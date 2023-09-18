Fastbraces: Ortodontide Oyun Değiştirici
EINPresswire.com/ -- Ortodontik tedavi uzun zamandır hem genç hem de yaşlı hastalar için zamansız ve basmakalıp bir soru etrafında dönen bir endişe kaynağı olmuştur: "Diş tellerimi ne zaman çıkaracağım?" Bu soru tarihsel olarak olumsuz çağrışımlar taşımış, hastalar için bir endişe duygusu ve psikolojik yük yaratmıştır. Ortodontik tedavilerin rahatsızlık ve ağrı eşliğinde 2 ila 3 yıl sürdüğü algılandı.
Şimdi birisinin size ortodontik tedavinin genellikle sadece 100 gün içinde bitebileceğini söylediğini hayal edin, bu oldukça kısa bir süredir. İnanması zor olabilir ve inansanız bile, muhtemelen deneyimin acı verici ve hatta acı verici olmasını beklersiniz.
Bununla birlikte, vücuttaki sağlıkla ilgili tedavi süreçlerinin çoğunun yıllarca sürmediğini bilmek önemlidir. Örneğin, bir yara tipik olarak birkaç gün içinde iyileşir ve kırık bir bacağın iyileşmesi 60 ila 90 günden fazla sürmez. Benzer şekilde, diş hareketi sırasında, dişler kaydıkça ve yeniden hizalandığında, onları çevreleyen kemik, kırık bir bacağın dekonstrüksiyonuna (kırılarak) ve yeniden inşasına benzer bir süreçten geçer.
Peki ortodontik hareketin tamamlanması neden geleneksel olarak yıllar alıyordu? Cevap, diş sürmesinin doğal sürecinde yatmaktadır. Dişler gençlik döneminde ağızda göründüğünde, bu erüpsiyon süreci onları diş kemerindeki son konumlarına götürür. İdeal olarak, her şey mükemmelse, başka bir müdahaleye gerek yoktur. Bununla birlikte, dişler yanlış bir şekilde patlarsa, çarpık, eğilmiş, üst üste binmiş veya düzensiz aralıklı olmalarına neden olursa, alveolar kemiği etkileyen ortodontoza yol açabilir.
Fastbraces gibi ileri teknolojinin devreye girdiği yer burasıdır. Dallas, Teksas, ABD'den ortodonti profesörü ve Uzman Ortodontist Anthony Viazis tarafından icat edilen Fastbraces Teknolojisi, 30 yıldır ortodontide devrim yaratan bir Amerikan yeniliğidir. Diş hekimlerine ve ortodontistlere dişleri hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde düzleştirme imkanı sunar ve genellikle tedavileri yaklaşık 100 gün içinde tamamlar. Teknoloji, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden küresel popülerlik kazanmış ve 50'den fazla ülkede binlerce hastayı başarıyla tedavi etmiştir.
Üç yeni patentle desteklenen Fastbraces Teknolojisi, dişlerin doğal patlamasına benzer bir hareket olan ortoerpsiyonu teşvik eden yüksek performanslı ortodontik braket sistemleri (üçgen diş telleri) kullanmaktadır. Tek bir kare tel kullanarak, teknoloji kökün (dişin alveoler kemik içindeki görünmez kısmı) ve kronun (görünür kısım) son konumlarına eşzamanlı olarak hareket etmesine izin verir, bu da düz dişler ve restore edilmiş alveoler kemik morfolojisi ile sonuçlanır.
Fastbraces Teknolojisinin ek bir avantajı, tedavi sürecinde hastaların yaşadığı rahatsızlığın azalmasıdır ve mucit nadiren ağrı kesici ilaç reçete eder.
Anthony Viazis'in kardeşi ve Yunanistan'daki Atina Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Dr. Evangelos Viazis, 2000 yılında Fastbraces teknolojisinin Avrupa'ya getirilmesinde önemli bir rol oynadı. Hızlı bir şekilde başarı kazandı, hastaları etkileyici sonuçlarla tedavi etti ve sıklıkla diş çekimlerine ihtiyaç duymadı. Dr. Viazis, Atina'da birden fazla uygulama açarak ve pratiğini dönüştürücü Fastbraces Teknolojisi ile sınırlandırarak sadece ortodontiye odaklanmaya karar verdi. "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases" kitabını yazdı ve profesyonel ortodontik Facebook sayfasında 120.000'den fazla follwer var.
Orthoworld'ün uluslararası destek ekibinin bir üyesi olarak Dr. Evangelos Viazis, uzmanlığını aktararak, dünya çapındaki diş hekimlerine Fastbraces teknolojilerinin etkin kullanımı konusunda danışmanlık ve eğitim vermektedir. Ek olarak, Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanının Danışma Kurulu'nun alternatif üyesi olarak görev yaptı ve Fastbraces Teknolojisini ve ortodonti alanındaki derin etkisini temsil etti.
Vakaları, Fastbraces Teknolojisinin hastalar için, özellikle de çene cerrahisine gerek kalmadan iskelet vakalarının tedavisinde neler başarabileceğinin örnekleri olarak dünya çapında yayınlanmış ve sunulmuştur - ortodonti alanında daha önce bilinmeyen çığır açan bir yaklaşım.
Viazis Evangelos
Şimdi birisinin size ortodontik tedavinin genellikle sadece 100 gün içinde bitebileceğini söylediğini hayal edin, bu oldukça kısa bir süredir. İnanması zor olabilir ve inansanız bile, muhtemelen deneyimin acı verici ve hatta acı verici olmasını beklersiniz.
Bununla birlikte, vücuttaki sağlıkla ilgili tedavi süreçlerinin çoğunun yıllarca sürmediğini bilmek önemlidir. Örneğin, bir yara tipik olarak birkaç gün içinde iyileşir ve kırık bir bacağın iyileşmesi 60 ila 90 günden fazla sürmez. Benzer şekilde, diş hareketi sırasında, dişler kaydıkça ve yeniden hizalandığında, onları çevreleyen kemik, kırık bir bacağın dekonstrüksiyonuna (kırılarak) ve yeniden inşasına benzer bir süreçten geçer.
Peki ortodontik hareketin tamamlanması neden geleneksel olarak yıllar alıyordu? Cevap, diş sürmesinin doğal sürecinde yatmaktadır. Dişler gençlik döneminde ağızda göründüğünde, bu erüpsiyon süreci onları diş kemerindeki son konumlarına götürür. İdeal olarak, her şey mükemmelse, başka bir müdahaleye gerek yoktur. Bununla birlikte, dişler yanlış bir şekilde patlarsa, çarpık, eğilmiş, üst üste binmiş veya düzensiz aralıklı olmalarına neden olursa, alveolar kemiği etkileyen ortodontoza yol açabilir.
Fastbraces gibi ileri teknolojinin devreye girdiği yer burasıdır. Dallas, Teksas, ABD'den ortodonti profesörü ve Uzman Ortodontist Anthony Viazis tarafından icat edilen Fastbraces Teknolojisi, 30 yıldır ortodontide devrim yaratan bir Amerikan yeniliğidir. Diş hekimlerine ve ortodontistlere dişleri hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde düzleştirme imkanı sunar ve genellikle tedavileri yaklaşık 100 gün içinde tamamlar. Teknoloji, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden küresel popülerlik kazanmış ve 50'den fazla ülkede binlerce hastayı başarıyla tedavi etmiştir.
Üç yeni patentle desteklenen Fastbraces Teknolojisi, dişlerin doğal patlamasına benzer bir hareket olan ortoerpsiyonu teşvik eden yüksek performanslı ortodontik braket sistemleri (üçgen diş telleri) kullanmaktadır. Tek bir kare tel kullanarak, teknoloji kökün (dişin alveoler kemik içindeki görünmez kısmı) ve kronun (görünür kısım) son konumlarına eşzamanlı olarak hareket etmesine izin verir, bu da düz dişler ve restore edilmiş alveoler kemik morfolojisi ile sonuçlanır.
Fastbraces Teknolojisinin ek bir avantajı, tedavi sürecinde hastaların yaşadığı rahatsızlığın azalmasıdır ve mucit nadiren ağrı kesici ilaç reçete eder.
Anthony Viazis'in kardeşi ve Yunanistan'daki Atina Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Dr. Evangelos Viazis, 2000 yılında Fastbraces teknolojisinin Avrupa'ya getirilmesinde önemli bir rol oynadı. Hızlı bir şekilde başarı kazandı, hastaları etkileyici sonuçlarla tedavi etti ve sıklıkla diş çekimlerine ihtiyaç duymadı. Dr. Viazis, Atina'da birden fazla uygulama açarak ve pratiğini dönüştürücü Fastbraces Teknolojisi ile sınırlandırarak sadece ortodontiye odaklanmaya karar verdi. "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases" kitabını yazdı ve profesyonel ortodontik Facebook sayfasında 120.000'den fazla follwer var.
Orthoworld'ün uluslararası destek ekibinin bir üyesi olarak Dr. Evangelos Viazis, uzmanlığını aktararak, dünya çapındaki diş hekimlerine Fastbraces teknolojilerinin etkin kullanımı konusunda danışmanlık ve eğitim vermektedir. Ek olarak, Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanının Danışma Kurulu'nun alternatif üyesi olarak görev yaptı ve Fastbraces Teknolojisini ve ortodonti alanındaki derin etkisini temsil etti.
Vakaları, Fastbraces Teknolojisinin hastalar için, özellikle de çene cerrahisine gerek kalmadan iskelet vakalarının tedavisinde neler başarabileceğinin örnekleri olarak dünya çapında yayınlanmış ve sunulmuştur - ortodonti alanında daha önce bilinmeyen çığır açan bir yaklaşım.
Viazis Evangelos
Fastbraces Greece
fastbraces@hotmail.gr
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