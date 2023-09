La China National GeneBank Sequence Archive Est Recommandée par Cell Press

La China National GeneBank (CNGB) Sequence Archive (CNSA) a été recommandé comme dépôt spécifique à un type de données par Cell Press. site web du CNGB Sequence Archive (CNSA) Publications scientifiques internationales soutenues par les données stockées au CNSA.

SHENZHEN, CHINA, September 27, 2023 / EINPresswire.com / -- La China National GeneBank (CNGB) Sequence Archive (CNSA), qui est un système de conservation, de partage et d'application des données, a récemment été recommandé par Cell Press comme dépôt spécifique au type de données pour les données de génomique et de génomique fonctionnelle.Cette recommandation place la CNSA aux côtés d'autres dépôts internationaux recommandés par Cell Press, notamment la DNA DataBank of Japan (DDBJ), l'European Nucleotide Archive (ENA), le National Center for Biotechnology Information (NCBI) des États-Unis et le National Genomics Data Center (NGDC) de la Chine.Fondé en 2011, le CNGB est une banque de gènes intégrée de niveau national de premier plan dans le monde, accessible au public. Le CNGB est exploité de manière indépendante par BGI-Research sous contrat avec le gouvernement, un modèle similaire à celui utilisé par les laboratoires nationaux des États-Unis, propriété du gouvernement et exploité par des entrepreneurs.Cette inclusion signifie que Cell Press reconnaît officiellement la CNSA, mettant en évidence son approbation et sa recommandation du CNSA. Les chercheurs internationaux qui soumettent leurs manuscrits aux revues de Cell Press ont désormais la possibilité d'archiver et de partager leurs données scientifiques avec la CNSA, ce qui renforce encore la crédibilité et la valeur accordées au CNSA.Cell Press sélectionne les dépôts recommandés en fonction de critères et d'orientations générales approuvés par la communauté scientifique, qui mettent en évidence les soutiens et les reconnaissances au sein des communautés scientifiques des dépôts, la mise en œuvre des Principes Directeurs des Données FAIR (Trouvabilité, Accessibilité, Interopérabilité et Réutilisabilité), et l'accès ouvert sans restrictions non nécessaires.La CNSA est engagé dans le partage ouvert des données multi-omiques, y compris la génomique, la transcriptomique, la métabolomique, la cellule unique et la transcriptomique spatiale. Le système fournit aux chercheurs du monde entier des services d'archivage de données sûrs, stables et pratiques, encourageant l'utilisation et la réutilisation des données multi-omiques et faisant progresser le développement du secteur mondial des sciences de la vie.En Août 2023, la CNSA a archivé 11 691 TB de données multi-omiques et soutient la soumission et le partage de données de recherche scientifique de plus de 400 institutions de recherche dans le monde entier. Les données soutiennent la publication de 1 229 articles dans 353 revues, y compris des revues de renommée mondiale telles que The Lancet, Science, et Cell.La CNSA a déjà été reconnu par de nombreux éditeurs et journaux internationaux, notamment les séries Wiley, Oxford et Science. Son inclusion par Cell Press marque une autre reconnaissance internationale de la CNSA en matière de gouvernance des données et de pratiques d'ouverture des données scientifiques.Fondée en 1974, Cell Press est une maison d'édition de renommée mondiale qui publie des recherches biomédicales de pointe et des revues dans les domaines de la biochimie, de la génétique, des neurosciences, de l'immunologie, du cancer et d'autres disciplines.