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Приветствие мэра и губернатора Вены V Венскому балу в Ашхабаде

Приветствие мэра и губернатора Вены V Венскому балу в Ашхабаде

10/10/2023

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После двухлетнего перерыва из-за пандемии Вена, мировая столица музыки, приглашает вас вновь погрузиться в неповторимый дух города и провести незабываемый вечер. Ещё в эпоху венского классицизма город вдохновлял выдающихся композиторов, таких как Гайдн, Моцарт и Бетховен, и их всемирно известную музыку.

Австрийская столица известна, и как международная столица танца и венских бальных традиций. Во всем мире люди отмечают начало нового года легендарным вальсом «Голубой Дунай» и типичными танцевальными мелодиями членов династии Штраусов.

Благодаря уникальной музыке и атмосфере, созданной неповторимым духом Вены, традиционные венские балы за границей превратились в крупные международные мероприятия. Наконец-то наши гости в Ашхабаде смогут услышать «Аллес Вальцер!» – традиционный призыв танцевать на ежегодном Венском оперном балу.

С легендарными венскими балами в других странах город Вена делится со всем миром своим жизнеутверждающим духом дружбы и легкости.

Венский бал в Ашхабаде – один из самых ярких в своем роде, он является символом радости, мира и международного взаимопонимания.

В данном контексте, желаю организаторам большого успеха, а всем гостям незабываемого вечера и насладиться неповторимой атмосферой Вены под чары традиционного венского вальса.

 

Михаель Людвиг,
Мэр и губернатор Вены.

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Приветствие мэра и губернатора Вены V Венскому балу в Ашхабаде

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