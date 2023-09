Os principais líderes do setor vão reunir-se em Luanda para a 2.ªedição da Conferência e Exposição Mineira de Angola2023

A 2.ª edição da Angolan Mining Conference & Exhibition (AMC) terá lugar de 22 a 23 de novembro de 2023 em Luanda, República de Angola, no CCTA

LONDON, UNITED KINGDOM, September 19, 2023/EINPresswire.com/ -- A 2.ª edição da Angolan Mining Conference & Exhibition (AMC) terá lugar de 22 a 23 de novembro de 2023 em Luanda, República de Angola, no CCTA (Centro de Convenções de Talatona). O evento é organizado em associação com o Ministério dos Recursos Minerais e do Petróleo e a AME Trade Ltd.

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Sectorial (PDS) 2023-2027, uma estratégia a longo prazo desenvolvida pelo Ministério das Minas, Gás e Petróleo, as prioridades da nação centram-se no desenvolvimento e diversificação dos seus recursos minerais, melhorando a paisagem mineral através da expansão do conhecimento geológico da nação, encorajando e desenvolvendo a exploração sustentável de recursos, aumentando a produção de minerais preciosos para atrair e facilitar novos investimentos.

O tema da Conferência Mineira de Angola deste ano será centrado nos Recursos Minerais: Desenvolvimento, sustentabilidade e desafios. Angola possui 36 dos 51 minerais mais importantes do mundo e é o 4º maior produtor de diamantes, tendo apenas explorado 40% dos seus recursos diamantíferos. Nos próximos cinco anos, Angola pretende aumentar a produção anual de diamantes em mais 8,2 milhões de quilates do que o produzido em 2021, atrair investimentos em grande escala para o subsector mineiro não diamantífero, investir mais em pedras preciosas e iniciar a produção de cobre, nióbio e minerais de terras raras, bem como aumentar exponencialmente a extração de ouro, ferro e manganês.

A AMC 2023 é a plataforma definitiva para aprofundar o rico potencial mineral de Angola, atrair investimentos estrangeiros e defender a visão do Governo angolano para o sector mineiro e para a economia em geral. Esta conferência serve como uma arena exclusiva para a indústria mineira angolana envolver potenciais colaboradores de exploração, apresentar projectos que abrangem toda a cadeia de fornecimento de minerais e destacar o novo foco de investimento do governo. O evento consistirá numa conferência e numa exposição de dois dias, em oportunidades dinâmicas de criação de redes sociais e numa sala de imprensa dedicada aos especialistas do sector e aos líderes nacionais para interagirem com os meios de comunicação social.

A edição inaugural do evento em 2019 foi um sucesso retumbante, atraindo 600 participantes, 80 oradores e mais de 350 delegados de 25 países. Esta impressionante afluência incluiu funcionários governamentais, partes interessadas da indústria e decisores influentes no sector mineiro. A expetativa para a edição deste ano é igualmente elevada, prevendo-se níveis de participação semelhantes.

Entre os orgulhosos patrocinadores do AMC 2023, encontram-se o Patrocinador Principal Sociedade Mineira de CATOCA, o Patrocinador Principal SODIAM. E.P. e Patrocinador Associado SONANGALP.

Se pretender obter informações valiosas no evento mineiro mais importante em Luanda, Angola, contacte-nos hoje para obter mais informações em amc@ametrade.org, sítio web https://amcangola.com/