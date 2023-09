AUTO24.africa s'étend dans 4 nouveaux pays AUTO24.africa apporte confiance et transparence dans les transactions des véhicules d'occasion AUTO24.africa développe une offre de véhicules électriques en Afrique

AUTO24 lance sa plateforme de voitures d'occasion sur quatre nouveaux marchés : Maroc, Rwanda, Sénégal et Afrique du Sud

CASABLANCA, MAROC, September 27, 2023 / EINPresswire.com / -- AUTO24.africa , une plateforme innovante de voitures d'occasion, a annoncé aujourd'hui son expansion sur quatre nouveaux marchés africains : le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Cette démarche fait suite à une première année remarquablement réussie en Côte d'Ivoire et positionne la plateforme pour devenir le principal détaillant multi-marques du continent pour les voitures d'occasion. Suite à l'investissement de Stellantis l'année dernière, AUTO24.africa révolutionne le secteur automobile africain avec des offres inédites pour ses clients."Notre obsession est de placer le client au cœur de nos préoccupations," a déclaré Axel Peyrière, PDG d'AUTO24. "Notre objectif n'est pas seulement d'être les meilleurs sur le marché, mais de garantir des services inégalés pour chaque acheteur et vendeur de voitures d'occasion. Cette expansion témoigne de notre dévouement."AUTO24.africa propose des services exclusifs et inégalés, incluant une politique de remboursement de cinq jours, une garantie de six mois, un entretien d'un an et des plans d'assurance d'un an pour tous les véhicules. La plateforme offre également des options de financement pratiques en association avec plusieurs partenaires. Ces avantages sont une première dans de nombreux pays africains et redéfinissent le standard de possession de voiture sur le continent.Stellantis, en tant qu'investisseur principal, continue de soutenir AUTO24.africa dans son parcours ambitieux, qui s'aligne parfaitement avec le plan stratégique DARE FORWARD 2030 de Stellantis, en contribuant à élargir notre offre de solutions de mobilité pour répondre aux besoins des clients en Afrique.Africar Group, la société mère d'AUTO24.africa, est pionnière dans les annonces automobiles en ligne en Afrique subsaharienne depuis sa création en Australie en 2016. La société utilise la technologie de pointe pour offrir des expériences numériques qui répondent aux besoins spécifiques du marché africain.L'expansion de cette année s'inscrit dans la vision à long terme d'AUTO24.africa de devenir le premier détaillant multi-marques de voitures d'occasion certifiées en Afrique. La plateforme vise à introduire encore plus de fonctionnalités qui amélioreront davantage l'expérience d'achat et de vente de voitures, le tout en toute confiance et transparence.Les plateformes à venir pour les pays nouvellement ajoutés seront disponibles en langues internationales et locales, répondant ainsi à un plus large éventail de clients. Ces sites dédiés — auto24.ma pour le Maroc, auto24.rw pour le Rwanda, auto24.co.za pour l'Afrique du Sud et auto24.sn pour le Sénégal — offriront une fonctionnalité exceptionnelle permettant aux clients de réserver et de sécuriser leur voiture souhaitée avant un essai routier et l'achat final. Cette offre distincte établit un nouveau standard sur le marché, améliorant encore l'expérience client.À propos de StellantisStellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) est l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux et un fournisseur de solutions de mobilités. Ses marques emblématiques incarnent la passion de leurs fondateurs visionnaires et des clients d'aujourd'hui à travers leurs produits et services innovants, incluant Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys. Animés par notre diversité, nous menons la façon dont le monde bouge - aspirant à devenir la plus grande entreprise technologique de mobilité durable, non la plus grande, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles elle opère. Pour plus d'informations, visitez www.stellantis.com À propos d'Africar GroupAfricar Group Pty Ltd est une entreprise australienne qui possède, développe et gère le plus grand réseau de marketplaces automobile en Afrique. Disponible dans plus de 45 pays et couvrant des marchés totalisant plus d'un milliard de personnes, elle a aidé des millions d'acheteurs et de vendeurs de véhicules d'occasion à effectuer des transactions plus sûres et plus faciles au cours des dernières années. Africar Group est une entreprise initiée par Emerging Classifieds Ventures (www.ecv.ventures), spécialisée dans la création et la gestion de marketplaces dans les marchés émergents. Pour plus d'informations, visitez www.africargroup.com