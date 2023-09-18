Быстрая Ортодонтия: Революция в Лечении Зубов с Fastbraces
EINPresswire.com/ -- Ортодонтическое лечение уже давно является проблемой как для молодых, так и для пожилых пациентов, вращаясь вокруг вечного и стереотипного вопроса: «Когда я сниму брекеты?» Этот вопрос исторически носил негативную коннотацию, создавая у пациентов чувство опасения и психологического бремени. Считается, что ортодонтическое лечение длится от 2 до 3 лет, сопровождаясь дискомфортом и болью.
Представьте, что кто-то сейчас сообщает вам, что ортодонтическое лечение часто может быть завершено всего за 100 дней, что является довольно коротким периодом времени. В это может быть трудно поверить, и даже если бы вы это сделали, вы, вероятно, ожидали бы, что этот опыт будет болезненным и даже мучительным.
Тем не менее, важно признать, что большинство процессов лечения в организме, связанных со здоровьем, не длятся годами. Например, рана обычно заживает в течение нескольких дней, а сломанная нога заживает не более 60-90 дней. Точно так же во время движения зубов, когда зубы смещаются и выравниваются, кость, окружающая их, подвергается процессу, аналогичному деконструкции (путем поломки) и реконструкции сломанной ноги.
Так почему же ортодонтическое движение традиционно занимало годы? Ответ кроется в естественном процессе прорезывания зубов. Когда зубы появляются во рту в молодости, этот процесс прорезывания приводит их к их конечным позициям в зубной дуге. В идеале, если все идеально, дальнейшее вмешательство не требуется. Однако, если зубы прорезываются неправильно, что приводит к их искривлению, наклону, перекрытию или неравномерному расположению, это может привести к ортодонтозу, влияющему на альвеолярную кость.
Именно здесь в игру вступают передовые технологии, такие как Fastbraces. Изобретенная профессором-ортодонтом и специалистом-ортодонтом Энтони Виазисом из Далласа, штат Техас, США, технология быстрых брекетов - это американская инновация, которая уже 30 лет революционизирует ортодонтию. Он предлагает стоматологам и ортодонтам средства для быстрого, безопасного и эффективного выпрямления зубов, часто завершая лечение примерно за 100 дней. Технология завоевала всемирную популярность, обслуживая как детей, так и взрослых, и успешно вылечила тысячи пациентов в более чем 50 странах.
Технология быстрых брекетов, поддерживаемая тремя новыми патентами, использует высокоэффективные ортодонтические брекет-системы (треугольные брекеты), которые способствуют ортопрорезыванию, движению, аналогичному естественному прорезыванию зубов. Используя одну квадратную проволоку, технология позволяет одновременно перемещать корень (невидимую часть зуба, которая находится внутри альвеолярной кости) и коронку (видимую часть) в их конечное положение, в результате чего зубы становятся ровными и восстанавливается морфология альвеолярной кости.
Дополнительным преимуществом технологии Fastbraces является уменьшение дискомфорта, испытываемого пациентами в процессе лечения, при этом изобретатель редко назначает обезболивающие препараты.
Доктор Эвангелос Виазис, брат Энтони Виазиса и выпускник стоматологической школы Афинского университета в Греции, сыграл ключевую роль в распространении технологии Fastbraces в Европе в 2000 году. Он быстро добился успеха, лечил пациентов с впечатляющими результатами и часто избегал необходимости удаления зубов. Доктор Виазис решил сосредоточиться исключительно на ортодонтии, открыв несколько практик в Афинах и ограничив свою практику трансформационной технологией Fastbraces. Он является автором книги «Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases», а его профессиональная ортодонтическая страница в Facebook насчитывает более 120 000 фоллверов.
Как член международной группы поддержки Orthoworld, доктор Эвангелос Виазис делится своим опытом, консультируя и обучая стоматологов по всему миру эффективному использованию технологий Fastbraces. Кроме того, он был альтернативным членом Консультативного совета декана Школы стоматологии Гарвардского университета, представляя технологию Fastbraces и ее глубокое влияние в области ортодонтии.
Его случаи были опубликованы и представлены по всему миру в качестве примеров того, чего технология Fastbraces может достичь для пациентов, особенно при лечении скелетных заболеваний без необходимости челюстной хирургии - новаторский подход, ранее неизвестный в области ортодонтии.
Viazis Evangelos
Представьте, что кто-то сейчас сообщает вам, что ортодонтическое лечение часто может быть завершено всего за 100 дней, что является довольно коротким периодом времени. В это может быть трудно поверить, и даже если бы вы это сделали, вы, вероятно, ожидали бы, что этот опыт будет болезненным и даже мучительным.
Тем не менее, важно признать, что большинство процессов лечения в организме, связанных со здоровьем, не длятся годами. Например, рана обычно заживает в течение нескольких дней, а сломанная нога заживает не более 60-90 дней. Точно так же во время движения зубов, когда зубы смещаются и выравниваются, кость, окружающая их, подвергается процессу, аналогичному деконструкции (путем поломки) и реконструкции сломанной ноги.
Так почему же ортодонтическое движение традиционно занимало годы? Ответ кроется в естественном процессе прорезывания зубов. Когда зубы появляются во рту в молодости, этот процесс прорезывания приводит их к их конечным позициям в зубной дуге. В идеале, если все идеально, дальнейшее вмешательство не требуется. Однако, если зубы прорезываются неправильно, что приводит к их искривлению, наклону, перекрытию или неравномерному расположению, это может привести к ортодонтозу, влияющему на альвеолярную кость.
Именно здесь в игру вступают передовые технологии, такие как Fastbraces. Изобретенная профессором-ортодонтом и специалистом-ортодонтом Энтони Виазисом из Далласа, штат Техас, США, технология быстрых брекетов - это американская инновация, которая уже 30 лет революционизирует ортодонтию. Он предлагает стоматологам и ортодонтам средства для быстрого, безопасного и эффективного выпрямления зубов, часто завершая лечение примерно за 100 дней. Технология завоевала всемирную популярность, обслуживая как детей, так и взрослых, и успешно вылечила тысячи пациентов в более чем 50 странах.
Технология быстрых брекетов, поддерживаемая тремя новыми патентами, использует высокоэффективные ортодонтические брекет-системы (треугольные брекеты), которые способствуют ортопрорезыванию, движению, аналогичному естественному прорезыванию зубов. Используя одну квадратную проволоку, технология позволяет одновременно перемещать корень (невидимую часть зуба, которая находится внутри альвеолярной кости) и коронку (видимую часть) в их конечное положение, в результате чего зубы становятся ровными и восстанавливается морфология альвеолярной кости.
Дополнительным преимуществом технологии Fastbraces является уменьшение дискомфорта, испытываемого пациентами в процессе лечения, при этом изобретатель редко назначает обезболивающие препараты.
Доктор Эвангелос Виазис, брат Энтони Виазиса и выпускник стоматологической школы Афинского университета в Греции, сыграл ключевую роль в распространении технологии Fastbraces в Европе в 2000 году. Он быстро добился успеха, лечил пациентов с впечатляющими результатами и часто избегал необходимости удаления зубов. Доктор Виазис решил сосредоточиться исключительно на ортодонтии, открыв несколько практик в Афинах и ограничив свою практику трансформационной технологией Fastbraces. Он является автором книги «Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases», а его профессиональная ортодонтическая страница в Facebook насчитывает более 120 000 фоллверов.
Как член международной группы поддержки Orthoworld, доктор Эвангелос Виазис делится своим опытом, консультируя и обучая стоматологов по всему миру эффективному использованию технологий Fastbraces. Кроме того, он был альтернативным членом Консультативного совета декана Школы стоматологии Гарвардского университета, представляя технологию Fastbraces и ее глубокое влияние в области ортодонтии.
Его случаи были опубликованы и представлены по всему миру в качестве примеров того, чего технология Fastbraces может достичь для пациентов, особенно при лечении скелетных заболеваний без необходимости челюстной хирургии - новаторский подход, ранее неизвестный в области ортодонтии.
Viazis Evangelos
Fastbraces Greece
fastbraces@hotmail.gr
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