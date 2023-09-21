沙特阿拉伯令出席联合国教科文组织世界遗产委员会会议的国际代表惊叹不已—— 利雅得准备好了
EINPresswire.com/ -- 沙特阿拉伯成功主办第 45 届联合国教科文（UNESCO）世界遗产委员会扩大会议，彰显了其在世界舞台上作为重大国际活动组织者和召集者的地位。
沙特阿拉伯政府及其支持机构作为联合国教科文组织活动的当选主办方，在利雅得 Al Faisaliah 文华东方酒店的世界级设施内接待了 3,000 多名联合国教科文组织代表和来宾。利雅得拥有近 800 万年轻而多样化的人口，是世界第九大股票市场，也是国际企业的地区枢纽，因此日益被视为举办大规模、高规格全球活动的首选目的地。
沙特文化大臣兼沙特国家教育、文化和科学委员会主席贝德尔-本-阿卜杜拉-本-穆罕默德-本-法尔汗-阿勒沙特亲王殿下说： "我们很高兴地欢迎联合国教科文组织世界遗产委员会成员以及来自各成员国的 195 名与会者，在这里与世界分享沙特丰富的文化、热情好客和遗产。作为东道主，我们欢迎各位代表分享我们的首都、世界一流的设施和遗产。我们还重申了沙特王国的承诺，即建立和促进更多的国际平台，以便全球领导人就我们世界面临的关键问题开展开放式合作、创新和对话。
在开幕式上，联合国教科文组织总干事奥黛丽-阿祖莱说： "沙特阿拉伯主办这样一次具有普遍性的会议意义重大，与会者众多，声音各异，辩论激烈。这进一步证明了沙特阿拉伯--位于世界的十字路口之一，拥有丰富的多千年历史——选择投资于文化、遗产和创造力"。
举办如此重大的活动，包括全球协调和详细而复杂的规划，显示了该市的可用资源。教科文组织活动的一些主要亮点包括：
• 主会场面积达 4450 平方米，可容纳 4000 人，是沙特最大的无柱会场
• 活动空间配备最先进的音响和投影设备、同声传译间和高速 WiFi
• 其他空间包括三个大厅和展览场地
• 为期两周的会外活动和展览超过 37 场
• 60 多个文化节目和导游，为来宾提供沙特遗产、文化、传统和仪式方面的独特体验。
• 30 多个联络点、30 名礼宾、60 名交通联络员、25 个展位和 50 个接待团队
• 由 60 辆巴士组成的车队，提供会场、推荐酒店和机场之间的免费穿梭巴士服务。
• 为来自 195 个成员国的教科文组织官员和来宾签发 3,000 多份签证，包括抵达前和抵达时即时签发的签证
• 世界一流的媒体中心、登记台和计划，以满足 34 名国际记者采访活动的需要
• 按照教科文组织的精确规格和技术要求建造主全体会议厅并确保其安全
主办教科文组织世界遗产委员会第 45 届扩大会议展示了沙特阿拉伯 2030 年愿景文化转型计划的持续发展势头，该计划呼吁经济多元化，鼓励社会和文化发展。
媒体联系
moc@sandpipercomms.com
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沙特阿拉伯政府及其支持机构作为联合国教科文组织活动的当选主办方，在利雅得 Al Faisaliah 文华东方酒店的世界级设施内接待了 3,000 多名联合国教科文组织代表和来宾。利雅得拥有近 800 万年轻而多样化的人口，是世界第九大股票市场，也是国际企业的地区枢纽，因此日益被视为举办大规模、高规格全球活动的首选目的地。
沙特文化大臣兼沙特国家教育、文化和科学委员会主席贝德尔-本-阿卜杜拉-本-穆罕默德-本-法尔汗-阿勒沙特亲王殿下说： "我们很高兴地欢迎联合国教科文组织世界遗产委员会成员以及来自各成员国的 195 名与会者，在这里与世界分享沙特丰富的文化、热情好客和遗产。作为东道主，我们欢迎各位代表分享我们的首都、世界一流的设施和遗产。我们还重申了沙特王国的承诺，即建立和促进更多的国际平台，以便全球领导人就我们世界面临的关键问题开展开放式合作、创新和对话。
在开幕式上，联合国教科文组织总干事奥黛丽-阿祖莱说： "沙特阿拉伯主办这样一次具有普遍性的会议意义重大，与会者众多，声音各异，辩论激烈。这进一步证明了沙特阿拉伯--位于世界的十字路口之一，拥有丰富的多千年历史——选择投资于文化、遗产和创造力"。
举办如此重大的活动，包括全球协调和详细而复杂的规划，显示了该市的可用资源。教科文组织活动的一些主要亮点包括：
• 主会场面积达 4450 平方米，可容纳 4000 人，是沙特最大的无柱会场
• 活动空间配备最先进的音响和投影设备、同声传译间和高速 WiFi
• 其他空间包括三个大厅和展览场地
• 为期两周的会外活动和展览超过 37 场
• 60 多个文化节目和导游，为来宾提供沙特遗产、文化、传统和仪式方面的独特体验。
• 30 多个联络点、30 名礼宾、60 名交通联络员、25 个展位和 50 个接待团队
• 由 60 辆巴士组成的车队，提供会场、推荐酒店和机场之间的免费穿梭巴士服务。
• 为来自 195 个成员国的教科文组织官员和来宾签发 3,000 多份签证，包括抵达前和抵达时即时签发的签证
• 世界一流的媒体中心、登记台和计划，以满足 34 名国际记者采访活动的需要
• 按照教科文组织的精确规格和技术要求建造主全体会议厅并确保其安全
主办教科文组织世界遗产委员会第 45 届扩大会议展示了沙特阿拉伯 2030 年愿景文化转型计划的持续发展势头，该计划呼吁经济多元化，鼓励社会和文化发展。
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