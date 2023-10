SATO hợp tác với CipherLab về giải pháp quản lý thiết bị tích hợp Bảng điều khiển hợp nhất cung cấp khả năng hiển thị hoạt động cho máy in nhãn và máy tính di động

Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt ReMoCloud × SOS, nền tảng tích hợp của chúng tôi để quản lý cả Máy in SATO và Thiết bị di động CipherLab, trong mối quan hệ hợp tác toàn cầu này với SATO” — Lim Yee, điều hành cấp cao của Bộ phận kinh doanh toàn cầu tại CipherLab

ĐàI BắC, ĐàI LOAN, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- SATO Holdings Corporation (TOKYO: 6287), công ty tiên phong toàn cầu về các giải pháp in nhãn và nhận dạng tự động và CipherLab (TWO: 6160), nhà cung cấp quốc tế nổi tiếng về các giải pháp thu thập dữ liệu và nhận dạng tự động hôm nay đã ra mắt giải pháp phần mềm quản lý tích hợp doanh nghiệp linh động (EMM), ReMoCloud × SOS (1). Giải pháp phần mềm này trao quyền cho người dùng khả năng truy cập liền mạch vào dịch vụ hỗ trợ bảo trì từ xa và bảo trì thiết bị cho máy in nhãn và RFID của SATO cũng như máy tính di động của CipherLab.ReMoCloud là một nền tảng cho phép triển khai, quản lý và giám sát hiệu quả theo thời gian thực của các nhóm lớn máy tính di động CipherLab xác định và theo dõi các mặt hàng đến và đi trong cài đặt kho và hơn thế nữa. SATO Online Services cung cấp dịch vụ bảo trì máy in từ xa cho máy in nhãn và máy in SATO để giảm thời gian chết bằng cách trực quan hóa việc sử dụng, cho phép bảo trì chủ động trước khi xảy ra sự cố. Cả hai đều được sử dụng trong các trung tâm phân phối, vận tải và logistics, hậu cần bán lẻ và các kịch bản phân phối và kho bãi sản xuất.ReMoCloud × SOS tích hợp mới sẽ được cung cấp bởi SATO, CipherLab và các nhà phân phối của họ. Bảng điều khiển tích hợp sẽ giúp hợp lý hóa quy trình công việc của các chuyên gia CNTT khi họ quản lý các sản phẩm SATO và CipherLab với khả năng hiển thị và khắc phục sự cố một cửa.Các giải pháp EMM toàn diện cung cấp khả năng kiểm soát ở cấp độ nội dung và ứng dụng cho quản trị viên CNTT trên một nền tảng thống nhất duy nhất dành cho quản lý tập trung. Chúng được sử dụng để cung cấp (2), theo dõi, cập nhật, bảo mật và hủy cấp phép (xóa) thiết bị khỏi bảng điều khiển trung tâm. Quản lý từ xa cung cấp cho quản trị viên CNTT khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái thiết bị và hỗ trợ họ bằng cách giảm nhu cầu bảo dưỡng tại chỗ.Các doanh nghiệp đang tìm cách tạo ra môi trường làm việc thịnh vượng, hiệu suất cao, ưu tiên sức khỏe toàn diện của nhân viên và điều này bao gồm cả những người được giao nhiệm vụ duy trì và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng vận hành quan trọng được sử dụng tại chỗ. Do chi phí bảo trì ngày càng tăng, nhu cầu về các công cụ EMM ngày càng tăng khi các doanh nghiệp tìm cách hợp lý hóa việc triển khai cơ sở hạ tầng AIDC trên quy mô lớn như máy tính di động và máy in nhãn được sử dụng trong các nhà máy, nhà kho và còn nhiều ứng dụng khác.Kazuki Ikeda, Giám đốc Kinh doanh Phần cứng Toàn cầu tại SATO Holdings Corporation cho biết: “Dịch vụ và bảo trì là một thành phần quan trọng trong tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của khách hàng để cùng phát triển. “Chúng tôi muốn giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và giữ cho cơ sở hạ tầng in nhãn quan trọng của khách hàng luôn hoạt động và cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về hoạt động của họ.”Lim Yee, Giám đốc điều hành cấp cao của Bộ phận kinh doanh toàn cầu tại CipherLab, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt ReMoCloud × SOS, nền tảng tích hợp của chúng tôi để quản lý cả Máy in SATO và Thiết bị di động CipherLab, trong mối quan hệ hợp tác toàn cầu này với SATO. Cùng nhau, chúng tôi triển khai cung cấp một -bước tiến, khả năng hiển thị và bảo trì từ xa hiệu quả, đảm bảo sự phát triển chung cho các khách hàng giá trị của chúng tôi trên toàn thế giới."Trên toàn thế giới, hơn 120.000 máy in SATO (3) đã được kết nối với Dịch vụ trực tuyến của SATO để theo dõi và khắc phục sự cố từ xa. Gần một nghìn tài khoản đối tác (3) đang sử dụng ReMoCloud để quản lý các nhóm lớn thiết bị CipherLab Android.Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện SATO tại đất nước của bạn Thông tin thêm về ReMoCloud × SOSĐể dùng thử, vui lòng liên hệ với CipherLab *Tất cả tên công ty và tên sản phẩm là tài sản và nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.(1) “SOS” là từ viết tắt của SATO Online Services, một dịch vụ bảo trì phòng ngừa IoT dựa trên đám mây trực quan hóa trạng thái máy in, trong chế độ xem bảng điều khiển để khắc phục sự cố máy in SATO(2) Cung cấp là quá trình thiết lập một thiết bị để quản lý thông qua các chính sách CNTT của doanh nghiệp(3) Kể từ tháng 7 năm 2023Giới thiệu về CipherLabCipherLab là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và hệ thống Nhận dạng Tự động và nắm bắt/Thu thập Dữ liệu. Máy tính di động và máy quét của công ty được tích hợp vào mạng của một số công ty logistics, bán lẻ, phân phối và chăm sóc sức khỏe nổi tiếng nhất thế giới, giúp họ vận hành hiệu quả và hiệu quả hơn cả tại chỗ và trên đường. Hoạt động trên toàn thế giới, CipherLab có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan, với các văn phòng ở Trung Quốc, Hà Lan và Hoa Kỳ, đồng thời được giao dịch công khai trên Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan (Đài Loan OTC: 6160). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cipherlab.com Giới thiệu về SATOSATO (TOKYO:6287) là nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp thu thập dữ liệu và nhận dạng tự động cho các công ty hàng đầu trong toàn bộ chuỗi cung ứng. SATO giúp gắn thẻ mọi 'thứ' để chuyển nó thành dữ liệu lớn — làm cho nó có thể kiểm tra được trong thời gian thực. Là người tiên phong trong ngành tập trung vào nhu cầu tại chỗ của khách hàng, SATO thiết kế phần cứng, phần mềm và vật tư tiêu hao, đồng thời tích hợp chúng với các dịch vụ của bên thứ ba để hợp lý hóa quy trình công việc cũng như thu thập và trực quan hóa dữ liệu cho một thế giới kết nối về năng suất, an toàn, yên tâm và bền vững. Được thành lập vào năm 1940, SATO hiện có mặt tại 26 quốc gia với lực lượng lao động hơn 5.600 người. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, SATO đã báo cáo doanh thu là 142.824 triệu yên (1,05 tỷ USD*). Thông tin thêm về SATO có thể được tìm thấy tại www.sato-global.com *Dựa trên tỷ giá hối đoái trung bình là 1 USD = 135,49 JPY

