Des entreprises de mobilité de premier plan, 10 000 professionnels et plus de 300 conférenciers participeront au GMC2023

Global Mobility Call Expo 2022 Global Mobility Call 2022 Edition Global Mobility Call 2023 Banner

Avec ses 104 exposants à Madrid du 24 au 26 octobre, le Global Mobility Call augmente la participation nationale et internationale de 76 %

MADRID, ESPAGNE, October 5, 2023 /EINPresswire.com/ -- Alors que le monde s'efforce de réduire rapidement les émissions polluantes tout en fournissant des solutions de mobilité sûres, abordables et durables pour tous, le Global Mobility Call s'est imposé comme le congrès et l'exposition internationaux clés où les acteurs de premier plan de la mobilité durable se rencontrent chaque année.

Madrid s'apprête à accueillir la deuxième édition du GMC transformateur, qui s'impose comme le point de rencontre central des leaders de la mobilité durable. Plus de 10 000 professionnels issus d'un large éventail d'industries et de 25 pays, avec une présence significative d'entreprises européennes et latino-américaines, convergeront vers la ville dynamique de Madrid du 24 au 26 octobre.

La participation a augmenté de 76 % par rapport à 2022, avec 104 exposants, et la présence d'entreprises internationales représente 25 % du total, contre 10 % lors de l'édition précédente. L'événement promet un riche mélange d'échange de connaissances, d'aperçus de l'industrie et de vastes opportunités de réseautage et d'affaires, marquant une avancée significative dans la mobilité durable mondiale.

Le congrès et l'exposition GMC constituent une plateforme internationale unique, rassemblant toutes les industries et parties prenantes impliquées dans la mobilité durable des personnes et des biens. Les participants auront l'occasion de se plonger dans les dernières tendances, les innovations révolutionnaires et les projets de pointe qui façonnent l'avenir de la mobilité durable à l'échelle mondiale.

Points de vue des leaders mondiaux

Le congrès GMC sera une source de connaissances et d'expertise, avec plus de 100 présentations, conférences et tables rondes animées par 300 orateurs, dont 40 % sont internationaux. L'événement s'enorgueillit d'accueillir une brochette de leaders internationaux représentant divers domaines. Parmi les orateurs les plus connus, citons Bertrand Piccard, de la Fondation Solar Impulse, Jeremy Rifkin, conseiller de l'UE, Peggy Liu, de JUCCCE, Julia López Ventura, du C40 Cities Climate Leadership Group, et Natalia Bayona, directrice exécutive de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), entre autres.

L'auditorium sera la scène la plus exclusive, accueillant les présentations stratégiques de prestigieux partenaires commerciaux de GMC tels qu'Iberdrola, Uber, BP, ADIF, Renfe ou Iberia. L'événement proposera huit itinéraires thématiques à travers trois Agoras distinctes, explorant des sujets cruciaux tels que la voie vers le Net-Zero, le transport durable, la technologie et l'innovation, les villes intelligentes et vivables, et la croissance des affaires et de développement durable. Chaque itinéraire est méticuleusement conçu, offrant un aperçu en profondeur des multiples facettes du monde de la mobilité durable.

Coïncidant avec la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne, le GMC accueillera trois événements officiels de la présidence de l'UE autour de la mobilité, qui rassembleront des représentants de haut niveau des gouvernements nationaux, infranationaux et locaux.

Le GMC comptera également sur la présence d'institutions internationales telles que UN-HABITAT, le Groupe de la Banque mondiale, l'OMT, la Commission européenne, l'UITP, ainsi que sur la participation d'institutions et d'associations internationales au congrès, avec des événements tels que : Gouvernance et données entre les départements gouvernementaux; Système national de mobilité. MITMA. France. Allemagne ; ou Table ronde LATAM. Accélérer la mobilité zéro émission en Amérique latine (Silvia Rojas, ALAMOS ; ICCT et AMUNCH).

Les sessions de la présidence espagnole réuniront plus de 150 membres des groupes de travail des 27 États membres de l'UE.

L'Italie aura une présence très active avec huit entreprises regroupées sous l'égide de l'Agence italienne du commerce (ICE). Il y aura également plusieurs visites de délégations internationales, telles que l'ICEX Portugal, la délégation de Porto Rico ou la délégation de Shanghai.

GMC Expo : L'innovation et les opportunités avant tout

L'exposition GMC se présente comme l'espace ultime de mise en réseau et de développement des affaires. Plus de 100 entreprises et start-ups présenteront leurs projets innovants, favorisant ainsi la mise en réseau et débloquant des opportunités commerciales sans précédent. L'exposition présentera un large éventail de secteurs, notamment les transports, les infrastructures, les biens de consommation, la technologie et le secteur juridique, chacun jouant un rôle essentiel dans le développement de solutions de mobilité.

Le développement technologique et l'innovation, visant des solutions de mobilité durable, seront les protagonistes de ce nouveau GMC. Entre autres propositions, la nouvelle voiture des 24H du Mans sera dévoilée le 24 octobre, et le premier taxi aérien espagnol propulsé par des drones sera également présenté. En outre, EDP apportera un simulateur de Formule E ; la Fundación ONCE présentera un robot guide pour les personnes aveugles ; SETGA mettra en avant ses systèmes d'éclairage pour piétons ; GSS POWER présentera ses chargeurs de VE ultra-rapides ; Teralco présentera sa plateforme collaborative qui promeut la mobilité durable ; Sisas fera la promotion d'un système de sécurité pour piétons et de son dispositif de sécurité pour les pistes cyclables ; et CIIMA-UP4 rassemble 4 universités techniques et des entreprises du secteur privé pour présenter certaines des solutions les plus innovantes pour la mobilité de l'avenir.

Les participants qui s'inscrivent avant le 16 octobre bénéficieront d'une réduction de 50 %.

Le programme complet et la liste des partenaires, des exposants et des intervenants sont disponibles sur le site.

Cliquez ici pour accéder à l'accréditation presse.

What is Global Mobility Call?