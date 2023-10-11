大昇化工將在印度和印尼建廠，拓展發泡技術和全球製造的足跡
新工廠和設備將提供優質創新產品以支援當地客戶需求
我們在印尼和印度新建立的工廠備有最先進的生產設備，主要就是為了在當地提供創新永續、優質的產品性能給我們所有的Tier 1 合作夥伴和品牌客戶。在這兩個工廠的開發過程中，我們持續倡導永續、透明和協作的閉環式製造策略，以推動整體發泡和鞋業供應鏈在當地的永續發展。”PORTLAND, OR, USA, October 11, 2023 /EINPresswire.com/ -- 全球領先的高性能發泡技術製造商 -大昇化工 (DSC®) 宣佈在印尼爪哇巴拉特 (Jawa Barat, Indonesia) 和印度廷迪瓦南(Tindivanam, India) 建立兩個新的垂直整合一體化製造工廠。 這項策略發展凸顯了大昇化工全球化生產的堅定決心，不僅致力於提高產能，並且提供優質的當地支援及服務，以滿足Tier 1 製鞋廠和品牌客戶的獨特需求。
— 大昇化工執行長 Johnson Chang
大昇化工執行長 Johnson Chang表示：「我們在印尼和印度新建立的工廠備有最先進的生產設備，主要就是為了在當地提供創新永續、優質的產品性能給我們所有的 Tier 1 合作夥伴和品牌客戶。在這兩個工廠的開發過程中，我們持續倡導永續、透明和協作的閉環式製造策略，以推動整體發泡和鞋業供應鏈在當地的永續發展。」
印尼和印度新工廠的建立，將使大昇化工的全球產能每月約莫增加 2,400 萬雙鞋墊，並提升大昇給品牌客戶和供應鏈合作夥伴在印度和印尼兩個區域的服務。印尼爪哇巴拉特 (Jawa Barat) 目前已經開始實施試產，將於 2023 年 11 月全面投產。印度廷迪瓦南 (Tindivanam) 將於 2024 年破土動工，計劃於 2026 年全面投產。
大昇化工執行長Johnson Chang說到：「本地製造的這項策略促使我們提供更靈活敏捷的服務給所有品牌客戶，讓我們生產更優質的產品，促進整體產業的成長和發泡技術的研發。」
這兩間位於印尼和印度的垂直一體化製造工廠皆採用最先進的設備，並擁有設備齊全的性能測試實驗室，使大昇能夠持續研發新的材料技術、生產高優質的產品。性能測試實驗室除了根據大昇的標準對材料進行嚴格測試以外，更結合了Tier 1 合作夥伴和品牌客戶所指定的材料測試基準，以確保提供客戶最高品質的材料技術。
印尼和印度兩個新廠的發展核心是大昇化工對永續發展的堅定承諾。除了透過閉環式生產系統將廢棄的發泡材料重新整合納入新的生產週期，大昇同時實踐智能製造，整合智能設備簡化整體工廠的生產線、提高生產效率、減少浪費並擴大產能。
大昇在永續生產的規劃上，包含了未來2-3年內將在新建工廠實施再生能源。值得注意的是，目前大昇在越南和中國的工廠已使用太陽能供電，並計劃在2024年和2025年擴大升級其再生能源的使用。
印度和印尼的拓展計劃預計將在當地創造超過 1500 個就業機會。 為了有效管理這一擴張，大昇在兩個國家建立了專門的營運團隊，以建立當地關係並為客戶提供優質服務。 營運管理團隊也提出了「種子培訓計畫」，致力於培養當地員工的領導力和專業發展、生產品質的穩定性和卓越的績效標準。
大昇化工全球的生產足跡涵蓋了中國、印度、以及位於越南（南、北）的四間工廠，和兩間位於印尼（中爪哇、西爪哇）的工廠。 大昇總部位於台灣，在韓國、日本、波士頓和印度分別設有業務據點，並在美國波特蘭和密西根州設有兩個創新研發中心。
大昇化工成立於 1945 年，一直是運動品和床墊行業的發泡材料創新先驅。 大昇以其優質舒適和高性發泡材料技術DURAPONTEX™ 閉孔式發泡材 (closed-cell foam) 和 DREAMCELL™ 開孔式發泡材 (open-cell foam) 而聞名，已經為一些世界頂級品牌提供運動鞋類或運動護具提供先進創新的材料技術。目前Adidas, Brooks, Converse, Deckers, Mizuno, New Balance, NIKE, On, PUMA, Skechers, Sperry, Superfeet, Teva 和Under Armour 等品牌都在使用大昇化工的發泡材料技術製作舒適性能的鞋類和運動護具產品。
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Katherine May
Dahsheng Chemical
katherine.may@dahsheng.us
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