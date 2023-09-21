احتفاءً بذكرى اليوم الوطني 93.. شركتا "ذا شفز" و "سناب شات" توقعان اتفاقية شراكة للإعلان الرقمي

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, September 21, 2023 /EINPresswire.com/ --

تعلن شركة ذا شفز "The Chefz" المتخصصة في توصيل الوجبات والحلويات، اتفاقية شراكة مع منصة سناب شات Snapchat""، بغية تحويل نهجها الإعلاني في المملكة العربية السعودية، مع الاستفادة من مدى الوصول والمشاركة الملحوظين للمنصة.

ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة؛ في الوقت الذي تشهد فيه المنصة إقبالًا متزايدًا في المملكة حيث يصل عدد مستخدميها النشطين في المملكة أكثر من 22 مليون مستخدم، إذ تصل نسبة تواجد الآباء على المنصة الى 71%، مما يجعل تطبيق سناب جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة، ويتجلى عمق التفاعل في عدد مرات فتح التطبيق التي تتجاوز 50 مرة في اليوم، الأمر الذي يكشف ارتباط السعوديين بالسناب وتعلقهم به.

وسبق هذه الشراكة تعاون بين الشركتين هذا العام بمناسبة يوم التأسيس، حيث تعاونا معًا في إطلاق حملة عدسة الواقع المعزز (AR) التي لاقت تفاعلًا كبيرا، وتميزت الحملة بمتوسط ​​وقت تفاعل مع العدسة بمعدل 23.82 ثانية، مما يوضح المستوى العالي لتفاعل المستخدمين على المنصة.

وحصدت عمليات الحفظ والمشاركة أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة الحفظ والمشاركة مقارنة بالقطاع، مما يؤكد نيلها إعجاب الجمهور الوطني في المنصة، وتجاوز عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) حاجز الـ 20 ضعفًا، مما يؤكد العائد الاستثنائي على الاستثمار الذي تم تحقيقه من خلال منصة سناب شات.

وتحقيقًا لمزيد من النجاحات على ذات الصعيد، ارتقت شركة ذا شفز بشراكتها مع سناب شات تمكينًا لإطلاق حملة مبتكرة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، بهدف تسخير قوة انتشار المنصة وتأثيرها، وامتلاكها العديد من الميزات البارزة على الصعيد المحلي في مقدمتها التفاعل اليومي مع عدسات الواقع المعزز، حيث يتفاعل أكثر من 85% من المستخدمين في المملكة.

وحول الشراكة؛ أكد عبدالرحمن مدخلي، مدير التسويق في "ذا شفز": لأن العلاقات حقيقية على سناب شات، فإن التأثير أيضا حقيقي، و في هذه اللحظات الحقيقية النتائج و التأثير الحقيقي، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة والتي سيكون لها بالغ الأثر في نمو أعمال ذا شفز وتوسعها في السوق المحلي السعودي.

كما أضاف عبدالله الغامدي، رئيس قسم التسويق ونمو الأعمال في "ذا شفز" قائلا: "الشراكة مع سناب شات تمثل خطوة هامة لشركة ذا شفز. نحن ملتزمون بتقديم تجارب توصيل وخدمات استثنائية لعملائنا، وهذا التعاون يتيح لنا توسيع دائرة وصولنا وتقديم خدماتنا لجمهور أوسع. نتطلع إلى خلق لحظات لا تُنسى لعملائنا وتقديم ما هو أفضل في مجال الطعام والحلويات بالتعاون مع سناب شات."

بدوره، أعرب مدير تطوير الأعمال لشركة "سناب شات" في المملكة الأستاذ فيصل شمس عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة والتي تستهدف جمهور كبير و نشط، مستشردًا بإحصائية أثبتت أن مستخدمي المنصة هم الأكثر احتمالاً لتذكر إعلانات العلامات التجارية بنسبة 17%، وأكثر احتمالاً لإجراء عمليات شراء بنسبة 34%، وأكثر احتمالاً بنسبة 45% للتوصية بالعلامات التجارية للآخرين، منوهًا في ختام تصريحه إلى أن شراكتهما المتطورة تجسد رؤيتهما المشتركة الرامية للاستفادة من أحدث التقنيات والسرد الإبداعي لجذب العملاء وتحقيق النتائج وتشكيل مستقبل الإعلان الرقمي في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب 60% من المستخدمين النشطين شهريًا في المملكة على منصة Snapchat يبلغون من العمر 25 عامًا أو أكثر، الأمر الذي يؤكد تنوع جمهور المنصة الوطني وشموليته، إضافة إلى اتاحة المنصة إمكانية التواصل مع المستهلكين طوال اللحظات المهمة.