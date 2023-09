Latino Democratic Caucus Statement on Palmer v Hobbs Voting Rights Act Decision

OLYMPIA – On August 10, the U.S. District Court for the Western District of Washington ruled in favor of Latino voters living in Central Washington in Palmer v Hobbs, finding that Washington’s legislative map violates the federal Voting Rights Act. The court concluded that the districts drawn in the Yakima Valley dilute the Latino vote and prevent the Latino community from electing representatives of their choice. The bicameral Latino Democratic Caucus released the following statement in response:

“We, the members of the Washington State Latino Democratic Caucus, strongly support creating fair and just electoral maps to ensure that the voices of the Latino community are heard.

“The dilution of Latino votes is not new in Washington State. In 2018, the Legislature passed the Washington Voting Rights Act to provide a remedy for the known problem of voter dilution in municipalities and counties. This year, the Legislature passed the Washington Voting Rights Act (WVRA) 2.0, to strengthen and improve the WVRA by making it easier for communities of interest to bring voter dilution claims and to allow plaintiffs to recover costs when a remedy is implemented.

“Latino voters from the Yakima Valley won enfranchisement for their community in court, and we support their right to propose their preferred remedy directly to the court. The bipartisan Redistricting Commission failed to draw a legislative map that complied with the federal VRA. We support voters seeking justice in a forum where it has already been achieved, devoid of partisanship and gamesmanship. We do not support reconvening the Redistricting Commission.

“We are committed to fair representation in our government at every level. The Latino community deserve the opportunity to elect leaders of its choice to the state Legislature. To have a truly representative democracy voters must be able to exercise their rights in a just system.”

Declaración del Caucus Demócrata Latino sobre la Decisión del Caso Palmer v. Hobbs en la Ley de Derechos de Votación

Olympia – El 10 de agosto, el Tribunal del Distrito de EE. UU. para el Distrito Occidental de Washington falló a favor de los votantes latinos que viven en el centro de Washington en el caso Palmer v. Hobbs, encontrando que el mapa legislativo de Washington viola la Ley Federal de Derechos de Votación. El tribunal determinó que los distritos trazados en el Valle de Yakima diluyen el voto latino y evitan que la comunidad latina elija a los representantes de su elección. El Caucus Demócrata Latino bicameral emitió la siguiente declaración en respuesta:

“Nosotros, los miembros del Caucus Demócrata Latino del Estado de Washington, apoyamos firmemente la creación de mapas electorales justos que permitan a los votantes latinos que sus votos cuenten.

“La dilución de los votos latinos no es algo nuevo en el Estado de Washington. En 2018, la Legislatura aprobó la Ley de Derechos de Votación de Washington para proporcionar un remedio al problema conocido de la dilución de votos en municipios y condados. Este año, la Legislatura aprobó la Ley de Derechos de Votación de Washington 2.0, para fortalecer y mejorar la Ley de Derechos de Votación de Washington, haciéndolo más fácil para las comunidades de interés presentar reclamaciones por dilución de votos y permitiendo a los demandantes recuperar los costos cuando se implementa un remedio.

“Los votantes latinos del Valle de Yakima ganaron la participación de su comunidad en la corte, y apoyamos su deseo de poder proponer su remedio preferido directamente a la corte. La Comisión de Redistribución bipartidista no logró trazar un mapa legislativo que cumpliera con la Ley Federal de Derechos de Votación. Apoyamos a los votantes que buscan justicia en un foro donde ya se ha logrado, sin partidismo ni juegos políticos.

“Estamos comprometidos con una representación justa en nuestro gobierno en todos los niveles. Las comunidades latinas merecen la oportunidad de elegir a los líderes de su elección para la Legislatura estatal. Para tener una democracia verdaderamente representativa, los votantes deben poder ejercer sus derechos en un sistema justo”.