwari, CEO und Mitbegründer von Pinnacle Infotech, sagte: "Die Teilnahme an der INTERGEO war mir eine Ehre. Wie wir wissen, wird der Baumarkt in Deutschland zwischen 2023 und 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,5 % wachsen, und es ist wichtig, das Potenzial von BIM zu nutzen, um dieses Wachstum zu steuern und anderen effizient einen Schritt voraus zu sein. Die überwältigende Resonanz, die wir erhalten haben, unterstreicht die wachsende Bedeutung von BIM im Bereich der Geodaten und die Anerkennung unserer Innovationen."Auf der INTERGEO 2023 , der weltweit führenden Veranstaltung für die Geodaten-Community, gab Pinnacle Einblicke, wie Kreativität, digitale Technologien und Software genutzt werden können, um die anhaltenden Herausforderungen in der Baubranche zu bewältigen und den Weg für herausragende architektonische Lösungen zu ebnen. Die aktive Teilnahme der Organisation an der Veranstaltung zeigte ihr Engagement, die Baulandschaft durch ihr Fachwissen und ihre hochmodernen BIM-Lösungen zu revolutionieren.Der Stand A.3.024 von Pinnacle Infotech in Halle Nr. 3.2 auf dem Veranstaltungsgelände in Berlin war ein großer Anziehungspunkt für die begeisterte Menge, die nach BIM-Lösungsanbietern und ihren bahnbrechenden Beiträgen für die Branche suchte. Pinnacle Infotech als Intergeo Aussteller präsentierte seine BIM-Lösungen und -Dienstleistungen und demonstrierte sie den Baufachleuten per Virtual Reality.Während Pinnacle Infotech in der BIM-Welt weitere Fortschritte macht, bereitet sich das Unternehmen auf seine nächste große BIM-Deutschland vor, die BIM World München 2023, die am 28. und 29. November stattfindet. Diese Veranstaltung bietet eine weitere Gelegenheit, ihre neuesten Innovationen zu demonstrieren und mit Fachleuten in Kontakt zu treten, die das Potenzial der BIM-Technologie nutzen möchten.Über Pinnacle:Pinnacle Infotech ist ein führender Anbieter von digitalen Baulösungen, einschließlich BIM, VDC, Laserscanning, Punktwolke zu BIM und Bauautomatisierung. Mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz von über 30 Jahren und einer globalen Präsenz in mehr als 43 Ländern hat unser Unternehmen es seinen Kunden immer wieder ermöglicht, unschätzbare Designeinblicke zu gewinnen, höhere Kapitalrenditen zu erzielen, Nacharbeiten zu vermeiden und Materialverschwendung zu reduzieren. Wir verfügen über ein hochqualifiziertes Team von über 2600 Ingenieuren und Architekten, die weltweit über 15.000 Projekte in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildung, Gewerbe und Wohnungsbau erfolgreich abgeschlossen haben.

Pinnacle Infotech | Constructing Certainty with BIM Technology | Corporate Video