La 45ème session du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO se termine avec succès en Arabie saoudite

Cérémonie de clôture de la 45ème session du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO à Riyadh, en Arabie saoudite

RIYAD, ARABIE SAOUDITE , September 27, 2023 / EINPresswire.com / -- La 45ème session élargie du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO, première réunion du comité en personne depuis quatre ans, s'est terminée avec succès aujourd'hui à Riyad, en Arabie saoudite. La session a vu le plus grand nombre de sites inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial depuis deux décennies, avec 42 nouveaux sites ajoutés et cinq sites existants agrandis.Au cours des deux dernières semaines, le Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO, composé de représentants de 21 États élus par l'Assemblée générale, s'est réuni pour examiner les sites en vue de leur inscription sur la Liste du Patrimoine mondial et examiner l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial en péril. Grâce à des séances plénières, le Comité a facilité un dialogue international et l'échange d'idées, axés sur la protection, la conservation et la sauvegarde du patrimoine mondial.Au total, 33 nouveaux sites du patrimoine culturel et neuf nouveaux sites du patrimoine naturel ont été inscrits, dont 15 en Europe, 12 en Asie, six en Afrique, six dans les Amériques et trois au Moyen-Orient.Parmi la liste des nouveaux sites inscrits figure la réserve Uruq Bani Ma'arid, le septième site du patrimoine mondial d'Arabie saoudite et son premier site du Patrimoine naturel, soulignant les efforts continus du Royaume pour protéger et préserver ses écosystèmes et son patrimoine naturel.Lazare Eloundou Assomo, Directeur du Patrimoine mondial à l'UNESCO, a déclaré : « Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au pays hôte, le Royaume d'Arabie Saoudite, pour son hospitalité chaleureuse, son organisation méticuleuse et son engagement parfait en faveur de la préservation du patrimoine culturel et naturel. Riyad nous a accueillis à bras ouverts et nous avons été fascinés par les expériences culturelles présentées depuis notre arrivée et la gentillesse naturelle manifestée par la population. »Les institutions qui ont contribué à l'organisation de la 45ème session élargie du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO ont également été remerciées lors d'une cérémonie de clôture qui s'est tenue à l'Université Princesse Nourah bint Abdul Rahman à Riyad. Lors de la cérémonie de clôture, les délégués de l'UNESCO et les invités ont pu profiter d'une fusion de mélodies traditionnelles interprétée par l'Orchestre et le Chœur national saoudien, récemment rentrés de New York dans le cadre d'une tournée où ils s'étaient également déjà produits à Mexico et à Paris, présentant le meilleur de la musique et des arts du spectacle saoudiens à travers le monde. Ils ont présenté des chansons et des spectacles populaires, tels que Samri, al-Dana, al-Ribash et al-Yanbaawi.Le succès de la session du Comité à Riyad réaffirme l'engagement du Royaume à soutenir les efforts mondiaux de sauvegarde et de protection du patrimoine, conformément aux objectifs de l'UNESCO, et souligne la position de l'Arabie saoudite en tant que destination de choix pour les événements à grande échelle.