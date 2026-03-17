Optitex anuncia versión O/26 que mejora la precisión en flujos de trabajo digitales de patronaje y producción

NEW YORK, NY, UNITED STATES, March 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Optitex anuncia hoy la disponibilidad de Optitex O/26, la última versión del software enfocada en fortalecer los procesos de patronaje digital y preparación para la producción.

O/26 representa una evolución medida de las soluciones de Optitex, reforzando los flujos de trabajo diarios de producción mediante mejoras en automatización, claridad y consistencia en los entornos de desarrollo de producto y fabricación. La versión pone énfasis en el perfeccionamiento operativo, respaldando la fiabilidad dentro de los sistemas de producción ya establecidos.

Diseñada para equipos que trabajan en moda y confección, tapicería de mobiliario e interiores automotrices, O/26 respalda a los profesionales de producción que requieren precisión, repetibilidad y comunicación eficiente entre sistemas. Cada mejora refleja una respuesta práctica a las exigencias reales de la producción, con atención a la estabilidad y la facilidad de uso a largo plazo.

“Optitex O/26 refleja nuestro compromiso continuo de fortalecer los flujos de trabajo productivos fundamentales”, afirmó Paul Smithson, Vicepresidente de Ingeniería en Optitex. “Esta versión se centra en reforzar la fiabilidad y la facilidad de uso dentro de los procesos existentes, ayudando a los equipos a operar con mayor claridad, precisión y consistencia”.

Principales mejoras en O/26

* Optimización del Diagrama de Producción

La herramienta Diagrama de Producción ha sido mejorada para aumentar la precisión documental y el control visual. Cuando se selecciona un archivo PDS con escalado (graduación) de tallas, solo se importa la talla base en el Diagrama de Producción, y el área del marcador se calcula en consecuencia para reducir la distracción visual. Los usuarios pueden editar flechas y líneas directamente en el espacio de trabajo, personalizar el formato y gestionar textos de posición libre. El menú desplegable Operaciones de Costura ahora muestra únicamente las acciones relevantes según el contexto. Además, la funcionalidad del Diagrama de Producción está disponible para todos los usuarios sin necesidad de licencias adicionales.

* Automatización ampliada con Generador de Scripts

Las mejoras en el Generador de Scripts permiten la ejecución por lotes entre aplicaciones tanto en PDS como en Marcadores. Estas actualizaciones unifican los flujos de automatización, reducen las transferencias manuales y favorecen una mayor estandarización de procesos.

* Mejoras en PDS 2D: Table de Medidas Dinámicas (DMC)

La herramienta Tabla de Medidas Dinámicas (DMC) incorpora ahora la capacidad de importar medidas directamente desde archivos de Excel, lo que permite la creación automática de patrones y archivos PDS. Las selecciones de medidas se sincronizan con las tablas de escalado y pueden generarse en una sola acción. Otras actualizaciones incluyen una opción de exportación DXF con L-Notch real y un cuadro de confirmación de geometría del margen de costura para proteger la integridad del patrón.

* Actualizaciones del convertidor de materiales en PDS 3D

El Convertidor de Materiales ahora admite mapas de materiales en formato TIFF, conversión de múltiples archivos y carpetas, y major consistencia de datos, facilitando un flujo de información más fluido entre los sistemas de escaneo, PDS 3D y los entornos O/Cloud.

* Avances en Anidado y Marcador

Anidado++ Pro ha sido actualizado a la versión 8, ofreciendo mayor velocidad de procesamiento y mejor eficiencia del material. Las mejoras en Marcador incorporan nuevos comandos por lotes y ampliaciones de los existentes, incluyendo la creación automática de líneas de ajuste vertical (vertical bump lines) y un control ampliado sobre agrupaciones, comportamientos de superposición, mezclas y optimización de paquetes.

* Automatización Imprimir y Cortar (Print & Cut) y acceso al Ficha Técnica

Nuevos comandos por lotes permiten la generación automatizada de archivos PDF y DXF con rutas de salida definidas y control de orientación de página. Los Elementos Esenciales de la Ficha Técnica se encuentran ahora disponibles para todos los usuarios sin costo adicional, lo que amplía el acceso a herramientas estandarizadas destinadas a la documentación de producción.

* Integración con el ecosistema Adobe®

El complemento 3DDI (3D Design for Illustrator®) mantiene la integración directa entre los flujos de trabajo de Optitex y los entornos de Adobe Illustrator. O/26 es compatible con Adobe Illustrator 2025 y 2026, así como con 11 y macOS Sequoia y Tahoe, garantizando una integración estable con los sistemas operativos actuales.

* Boceto y Rellenar (Sketch & Fill) de NedGraphics

Boceto y Rellenar (Sketch & Fill), una solución 2D para el desarrollo de bocetos técnicos de prendas incluidas en el portafolio de NedGraphics, está ahora disponible para clientes de Optitex que utilizan Adobe Illustrator. La herramienta facilita la elaboración de bocetos técnicos mediante funciones de simetría, la generación automática de líneas de costura y un relleno simplificado de prendas con tejidos, patrones y muestras de color.

O/26 mantiene el enfoque de Optitex en fortalecer la conexión entre el patronaje 2D, la visualización 3D, la colaboración en la nube y la preparación de marcadores. Esta versión mejora la usabilidad, la estabilidad y la consistencia, sin interrumpir los procesos ya establecidos

Cada mejora se integra sobre los flujos de trabajo existentes, apoyando a los equipos que valoran herramientas confiables que evolucionan de manera cuidadosa junto con los entornos de producción modernos.

Optitex O/26 está disponible a nivel global. Los clientes existentes pueden descargar la versión a través de su portal seleccionando “Download O/26”. Los nuevos clientes pueden solicitar demostraciones y evaluaciones para conocer sus capacidades.

Para más información, visite:

https://www.optitex.com/latest-release/Shape

Acerca de Optitex

Optitex es el proveedor líder mundial de soluciones de software integradas 2D/3D para el desarrollo de productos en los sectores de moda, confección, interiores de transporte y mobiliario. Con tres décadas de experiencia y más de 30.000 instalaciones en todo el mundo, Optitex ofrece una gama integral de herramientas que ayudan a acelerar el proceso de desarrollo de producto, reduciendo devoluciones, mejorando la sostenibilidad e impulsando la excelencia operativa. Para más información, visite optitex.com.

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