A NedGraphics Apresenta a Versão Mais Recente do seu Popular Software de Desenho Têxtil

NEW YORK, NY, USA, October 12, 2023 /EINPresswire.com/ -- A NedGraphics, líder mundial no fornecimento de soluções de software CAD / CAM para a indústria têxtil, anunciou hoje a disponibilidade da NedGraphics 2024, a mais recente versão da sua famosa gama de produtos de design têxtil.

NedGraphics 2024 apresenta novas e excitantes funcionalidades nas já existentes e poderosas aplicações, concebidas para aumentar a criatividade e otimizar os fluxos de trabalho.

Experimente funcionalidades inovadoras, tais como o “Design Visualization Mural Layout“ no Texcelle para comparação de desenhos lado a lado, a “Quick View Colour Reduction Window“ para um maior controlo criativo e a “Persistent Color Atlas Window” para uma seleção de cores simplificada

Para além disso, NedGraphics 2024 integra-se perfeitamente nas bibliotecas de cores PANTONE®. A compatibilidade com as normas de cor ICC está agora também disponível em todas as aplicações NedGraphics. Para uma precisão de cor superior em todos os dispositivos, as aplicações ligam-se agora diretamente ao espetrofotómetro i1 Pro 3 da X-Rite®.

"Com as bibliotecas Pantone totalmente integradas e a conetividade com o dispositivo de medição de cor i1Pro 3 da X-Rite, estamos confiantes de que os clientes da NedGraphics irão apreciar rapidamente a flexibilidade, versatilidade e exatidão da cor que têm agora ao seu alcance. Isto trará um novo nível de confiança na cor ao processo criativo, garantindo que o desenho final tem o aspeto pretendido", afirmou Jan Keller, Vice-Presidente de Vendas OEM da X-Rite Pantone.

Foi incorporada a norma aberta da indústria U3M, nas opções de exportação de formatos de ficheiros, permitindo a transferência sem problemas de dados técnicos detalhados dos ficheiros de desenho NedGraphics para a aplicação 3D preferida dos utilizadores. Isto assegura uma extensão consistente e precisa do fluxo de trabalho do design.

O portefólio de produtos NedGraphics foi enriquecido com uma coleção de plug-ins de design têxtil para Adobe® Illustrator® e Photoshop®. Denominados 'NedGraphics for Adobe®, estes plug-ins são totalmente compatíveis com Adobe® Creative Cloud 2024, e oferecem ferramentas têxteis especializadas que melhoram as capacidades das suas aplicações de confiança.

Foram introduzidos quatro NedGraphics Studios distintos, para uma seleção de software personalizada, de modo a garantir o acesso aos programas mais especializados de que os designers necessitam. As opções incluem o Creative Studio, o Print Studio, o Jacquard Studio, e o Tuft Studio.

Com o lançamento NedGraphics 2024, foi adicionado também ao portefólio um novo produto denominado Dobby Essentials, desenvolvido para designers que procuram soluções simplificadas sem comprometer a qualidade e a precisão do design.

Jenny Tcharnaia, Presidente da NedGraphics, partilhou o seu entusiasmo com o lançamento:

"Estamos entusiasmados por revelar a versão mais recente das nossas populares aplicações de design têxtil. Estas inovações empolgantes, desenvolvidas em estreita colaboração com os nossos clientes, expandem o nosso já poderoso portefólio e garantir que podemos satisfazer as necessidades em constante evolução dos designers têxteis de todo o mundo".

Para saber mais sobre o lançamento NedGraphics 2024, visite nedgraphics.com, contacte o seu representante de vendas ou envie um e-mail para a nossa equipa de apoio ao cliente em support@nedgraphics.com.

Acerca da NedGraphics

A NedGraphics é líder no desenvolvimento de soluções de software de design têxtil CAD / CAM, dedicada à criação de vestuário, mobiliário doméstico, revestimentos para pavimentos e outros produtos têxteis. Com a NedGraphics, os designers obtêm total liberdade criativa associada a uma maior eficiência, produtividade e precisão, permitindo-lhes criar trabalhos artísticos prontos a produzir. Para mais informações, visite nedgraphics.com.

