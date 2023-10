SATO und CipherLab entwickeln gemeinsam eine integrierte Geräteverwaltungslösung Die integrierte Instrumententafel bietet einen Überblick über den Betrieb von Etikettendruckern und mobilen Computern

Wir freuen uns, im Rahmen dieser globalen Partnerschaft mit SATO ReMoCloud × SOS vorzustellen, unsere integrierte Plattform zur Verwaltung von SATO-Druckern und robusten mobilen Geräten von CipherLab.” — Lim Yee, Senior Executive der Global Business Division bei CipherLab

TOKIO, JAPAN, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- SATO Holdings Corporation (TOKIO: 6287), ein weltweiter Vorreiter bei Auto-ID- und Etikettierungslösungen, und CipherLab (TWO: 6160), ein führender internationaler Anbieter von Auto-ID- und Datenerfassungslösungen, hat heute ReMoCloud × SOS (1), eine integrierte Softwarelösung für Enterprise Mobility Management (EMM), vorgestellt. Mit dieser Softwarelösung erhalten Anwender einen nahtlosen Zugang zum Fernwartungssupport und zur Gerätewartung für die Etiketten- und RFID-Drucker von SATO und die mobilen Computer von CipherLab.ReMoCloud ist eine Plattform, die den effizienten Einsatz, die Verwaltung und die Echtzeit-Überwachung großer Flotten von CipherLab-Mobilcomputern ermöglicht, mit denen ein- und ausgehende Artikel in Lagern und anderen Umgebungen identifiziert und verfolgt werden können. SATO Online Services bietet einen Fernwartungsservice für SATO Etikettendrucker und Druckmodule, um Ausfallzeiten durch Visualisierung der Nutzung zu reduzieren und eine proaktive Wartung zu ermöglichen, bevor Probleme auftreten. Beide Lösungen werden in Verteilzentren, in der Transport- und Logistikbranche, in der Einzelhandelslogistik sowie in der Produktionslogistik eingesetzt.Das neue integrierte ReMoCloud × SOS wird von SATO, CipherLab und deren Vertriebspartnern angeboten. Mit der integrierten Instrumententafel lassen sich die Arbeitsabläufe von IT-Fachleuten bei der Verwaltung von SATO- und CipherLab-Produkten mit einer zentralen Übersicht und Fehlerbehebung optimieren.Mithilfe umfassender EMM-Lösungen können IT-Administratoren Anwendungen und Inhalte auf einer einzigen, einheitlichen Plattform für die zentrale Verwaltung kontrollieren. Sie werden verwendet, um Geräte von einer zentralen Konsole aus bereitzustellen (2), zu überwachen, zu aktualisieren, zu sichern und zu löschen (Deprovisioning). IT-Administratoren erhalten durch die Fernverwaltung einen Echtzeitüberblick über den Gerätestatus und können so den Wartungsbedarf vor Ort reduzieren.Unternehmen sind auf der Suche nach Möglichkeiten zur Schaffung von erfolgreichen, hochleistungsfähigen Arbeitsumgebungen, die die ganzheitliche Gesundheit der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, einschließlich derjenigen, die mit der Wartung und Instandhaltung wichtiger betrieblicher Infrastrukturen vor Ort betraut sind. Angesichts steigender Wartungskosten wächst der Bedarf an EMM-Tools, da Unternehmen versuchen, die groß angelegte Bereitstellung von AIDC-Infrastrukturen wie mobilen Computern und Etikettendruckern, die in Fabriken, Lagern und anderen Bereichen eingesetzt werden, zu optimieren.„Service und Wartung sind eine zentrale Komponente unserer Vision, der vertrauenswürdigste Partner unserer Kunden für gemeinsames Wachstum zu sein“, sagt Kazuki Ikeda, Leiter des weltweiten Hardware-Vertriebs bei SATO Holdings Corporation. „Wir wollen Ausfallzeiten minimieren und die kritische Etikettierungsinfrastruktur unserer Kunden betriebsbereit halten und ihnen volle Transparenz über ihre Abläufe bieten.“Lim Yee, Senior Executive der Global Business Division bei CipherLab, erklärte: „Wir freuen uns, im Rahmen dieser globalen Partnerschaft mit SATO ReMoCloud × SOS vorzustellen, unsere integrierte Plattform zur Verwaltung von SATO-Druckern und robusten mobilen Geräten von CipherLab. Gemeinsam bieten wir Bereitstellung, Transparenz und effiziente Fernwartung in einem Schritt und sichern so das gemeinsame Wachstum für unsere geschätzten Kunden weltweit.“Weltweit sind bereits über 120.000 SATO-Drucker (3) zur Fernüberwachung und Fehlerbehebung an SATO Online Services angeschlossen. Nahezu tausend Partnersysteme (3) nutzen ReMoCloud, um große Flotten von CipherLab Android-Geräten zu verwalten.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem SATO-Vertreter vor Ort.Entdecken Sie ReMoCloud × SOS in diesem Video Wenn Sie eine Vorführung wünschen, wenden Sie sich bitte an CipherLab *Alle Firmen- und Produktnamen sind Eigentum und Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.(1) „SOS“ ist ein Akronym für SATO Online Services, einen cloudbasierter vorbeugenden IoT-Wartungsservice, der den Druckerstatus in einer Dashboard-Ansicht zur Fehlerbehebung bei SATO-Druckern visualisiert.(2) Bereitstellung ist der Prozess der Einrichtung eines Geräts, das über die IT-Richtlinien des Unternehmens verwaltet wird.(3) Stand: Juli 2023.Über CipherLabCipherLab ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten und Systemen für die automatische Identifizierung und Datenerfassung. Die mobilen Computer und Scanner des Unternehmens sind in die Netzwerke einiger der bekanntesten Logistik-, Einzelhandels-, Vertriebs- und Gesundheitsunternehmen der Welt integriert und helfen ihnen, sowohl vor Ort als auch unterwegs effizienter und effektiver zu arbeiten. Das weltweit tätige Unternehmen CipherLab hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, mit Niederlassungen in China, den Niederlanden und den USA und wird an der taiwanesischen Börse (Taiwan OTC: 6160) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cipherlab.com Über SATOSATO (TOKYO: 6287) ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen zur automatischen Identifizierung und Datenerfassung für führende Unternehmen in der gesamten Lieferkette. SATO hilft dabei, jedes „Ding“ zu kennzeichnen, um es in Big Data umzuwandeln und es in Echtzeit verfügbar zu machen. Als Vorreiter auf dem Gebiet der Kundenbedürfnisse vor Ort entwickelt SATO Hardware, Software und Verbrauchsmaterialien und integriert diese in Angebote von Drittanbietern, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Daten für eine vernetzte Welt der Produktivität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu erfassen und zu visualisieren. SATO wurde 1940 gegründet und ist in 26 Ländern mit über 5.600 Mitarbeitern vertreten. Für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, meldete das Unternehmen einen Umsatz von 142.824 Millionen Yen (1,05 Milliarden Dollar*).Weitere Informationen über SATO finden Sie unter www.sato-global.com *Basierend auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1 USD = 135,49 JPY

Die integrierte EMM-Softwarelösung ReMoCloud × SOS von CipherLab und SATO