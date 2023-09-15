المؤثر في تقويم الأسنان الدكتور إيفانجيلوس فيازيس: هدفي هو أن يتمكن كل شخص من الابتسام بسرعة.
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لطالما كان علاج تقويم الأسنان مصدر قلق لكل من المرضى الصغار والكبار ، ويدور حول سؤال أزلي ونمطي: "متى سأخلع تقويم الأسنان؟" يحمل هذا السؤال تاريخيا دلالات سلبية ، مما يخلق إحساسا بالتخوف والعبء النفسي للمرضى. كان ينظر إلى علاجات تقويم الأسنان على أنها تستمر لمدة 2 إلى 3 سنوات ، مصحوبة بعدم الراحة والألم.
تخيل أن شخصا ما يخبرك الآن أن علاج تقويم الأسنان قد ينتهي غالبا في غضون 100 يوم فقط ، وهي فترة زمنية قصيرة إلى حد ما. قد يكون من الصعب تصديق ذلك ، وحتى لو فعلت ذلك ، فمن المحتمل أن تتوقع أن تكون التجربة مؤلمة وحتى مؤلمة.
ومع ذلك ، من المهم أن ندرك أن معظم عمليات العلاج المتعلقة بالصحة في الجسم لا تستمر لسنوات. على سبيل المثال ، عادة ما يلتئم الجرح في غضون أيام قليلة ، ولا تستغرق الساق المكسورة أكثر من 60 إلى 90 يوما للشفاء. وبالمثل ، أثناء حركة الأسنان ، مع تحول الأسنان وإعادة تنظيمها ، يخضع العظم المحيط بها لعملية مشابهة لعملية تفكيك (عن طريق كسر) وإعادة بناء ساق مكسورة.
فلماذا تستغرق حركة تقويم الأسنان تقليديا سنوات حتى تكتمل؟ الجواب يكمن في العملية الطبيعية لثوران الأسنان. عندما تظهر الأسنان في الفم أثناء الشباب ، فإن عملية البزوغ هذه تقودها إلى مواقعها النهائية في قوس الأسنان. من الناحية المثالية ، إذا كان كل شيء مثاليا ، فلا داعي لمزيد من التدخل. ومع ذلك ، إذا ظهرت الأسنان بشكل غير صحيح ، مما تسبب في أن تكون ملتوية أو مائلة أو متداخلة أو متباعدة بشكل غير منتظم ، فقد يؤدي ذلك إلى تقويم الأسنان ، مما يؤثر على العظم السنخي.
هذا هو المكان الذي تلعب فيه التكنولوجيا المتقدمة مثل Fastbraces. اخترعها أستاذ تقويم الأسنان وأخصائي تقويم الأسنان ، أنتوني فيازيس ، من دالاس ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية ، Fastbraces Technology هي ابتكار أمريكي أحدث ثورة في تقويم الأسنان لمدة 30 عاما. يوفر لأطباء الأسنان وأخصائيي تقويم الأسنان الوسائل اللازمة لتقويم الأسنان بسرعة وأمان وكفاءة ، وغالبا ما يكمل العلاج في حوالي 100 يوم. اكتسبت هذه التقنية شعبية عالمية ، حيث تلبي احتياجات الأطفال والبالغين على حد سواء ، ونجحت في علاج آلاف المرضى في أكثر من 50 دولة.
تستخدم تقنية Fastbraces ، المدعومة بثلاث براءات اختراع جديدة ، أنظمة قوس تقويم الأسنان عالية الأداء (الأقواس المثلثة) التي تعزز الثوران العظمي ، وهي حركة مشابهة للبزوغ الطبيعي للأسنان. من خلال استخدام سلك مربع واحد ، تسمح التكنولوجيا بالحركة المتزامنة للجذر (الجزء غير المرئي من السن الموجود داخل العظم السنخي) والتاج (الجزء المرئي) إلى مواقعهما النهائية ، مما يؤدي إلى أسنان مستقيمة واستعادة مورفولوجيا العظام السنخية.
ميزة إضافية لتقنية Fastbraces هي تقليل الانزعاج الذي يعاني منه المرضى أثناء عملية العلاج ، حيث نادرا ما يصف المخترع مسكنات الألم.
لعب الدكتور إيفانجيلوس فيازيس ، شقيق أنتوني فيازيس وخريج كلية طب الأسنان بجامعة أثينا في اليونان ، دورا محوريا في جلب تقنية Fastbraces إلى أوروبا في عام 2000. سرعان ما حقق النجاح ، وعالج المرضى بنتائج مبهرة ، وتجنب في كثير من الأحيان الحاجة إلى قلع الأسنان. قرر الدكتور فيازيس التركيز فقط على تقويم الأسنان ، وفتح ممارسات متعددة في أثينا ، وقصر ممارسته على تقنية Fastbraces التحويلية. قام بتأليف كتاب "Fastbraces Greece ، أطلس الحالات السريرية" ، وتحتوي صفحته المهنية على تقويم الأسنان على Facebook على أكثر من 120,000 من اللاعبين.
بصفته عضوا في فريق الدعم الدولي في Orthoworld ، ينقل الدكتور إيفانجيلوس فيازيس خبرته ، ويقدم المشورة والتثقيف لأطباء الأسنان في جميع أنحاء العالم حول الاستخدام الفعال لتقنيات Fastbraces. بالإضافة إلى ذلك ، شغل منصب عضو مناوب في المجلس الاستشاري لعميد كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد ، ممثلا لتقنية Fastbraces وتأثيرها العميق في مجال تقويم الأسنان.
تم نشر حالاته وتقديمها في جميع أنحاء العالم كأمثلة على ما يمكن أن تحققه تقنية Fastbraces للمرضى ، لا سيما في علاج حالات
Viazis Evangelos
لطالما كان علاج تقويم الأسنان مصدر قلق لكل من المرضى الصغار والكبار ، ويدور حول سؤال أزلي ونمطي: "متى سأخلع تقويم الأسنان؟" يحمل هذا السؤال تاريخيا دلالات سلبية ، مما يخلق إحساسا بالتخوف والعبء النفسي للمرضى. كان ينظر إلى علاجات تقويم الأسنان على أنها تستمر لمدة 2 إلى 3 سنوات ، مصحوبة بعدم الراحة والألم.
تخيل أن شخصا ما يخبرك الآن أن علاج تقويم الأسنان قد ينتهي غالبا في غضون 100 يوم فقط ، وهي فترة زمنية قصيرة إلى حد ما. قد يكون من الصعب تصديق ذلك ، وحتى لو فعلت ذلك ، فمن المحتمل أن تتوقع أن تكون التجربة مؤلمة وحتى مؤلمة.
ومع ذلك ، من المهم أن ندرك أن معظم عمليات العلاج المتعلقة بالصحة في الجسم لا تستمر لسنوات. على سبيل المثال ، عادة ما يلتئم الجرح في غضون أيام قليلة ، ولا تستغرق الساق المكسورة أكثر من 60 إلى 90 يوما للشفاء. وبالمثل ، أثناء حركة الأسنان ، مع تحول الأسنان وإعادة تنظيمها ، يخضع العظم المحيط بها لعملية مشابهة لعملية تفكيك (عن طريق كسر) وإعادة بناء ساق مكسورة.
فلماذا تستغرق حركة تقويم الأسنان تقليديا سنوات حتى تكتمل؟ الجواب يكمن في العملية الطبيعية لثوران الأسنان. عندما تظهر الأسنان في الفم أثناء الشباب ، فإن عملية البزوغ هذه تقودها إلى مواقعها النهائية في قوس الأسنان. من الناحية المثالية ، إذا كان كل شيء مثاليا ، فلا داعي لمزيد من التدخل. ومع ذلك ، إذا ظهرت الأسنان بشكل غير صحيح ، مما تسبب في أن تكون ملتوية أو مائلة أو متداخلة أو متباعدة بشكل غير منتظم ، فقد يؤدي ذلك إلى تقويم الأسنان ، مما يؤثر على العظم السنخي.
هذا هو المكان الذي تلعب فيه التكنولوجيا المتقدمة مثل Fastbraces. اخترعها أستاذ تقويم الأسنان وأخصائي تقويم الأسنان ، أنتوني فيازيس ، من دالاس ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية ، Fastbraces Technology هي ابتكار أمريكي أحدث ثورة في تقويم الأسنان لمدة 30 عاما. يوفر لأطباء الأسنان وأخصائيي تقويم الأسنان الوسائل اللازمة لتقويم الأسنان بسرعة وأمان وكفاءة ، وغالبا ما يكمل العلاج في حوالي 100 يوم. اكتسبت هذه التقنية شعبية عالمية ، حيث تلبي احتياجات الأطفال والبالغين على حد سواء ، ونجحت في علاج آلاف المرضى في أكثر من 50 دولة.
تستخدم تقنية Fastbraces ، المدعومة بثلاث براءات اختراع جديدة ، أنظمة قوس تقويم الأسنان عالية الأداء (الأقواس المثلثة) التي تعزز الثوران العظمي ، وهي حركة مشابهة للبزوغ الطبيعي للأسنان. من خلال استخدام سلك مربع واحد ، تسمح التكنولوجيا بالحركة المتزامنة للجذر (الجزء غير المرئي من السن الموجود داخل العظم السنخي) والتاج (الجزء المرئي) إلى مواقعهما النهائية ، مما يؤدي إلى أسنان مستقيمة واستعادة مورفولوجيا العظام السنخية.
ميزة إضافية لتقنية Fastbraces هي تقليل الانزعاج الذي يعاني منه المرضى أثناء عملية العلاج ، حيث نادرا ما يصف المخترع مسكنات الألم.
لعب الدكتور إيفانجيلوس فيازيس ، شقيق أنتوني فيازيس وخريج كلية طب الأسنان بجامعة أثينا في اليونان ، دورا محوريا في جلب تقنية Fastbraces إلى أوروبا في عام 2000. سرعان ما حقق النجاح ، وعالج المرضى بنتائج مبهرة ، وتجنب في كثير من الأحيان الحاجة إلى قلع الأسنان. قرر الدكتور فيازيس التركيز فقط على تقويم الأسنان ، وفتح ممارسات متعددة في أثينا ، وقصر ممارسته على تقنية Fastbraces التحويلية. قام بتأليف كتاب "Fastbraces Greece ، أطلس الحالات السريرية" ، وتحتوي صفحته المهنية على تقويم الأسنان على Facebook على أكثر من 120,000 من اللاعبين.
بصفته عضوا في فريق الدعم الدولي في Orthoworld ، ينقل الدكتور إيفانجيلوس فيازيس خبرته ، ويقدم المشورة والتثقيف لأطباء الأسنان في جميع أنحاء العالم حول الاستخدام الفعال لتقنيات Fastbraces. بالإضافة إلى ذلك ، شغل منصب عضو مناوب في المجلس الاستشاري لعميد كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد ، ممثلا لتقنية Fastbraces وتأثيرها العميق في مجال تقويم الأسنان.
تم نشر حالاته وتقديمها في جميع أنحاء العالم كأمثلة على ما يمكن أن تحققه تقنية Fastbraces للمرضى ، لا سيما في علاج حالات
Viazis Evangelos
Fastbraces Greece
fastbraces@hotmail.gr
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يلاحظ المؤثر التقويمي الدكتور إيفانجيلوس فيازيس:تقويم الأسنان ، عد وقت علاج تقويم الأسنان بالأيام