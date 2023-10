Lien social et équilibre au travail pour Circles

Circles, leader de l’expérience employés, personnalise ses services pour un équilibre vie-travail, une productivité et un engagement accrus.

PARIS, FRANCE , October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Circles, une filiale de Sodexo, l'un des leaders des services d’expérience employés, adapte ses services personnalisés pour améliorer l’équilibre travail-vie privée des employés, soutenir leur productivité et renforcer leur sentiment d'appartenance envers leur employeur.Une étude récente de Circles, réalisée en collaboration avec Sodexo et YouGov, a révélé que, pour les 3000 personnes interrogées, outre la rémunération, c’est l’équilibre positif entre le travail et la vie privée qui est la priorité absolue parmi les 10 facteurs que les individus considèrent au moment de choisir de rejoindre ou quitter un employeur. En outre, on y constate que la majorité des salariés (plus de 8 sur 10) adoptent désormais un modèle de travail hybride lors de leur retour au bureau. Dans ce contexte, les employés recherchent un environnement de travail qui favorise la socialisation et la collaboration.Avec son empreinte globale, Circles va au-delà des programmes traditionnels de soutien aux employés en offrant des solutions personnalisées d’équilibre vie professionnelle- vie privée, animation des communautés de travail (Community Management), et d'accueil qui créent une valeur tangible pour les employeurs. Par exemple, le Community manager de Circles sert d'hôte mobile pour les entreprises et gère l'organisation d'événements en personne et à distance, le pilotage des services de facility management pour les employés et la facilitation de la communication entre les différents départements. Circles prend en charge des taches personnelles quotidiennes – des tâches ménagères à la planification des vacances – afin que les employés puissent se concentrer sur leur travail. Ces solutions favorisent la croissance de l'entreprise, encouragent des communautés de travail dynamiques et ont un impact profond sur la vie des employés.Selon Yohan Dehe, PDG de Circles, « La relation au travail a considérablement changé au cours des dernières années. Plus que jamais, les employés recherchent un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée ainsi qu'un sentiment d'appartenance au lieu de travail. Nous fournissons aux organisations les outils nécessaires pour favoriser un climat d'équilibre, d'engagement et de croissance ».L'entreprise rapporte également que les employés qui utilisent les services de Circles économisent en moyenne trois heures pour chaque demande. Leur score NPS annuel atteint en moyenne 78 sur l'échelle standard de l'industrie de - 100 à 100, se situant dans la catégorie "excellente". Ce score mesure le succès de l'expérience client de Circles auprès d'un grand échantillon de membres pour identifier des tendances précises et suivre le succès de notre offre de services .« Notre partenariat avec Circles a complètement changé la donne pour nous. Leur solution a amélioré l’engagement et le bien-être des membres de notre équipe en offrant une expérience travail-vie véritablement holistique et flexible. Nous avons constaté des avantages à tous les niveaux, même pour nos salariés à distance. Nos employés étaient plus heureux, plus satisfaits et nous avons pu économiser des ressources, tout en nous concentrant davantage sur la prestation de soins aux patients de premier ordre », a déclaré Michele Harris, directrice des services Work Life, Wellstar.Rendez-vous sur le site circles.com mis à jour pour en savoir plus sur ce qu'est Circles aujourd'hui, les services que l’entreprise propose et les avis d'experts de l'industrie.A propos de CirclesCircles permet à chacun de profiter d’une vie meilleure en trouvant un équilibre harmonieux entre le travail et le temps personnel. C’est important pour les employés mais aussi un incontournable pour les entreprises qui souhaitent attirer, créer des liens, fidéliser et grandir avec leur équipe. Avec plus de 25 ans d'expérience, Circles propose des solutions de soutien aux employés et d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour aider ses clients à développer leur entreprise, à bâtir des communautés sur le lieu de travail et à faire une réelle différence dans la vie des employés.Pour découvrir les solutions de Circles, visitez www.circles.com À propos de SodexoSodexo est le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de service à chaque instant de la vie : à l’école, au travail, dans les lieux d’hospitalité ou de soin. Présents dans 53 pays, nos 422 000 employés servent 100 millions de consommateurs chaque jour. La société propose des solutions intégrées qui couvrent une variété services au travail et de vie et sont disponibles dans des segments de clientèle comprenant les entreprises, les soins de santé, l'éducation, la défense, les sites éloignés, les services judiciaires, les personnes âgées, ainsi que les sports et loisirs. Pour en savoir plus, visitez