Contentserv va étendre les capacités de ses produits grâce à l'acquisition stratégique envisagée de Shoppingfeed

Contentserv and Shoppingfeed US Forecast Forrester research Europe Forecast Forrester research

Contentserv est entré en négociations exclusives avec Shoppingfeed

Nous sommes très impatients de générer davantage de gains d'efficacité et d'augmentation des revenus grâce à la pile de produits combinée.” — Julien Hugonnet, PDG de Team T4

ROHRBACH / ILM, GERMANY, October 10, 2023 / EINPresswire.com / -- Contentserv , l'un des principaux fournisseurs de systèmes de Product Information Management (PIM), annonce aujourd'hui l'entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de l'éditeur de logiciels basé en France Shoppingfeed . Avec plus de 1 000 clients en Europe et aux États-Unis, Shoppingfeed est spécialisé dans les solutions de marketplace et de gestion de flux en Ecommerce.Grâce à cela, Contentserv est en train d'élargir son offre e ses capacités sur le marché de la syndication et publication de catalogues produits sur des marchés,telles que Amazon, eBay et Walmart, ainsi que sur des canaux de marketing numérique tels que Google Shopping et Instagram Ads. Cette évolution stratégique représente l'achèvement du portefeuille de produits de Contentserv en une solution end-to-end pour les Retailers et basée sur l'IA, exploitant tout le potentiel du Digital Shelf, en intégrant de manière transparente des fonctionnalités telles que la syndication des produits, les mises à jour automatiques des flux, la gestion des stocks et des prix, l'analyse des performances etc.Shoppingfeed, société établie avec une forte présence en France, en Espagne et aux États-Unis, connectera désormais les produits gérés par Contentserv aux places de marché, synchronisant les stocks et automatisant le traitement des commandes. Le rapprochement projeté entre Contentserv et Shoppingfeed, combiné à l'intégration technique dans le Product Experience Cloud (PXC) de Contentserv, permettrait aux clients communs d'exploiter les performances combinées des deux solutions de manière transparente.Julien Hugonnet, PDG de Team T4, déclare: “Nous sommes déjà clients de Contentserv et Shoppingfeed. Les possibilités de la solution intégrée sont énormes. Nous sommes très impatients de générer davantage de gains d'efficacité et d'augmentation des revenus grâce à la pile de produits combinée.”“Notre vision est de redéfinir le marché du PIM avec une technologie basée sur l'IA et de transformer le PIM d'un backend de données produit en une gestion de l'expérience produit de premier plan. Avec la combinaison des deux solutions, nos clients peuvent générer une portée considérablement plus élevée et augmenter la conversion avec un meilleur contenu aux points de contact. Si tout se passe comme prévu, comme cela semble être le cas jusqu'à présent,” déclare Michael Kugler, PDG de Contentserv, à propos des synergies identifiées entre les deux sociétés.“Le grand intérêt spontané suscité par notre offre de solutions communes démontre la demande du marché et souligne le potentiel de Contentserv pour aider les clients existants et nouveaux à relever avec succès les défis du marché du commerce électronique de plus en plus complexe,” ajoute Olivier Levy, PDG de Shoppingfeed.L'opération reste soumise à la satisfaction de conditions suspensives et à la finalisation de la procédure d'information et de consultation du Comité d'Entreprise de Shoppingfeed.La société indépendante de recherche et de conseil Forrester estime dans son “Prévisions de vente au détail en ligne aux États-Unis, 2023 à 2028 ” Selon un rapport, d'ici 2028, la part de marché du commerce électronique aux États-Unis seulement atteindra 28 % .Et dans le “Prévisions de vente au détail en ligne Europe-5, 2022 à 2027” rapport, Forrester prédit que les “Big Five” d'Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) passeront de 16 % en 2022 à 22 % en 2027.Le cabinet d'analystes Gartner prévoit également une croissance mondiale du commerce électronique de 10 400 milliards de dollars en 2020 à 25 200 milliards de dollars en 2027. Cette croissance est tirée par les progrès de la numérisation, en particulier la prolifération des canaux de vente, tels que les médias sociaux.Par conséquent, le marché du PIM est également prêt à connaître une croissance substantielle. Les entreprises disposant du Product Experience Cloud de Contentserv peuvent augmenter leurs revenus grâce à la création de contenu personnalisé et riche. En se concentrant sur la collaboration, la gouvernance et l'automatisation, Contentserv permet à ses clients de prendre des décisions basées sur les données en fournissant des informations compréhensibles plutôt que des points de données bruts.À propos de ContentservAvec Product Experience Cloud, Contentserv permet aux fabricants, aux propriétaires de marques et aux détaillants d'unir, d'optimiser et de distribuer le contenu des produits qui était auparavant fragmenté et dispersé dans une source unique de vérité sur tous les canaux, grâce à une IA facile à utiliser. plateforme cloud alimentée. Grâce à un contenu produit optimisé, les entreprises et les équipes informatiques peuvent se concentrer sur la fourniture d'expériences produits riches, pertinentes et émotionnelles qui renforcent leur marque et ravissent les clients.À propos de ShoppingfeedShoppingfeed est une plateforme de gestion de flux de commerce électronique qui permet d'organiser les produits sur plus de 1 000 canaux tels qu'Amazon, Bing, Facebook, eBay, Etsy, Instagram, Pinterest, Snapchat et bien d'autres, tout en gérant les prix, les stocks et les commandes. Il peut intégrer de manière transparente des articles dans les marchés et aider à créer de nouvelles offres ainsi qu'à se synchroniser avec celles existantes.Clause de non-responsabilité - Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent inclure des projections et des prévisions. Ces déclarations ne constituent pas des garanties des performances futures de Contentserv. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux de ces projections et prévisions en raison de nombreux facteurs, risques et incertitudes.