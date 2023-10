Empresas de mobilidade de topo, 10 000 profissionais internacionais e mais de 300 oradores na GMC2023

Global Mobility Call Expo 2022 Global Mobility Call 2022 Edition Global Mobility Call 2023 Banner

Com 104 expositores em Madrid, de 24 a 26 de outubro, a Global Mobility Call aumenta a participação nacional e internacional em 76% na sua segunda edição

MADRID, SPAIN, October 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- Numa altura em que o mundo se esforça por reduzir rapidamente as emissões poluentes e, ao mesmo tempo, proporcionar soluções de mobilidade seguras, acessíveis e sustentáveis para todos, a Global Mobility Call surge como o principal congresso e exposição internacional onde se reúnem todos os anos os primeiros impulsionadores da mobilidade sustentável.

Madrid está a preparar-se para acolher uma segunda edição transformadora da GMC, estabelecendo-se como o ponto de encontro central para os líderes da mobilidade sustentável. Mais de 10.000 profissionais de um vasto espetro de indústrias e 25 países, com uma presença significativa de empresas europeias e latino-americanas, irão convergir para a vibrante cidade de Madrid de 24 a 26 de outubro.

A participação cresceu em 76% (104 expositores) em relação a 2022, bem como a presença de empresas internacionais que representam 25% do total, em comparação com 10% da edição anterior. O evento promete um interessante intercâmbio de conhecimentos, percepções da indústria e oportunidades expansivas de networking e negócios, marcando um passo significativo na mobilidade sustentável global.

O Congresso e a Expo GMC funcionam como uma plataforma internacional única, reunindo todas as indústrias e partes interessadas envolvidas na mobilidade sustentável de pessoas e bens, onde os participantes terão a oportunidade de aprofundar as últimas tendências, inovações revolucionárias e projectos de ponta que estão a moldar o futuro da mobilidade global sustentável.

Ideias dos líderes mundiais

O Congresso GMC será um farol de conhecimento e experiência, com mais de 100 apresentações, palestras e mesas redondas conduzidas por 300 oradores, 40% dos quais são internacionais. O evento orgulha-se de acolher um alinhamento estelar de líderes internacionais que representam diversos domínios. Entre os oradores destacam-se Bertrand Piccard, da Solar Impulse Foundation, Jeremy Rifkin, conselheiro da UE, Peggy Liu, da JUCCCE, Julia López Ventura, do C40 Cities Climate Leadership Group, e Natalia Bayona, directora executiva da Organização Mundial do Turismo (OMT), entre outros.

O Auditório será o palco mais exclusivo que acolherá apresentações estratégicas de prestigiados parceiros de negócio da GMC, como a Iberdrola, Uber, BP, ADIF, Renfe ou Iberia. O evento irá desenvolver oito itinerários temáticos em três Ágoras distintas, explorando tópicos cruciais como O Caminho para o Net-Zero, Transporte Sustentável, Tecnologia e Inovação, Cidades Inteligentes e Habitáveis, e Melhores Negócios para o Desenvolvimento Económico. Cada itinerário é meticulosamente selecionado, oferecendo profundidade e visão do mundo multifacetado da mobilidade sustentável.

Coincidindo com a Presidência Espanhola do Conselho da União Europeia, a GMC acolherá três eventos oficiais da Presidência da UE em torno da mobilidade, que reunirão representantes de alto nível de governos nacionais, subnacionais e locais.

A CMC contará ainda com a presença de instituições internacionais como a UN-HABITAT, World Bank Group, UNWTO, Comissão Europeia, UITP; bem como com a participação de instituições e associações internacionais no congresso e em eventos como: governação e dados entre departamentos governamentais; sistema nacional de mobilidade como o ministerio espanhol MITMA; e representantes da França, Alemanha e América Latina na Mesa Redonda “Acelerar a mobilidade com emissões zero na América Latina” (com Silvia Rojas, da ALAMOS; ICCT e AMUNCH).

As sessões da Presidência espanhola reunirão mais de 150 membros dos grupos de trabalho dos 27 Estados-Membros da UE.

A Itália terá uma presença muito ativa, com oito empresas agrupadas sob a égide da Agência Italiana do Comércio (ICE). Haverá também várias visitas de delegações internacionais, como o ICEX Portugal (AICEP), a delegação de Porto Rico ou a delegação de Xangai.

Expo GMC: Inovação e oportunidade em primeiro lugar

A GMC Expo surge como o espaço ideal para o estabelecimento de contactos e o desenvolvimento de negócios. Mais de 100 empresas consolidadas e outras em fase de arranque apresentarão os seus projectos inovadores, promovendo o estabelecimento de redes e criando oportunidades de negócio sem precedentes. A exposição apresentará um conjunto diversificado de setores, incluindo os transportes, as infra-estruturas, os bens de consumo, a tecnologia e o sector jurídico, desempenhando cada um deles um papel fundamental no desenvolvimento de soluções de mobilidade.

O desenvolvimento tecnológico e a inovação, com vista a soluções de mobilidade sustentável, serão os protagonistas deste novo convite. Entre outras propostas, será apresentado o novo carro das 24H Lemans, no dia 24 de outubro, e o primeiro táxi aéreo espanhol movido a drones. Além disso, a EDP trará um simulador de Fórmula E; a Fundación ONCE apresentará um robô-guia para invisuais; a SETGA dará destaque aos seus sistemas de iluminação pedonal; a GSS POWER destacará os seus carregadores ultra-rápidos para veículos eléctricos; a Teralco apresentará a sua plataforma colaborativa que promove a mobilidade sustentável; a Sisas promoverá um sistema de segurança para peões e o seu dispositivo de segurança para ciclovias; e a CIIMA-UP4 reúne 4 universidades técnicas e empresas do sector privado para mostrar algumas das soluções mais inovadoras para a mobilidade do futuro.

Os participantes que se inscreverem até 16 de outubro beneficiarão de um desconto de 50%.

O programa completo e a lista de parceiros, expositores e oradores estão disponíveis no sítio Web.

Acreditação de imprensa.

What is Global Mobility Call?