Submit Release
News Search

There were 542 press releases posted in the last 24 hours and 469,857 in the last 365 days.

Быстрая Ортодонтия: Революция в Лечении Зубов с Fastbraces

Evangelos Viazis ,Fastbraces Seminars

Evangelos Viazis ,Fastbraces Seminars

Happy Tooth

Happy Tooth

MINSK, REGION OF MINSK, BELARUS, September 18, 2023/EINPresswire.com/ -- Ортодонтическое лечение уже давно является проблемой как для молодых, так и для пожилых пациентов, вращаясь вокруг вечного и стереотипного вопроса: «Когда я сниму брекеты?» Этот вопрос исторически носил негативную коннотацию, создавая у пациентов чувство опасения и психологического бремени. Считается, что ортодонтическое лечение длится от 2 до 3 лет, сопровождаясь дискомфортом и болью.

Представьте, что кто-то сейчас сообщает вам, что ортодонтическое лечение часто может быть завершено всего за 100 дней, что является довольно коротким периодом времени. В это может быть трудно поверить, и даже если бы вы это сделали, вы, вероятно, ожидали бы, что этот опыт будет болезненным и даже мучительным.

Тем не менее, важно признать, что большинство процессов лечения в организме, связанных со здоровьем, не длятся годами. Например, рана обычно заживает в течение нескольких дней, а сломанная нога заживает не более 60-90 дней. Точно так же во время движения зубов, когда зубы смещаются и выравниваются, кость, окружающая их, подвергается процессу, аналогичному деконструкции (путем поломки) и реконструкции сломанной ноги.

Так почему же ортодонтическое движение традиционно занимало годы? Ответ кроется в естественном процессе прорезывания зубов. Когда зубы появляются во рту в молодости, этот процесс прорезывания приводит их к их конечным позициям в зубной дуге. В идеале, если все идеально, дальнейшее вмешательство не требуется. Однако, если зубы прорезываются неправильно, что приводит к их искривлению, наклону, перекрытию или неравномерному расположению, это может привести к ортодонтозу, влияющему на альвеолярную кость.

Именно здесь в игру вступают передовые технологии, такие как Fastbraces. Изобретенная профессором-ортодонтом и специалистом-ортодонтом Энтони Виазисом из Далласа, штат Техас, США, технология быстрых брекетов - это американская инновация, которая уже 30 лет революционизирует ортодонтию. Он предлагает стоматологам и ортодонтам средства для быстрого, безопасного и эффективного выпрямления зубов, часто завершая лечение примерно за 100 дней. Технология завоевала всемирную популярность, обслуживая как детей, так и взрослых, и успешно вылечила тысячи пациентов в более чем 50 странах.

Технология быстрых брекетов, поддерживаемая тремя новыми патентами, использует высокоэффективные ортодонтические брекет-системы (треугольные брекеты), которые способствуют ортопрорезыванию, движению, аналогичному естественному прорезыванию зубов. Используя одну квадратную проволоку, технология позволяет одновременно перемещать корень (невидимую часть зуба, которая находится внутри альвеолярной кости) и коронку (видимую часть) в их конечное положение, в результате чего зубы становятся ровными и восстанавливается морфология альвеолярной кости.

Дополнительным преимуществом технологии Fastbraces является уменьшение дискомфорта, испытываемого пациентами в процессе лечения, при этом изобретатель редко назначает обезболивающие препараты.

Доктор Эвангелос Виазис, брат Энтони Виазиса и выпускник стоматологической школы Афинского университета в Греции, сыграл ключевую роль в распространении технологии Fastbraces в Европе в 2000 году. Он быстро добился успеха, лечил пациентов с впечатляющими результатами и часто избегал необходимости удаления зубов. Доктор Виазис решил сосредоточиться исключительно на ортодонтии, открыв несколько практик в Афинах и ограничив свою практику трансформационной технологией Fastbraces. Он является автором книги «Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases», а его профессиональная ортодонтическая страница в Facebook насчитывает более 120 000 фоллверов.

Как член международной группы поддержки Orthoworld, доктор Эвангелос Виазис делится своим опытом, консультируя и обучая стоматологов по всему миру эффективному использованию технологий Fastbraces. Кроме того, он был альтернативным членом Консультативного совета декана Школы стоматологии Гарвардского университета, представляя технологию Fastbraces и ее глубокое влияние в области ортодонтии.

Его случаи были опубликованы и представлены по всему миру в качестве примеров того, чего технология Fastbraces может достичь для пациентов, особенно при лечении скелетных заболеваний без необходимости челюстной хирургии - новаторский подход, ранее неизвестный в области ортодонтии.

Viazis Evangelos
Fastbraces Greece
fastbraces@hotmail.gr
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube
TikTok
Other

FASTBRACES Online Training with Doctor Testimonials

You just read:

Быстрая Ортодонтия: Революция в Лечении Зубов с Fastbraces

Distribution channels: Beauty & Hair Care, Education, Healthcare & Pharmaceuticals Industry, Science, Technology


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more