NAVILOGIC DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ ET SA VISION DE L'AVENIR

NaviLogic, société de cybersécurité basée dans l’état du Minnesota, se rebaptise "Virtual Guardian" aux États-Unis.

Il est important que notre nom représente avec précision notre mission : être le gardien de confiance de la sécurité numérique de nos clients.” — Bill Strub, Président de Virtual Guardian

ST. PAUL, MN, UNITED STATES, September 26, 2023 /EINPresswire.com/ -- Navilogic, un fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité basé à St. Paul MN, a changé de nom pour devenir Virtual Guardian / Gardien Virtuel afin de mieux refléter l'accent mis par l'entreprise sur la protection des actifs numériques de ses clients. "Nous sommes ravis de nous rebaptiser Virtual Guardian", a déclaré Bill Strub, cofondateur de NaviLogic et nouveau Président de Virtual Guardian aux ÉU. "Alors que nous continuons à nous développer et à élargir nos offres, il est important que notre nom représente avec précision notre mission : être le gardien de confiance de la sécurité numérique de nos clients."

"Depuis des décennies, nos clients font confiance à Virtual Guardian pour protéger leurs informations sensibles et leurs actifs contre les cybermenaces, et nous prenons cette responsabilité très au sérieux", a déclaré Patrick Naoum, CEO de Virtual Guardian et vice-président exécutif d'ESI Technologies, la société mère de Virtual Guardian. "NaviLogic a été acquise par Virtual Guardian à la fin de 2021, ce qui a permis d'élargir notre équipe nord-américaine et de renforcer notre expertise. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que le changement de marque souligne notre engagement à rester à l'avant-garde de la cybersécurité, en fournissant le plus haut niveau de protection à nos clients à travers l'Amérique du Nord."

Virtual Guardian comprend le cheminement vers une transformation numérique sécuritaire. Les membres de son équipe assument leurs responsabilités de manière professionnelle afin de s'assurer que leurs clients restent en ligne efficacement et demeurent en opération. En étroite collaboration avec ses clients, elle identifie les vulnérabilités, déploie des technologies et des processus pour résoudre les problèmes, et répond aux menaces lorsqu'elles surviennent afin d'en atténuer l'impact. En croisant les personnes, les processus et la technologie, l’entreprise a pour mission d'aider ses clients à atteindre la résilience numérique, en protégeant ce qui compte le plus.

La valeur fondamentale de NaviLogic a toujours été "votre entreprise est notre entreprise", et leur logo, qui illustre une rose des vents pointant les clients dans la bonne direction. Ceci correspond parfaitement à la marque de Virtual Guardian en tant que conseillers et fournisseurs de services et de solutions de cybersécurité de confiance", a déclaré Jennifer Oddo, Sr. Jennifer Oddo, directrice principale du marketing et des opérations stratégiques chez Virtual Guardian et ESI Technologies. "Le changement de nom aidera l'ancienne équipe de NaviLogic à mieux expliquer comment nous comprenons pleinement le rôle critique que joue la cybersécurité dans les parcours de transformation numérique de ses clients, comment nous nous considérons à la fois comme des conseillers et des protecteurs - 'un partenariat inégalé alimenté par la confiance'."

Les changements de marque pour NaviLogic et Virtual Guardian ont commencé par l'intégration du nouveau contenu de virtualguardian.com inspiré par l'écosystème de partenaires et les offres GRC de NaviLogic. Depuis le 26 septembre, les visiteurs du navilogic.com sont redirigés vers le site de Virtual Guardian.

Le podcast sur la cybersécurité "Behind the Shield", précédemment animé par des membres des équipes de NaviLogic et de Virtual Guardian, se poursuivra avec des intervenants récurrents de l’équipe : Patrick Naoum, CEO de Virtual Guardian, Bill Strub, Président de Virtual Guardian aux ÉU, et l'animateur Marco Estrella, Sr. Directeur de la cybersécurité chez Virtual Guardian. Chaque mois, le podcast accueille des invités spéciaux, des partenaires de la cybersécurité aux rockstars reconnues dans l'industrie, comme le journaliste lauréat du prix Pulitzer Byron Acohido et Graham Cluley, animateur du podcast primé "Smashing Security". Comme toujours, la mission de l'émission est d'informer, d'éduquer et de conseiller - en emmenant les auditeurs derrière le bouclier de Virtual Guardian pour partager des informations privilégiées.

Le buzz autour du changement de nom a commencé le mois dernier sur LinkedIn, et a culminé avec le message d'aujourd'hui annonçant le changement de nom et le retrait du compte de NaviLogic : "NaviLogic fait partie de Virtual Guardian depuis près de deux ans, mais aujourd'hui nous avons officiellement changé de nom. Ceux d'entre vous qui ont travaillé en étroite collaboration avec NaviLogic au fil des ans savent que l'entreprise à laquelle ils font confiance n'a pas changé depuis qu'elle s'est jointe à Virtual Guardian et à la famille d'entreprises de ESI Technologies. Notre engagement envers nos clients reste le même : nous faisons de vos affaires nos affaires, en vous aidant à relever les défis critiques auxquels vous êtes confrontés chaque jour. Merci pour tout le soutien que vous avez apporté à la page LinkedIn de NaviLogic au fil des ans. Nous avons une communauté vraiment engagée, et nous nous réjouissons de poursuivre notre connexion à @virtualguardian."