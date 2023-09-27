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В Саудовской Аравии завершилась 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Церемония закрытия pасширенная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Церемония закрытия pасширенная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Закрытие заседания pасширенная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Эр-Рияд, Саудовская Аравия, September 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- Расширенная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и его первое за четыре года очное заседание успешно завершились в Эр-Рияде. В список внесли 42 новых объекта, а также расширили описания пяти объектов, уже находящихся в Списке.

В течение двух недель Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проводил пленарные заседания с представителями 21 государства-участника, избранных Генеральной Ассамблеей. На них оценивали состояние объектов, внесенных в Список всемирного наследия. Эти пленарные заседания способствовали важнейшему международному диалогу и обмену идеями, сосредоточенными на защите, сохранении и поддержании всемирного наследия.

В результате в Список были внесены 33 объекта культурного и девять объектов природного наследия: 15 в Европе, 12 в Азии, шесть в Африке, шесть в Америке и три на Ближнем Востоке.

В список новых объектов был также включен заповедник Урук Бани Маарид, седьмой объект всемирного наследия Саудовской Аравии и ее первый объект природного наследия, что подчеркивает успех работ Королевства по защите и сохранению экосистем страны и ее природного наследия.

Лазар Элунду Ассомо, директор Всемирного наследия ЮНЕСКО, сказал: «Я хотел бы выразить сердечную благодарность принимающей стороне, Королевству Саудовская Аравия, за ее теплое гостеприимство, тщательную организацию и приверженность сохранению культурного и природного наследия. Эр-Рияд принял нас с распростертыми объятиями, и за проведенное здесь время мы смогли лучше лучше узнать культуру страны и доброту ее граждан».

Организации, которые оказали помощь в проведении расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, были отдельно отмечены на церемонии закрытия, состоявшейся 22 сентября в Университете принцессы Нуры бинт Абдул Рахман в Эр-Рияде. На церемонии закрытия Саудовский национальный оркестр и хор исполнили традиционные и современные композиции, такие как Самри, аль-Дана, аль-Рибаш и аль-Янбаави.

Успешное проведение Комитета в Эр-Рияде подтверждает приверженность Королевства поддержке глобальных усилий по сохранению и защите мирового наследия, а также подчеркивает, что Саудовская Аравия становится новым хабом крупных международных мероприятий.

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Информация для редактора
Королевство Саудовская Аравия (КСА) гордится тем, что принимает у себя расширенную 45-ю сессию Комитета всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Сессия проходит в Эр-Рияде с 10 по 25 сентября 2023 года и подчеркивает приверженность Королевства поддержке глобальных усилий по сохранению и защите наследия в соответствии с целями ЮНЕСКО.

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В Саудовской Аравии завершилась 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

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