A WAVR Apresenta um Conversor de Energia das Ondas Expansível

WAVR com acessórios híbridos Conjunto de conversores de energia das ondas WAVR WAVR nas ondas

Em parceria com a SB Internacional do Brasil, a WAVR exibe um design modular para fácil expansão

Como todos percebemos o impacto potencial da tecnologia, recomendo que provemos o conceito e divulguemos as informações o mais rápido possível. ” — Ex-governador do Havaí, John Waihee

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRAZIL, September 29, 2023 / EINPresswire.com / -- A WAVR LLC criou o protótipo de seu conceito modular de Conversor de Energia das Ondas (WEC). A tecnologia transforma a energia das ondas em eletricidade. O design modular da unidade destinada ao consumidor permite fácil integração com outras tecnologias de energia renovável e expansão para aplicações maiores.Com a ajuda da SB Internacional, de Belo Horizonte, MG, a empresa espera apresentar rapidamente sua solução inovadora de energia renovável. Sílvia Bonatto, da SB Internacional, foi uma das primeiras parceiras e agora se junta a uma equipe internacional para navegar pelas complexidades das relações públicas internacionais.Embora o primeiro protótipo produza menos de 3 watts por metro quadrado, menos de um quarto do que os novos painéis solares normalmente conseguem, a empresa acredita que a tecnologia é muito promissora.Enquanto o pico solar é em média inferior a sete horas por dia, a energia das ondas é quase constante. Portanto, o dispositivo WAVR não sofre dos problemas de intermitência que afetam outras tecnologias de energia renovável. A necessidade de baterias para equilibrar a carga elétrica durante os períodos de inatividade é significativamente reduzida, assim como as preocupações ambientais relacionadas aos sistemas de baterias.No entanto, a tecnologia com patente pendente da WAVR não precisa competir com outras tecnologias de energia renovável – ela pode ser usada em conjunto com tecnologias solares, hidrelétricas e eólicas, conforme ilustrado no site da empresa: https://www.thewavr.com/ Painéis solares, turbinas eólicas e turbinas hidrelétricas podem ser incorporados ao projeto WAVR para criar sistemas híbridos.“Acreditamos que existe lugar para uma tecnologia que possa gerar uma fonte confiável de eletricidade sem depender excessivamente de baterias”, disse o fundador da WAVR, Clyde Igarashi. “Obviamente gostaríamos que a produção fosse competitiva com a energia solar desde o início, mas estamos felizes com o primeiro protótipo. Esperamos que os dispositivos futuros tenham maior rendimento à medida que atualizamos os componentes e melhoramos continuamente o design. ”No início, as aplicações oceânicas de baixo consumo de energia que dependem de um fluxo constante de eletricidade, como boias de dados e dispositivos de Internet das Coisas (IOT), seriam adequadas para a tecnologia WAVR. Porém, aplicações que necessitam de mais energia elétrica também podem ser acomodadas por causa do design modular – o que facilita a expansão, aumentando o número de módulos utilizados. Se o número de módulos for duplicado, a eletricidade produzida será aproximadamente o dobro.O protótipo atual possui cinco módulos, mas esse número pode ser aumentado para aplicações com maiores necessidades energéticas. Além disso, vários dispositivos WAVR podem ser configurados em conjuntos para gerar ainda mais eletricidade, semelhante aos parques solares.O conceito WAVR passou da ideia ao protótipo em pouco mais de um ano. A empresa conseguiu isso sem a ajuda de grandes parceiros ou subsídios governamentais, mas já atraiu a atenção de líderes políticos e empresariais proeminentes.O consultor do projeto WAVR, o ex-governador do Havaí, John Waihee, disse: “Como todos percebemos o impacto potencial da tecnologia, recomendo que provemos o conceito e divulguemos as informações o mais rápido possível. A Iniciativa de Energia Limpa do Havaí pretende alcançar um portfólio de energia 100% limpa até 2045. … Podemos chegar atrasados à festa, mas podemos desempenhar um papel importante na consecução desse objetivo. ”Sobre a WavrEm 2016, o fundador da Wavr, Clyde Igarashi, em colaboração com o consultor da empresa, Dr. Victor Cheboxarov, obteve com sucesso uma patente para o conceito de um Conversor de Energia de Ondas em grande escala. Esse conceito inovador permite a conversão ressonante de energia mecânica em eletricidade. Apesar de enfrentarem muitos obstáculos associados a projetos desse porte, o Dr. Cheboxarov continua comprometido com a pesquisa e desenvolvimento contínuo dessa tecnologia promissora, ao lado de seus outros projetos em sua universidade na Rússia.A inspiração do Sr. Igarashi para estabelecer a Wavr LLC em 2022 surgiu de uma reunião decisiva com o ex-governador do Havaí, John Waihee, que atualmente atua como consultor da empresa. O Governador Waihee aconselhou a equipe da Wavr a concentrar sua expertise no desenvolvimento de sistemas compactos e modulares que pudessem ser rapidamente implantados e dimensionados conforme necessário. Sua recomendação foi baseada em suas experiências pessoais com projetos de energia em grande escala, que frequentemente enfrentavam complexidades além dos aspectos técnicos.Desde sua criação, a equipe da Wavr cresceu e está firmemente comprometida com o rápido desenvolvimento de tecnologias práticas e acessíveis de energia renovável. Essa dedicação nasce da ambição de enfrentar os desafios urgentes impostos pela mudança climática, principalmente reduzindo a dependência de combustíveis fósseis para as necessidades energéticas.Sobre a SB InternacionalVisite: http://sbinternacional.com Liderada por Sílvia Bonatto, a SB Internacional é especializada na elaboração de comunicados de imprensa impactantes de longo alcance, juntamente com soluções integradas para o comércio internacional.O seu objetivo é capacitar as empresas para prosperarem no mercado global. Além disso, fornecer serviços de consultoria estratégica, orientando empresas e criadores de conteúdos para o triunfo internacional através de comunicação eficaz e colaboração estratégica.

WAVR Conversor de Energia das Ondas